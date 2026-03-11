Kylian Mbappe và World Cup 2018: Màn trình diễn rực rỡ đánh dấu sự khởi đầu của một huyền thoại Tại World Cup 2018, chàng trai 19 tuổi Kylian Mbappe đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng bằng tốc độ kinh hoàng và cú đúp vào lưới Argentina, chính thức mở ra kỷ nguyên mới.

Ngày 30 tháng 6 năm 2018 tại Kazan Arena đã trở thành một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới. Ở tuổi 19, Kylian Mbappe không chỉ giúp đội tuyển Pháp vượt qua Argentina với tỷ số 4-3 mà còn thực hiện một cuộc bàn giao quyền lực biểu tượng, khẳng định vị thế của một siêu sao toàn cầu mới.

Khoảnh khắc tia chớp xé toang hàng thủ Argentina

Trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2018 khởi đầu bằng một tình huống kinh điển. Phút thứ 11, nhận bóng từ phần sân nhà, Mbappe thực hiện pha bứt tốc kinh hoàng với vận tốc lên tới 37 km/h, vượt qua ba cầu thủ đối phương. Tốc độ này được so sánh với một chiếc xe đua F1 xuất hiện giữa một cuộc thi chạy marathon.

Mbappe và pha bứt tốc khiến thế giới sững sờ.

Hậu vệ Marcos Rojo buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền giúp Antoine Griezmann mở tỷ số. Dù Argentina sau đó đã nỗ lực dẫn ngược lại 2-1 nhờ công của Angel Di Maria và Gabriel Mercado, nhưng sức trẻ của Les Bleus đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Cú đúp rực rỡ và sự khẳng định của một thiên tài

Sau siêu phẩm gỡ hòa của Benjamin Pavard, Mbappe chính thức biến Kazan Arena thành sân khấu riêng của mình. Phút 64, anh xử lý bóng gọn gàng trong vòng cấm trước khi dứt điểm quyết đoán bằng chân trái nâng tỷ số lên 3-2. Chỉ 4 phút sau, từ đường kiến tạo của Olivier Giroud, Mbappe hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm một chạm tinh tế.

Leo Messi và giấc mơ World Cup.

Pháp khiến Argentina gục ngã tại Kazan.

Hình ảnh Lionel Messi đứng lặng thinh nhìn người đàn em ăn mừng đã trở thành biểu tượng cho sự chuyển giao thế hệ. Argentina bị loại, và thế giới bóng đá chính thức thừa nhận sự xuất hiện của một hiện tượng mới có khả năng định đoạt trận đấu bằng tốc độ và bản năng sát thủ.

Viết tên vào lịch sử bên cạnh huyền thoại Pele

Hành trình rực rỡ của Mbappe tiếp tục thăng hoa trong trận chung kết tại Moscow. Với cú sút xa uy lực nâng tỷ số lên 4-1 trước Croatia tại sân Luzhniki, Kylian Mbappe trở thành cầu thủ tuổi teen thứ hai trong lịch sử ghi bàn trong một trận chung kết World Cup, sau huyền thoại Pele năm 1958.

Anh viết tên mình vào lịch sử World Cup.

Kết thúc giải đấu với chức vô địch và danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Mbappe nhận được lời tán dương từ chính Pele. Huyền thoại người Brazil đã chia sẻ rằng nếu Mbappe tiếp tục san bằng các kỷ lục của ông, ông có thể sẽ phải phủi bụi đôi giày của mình.

Pele gọi Mbappe là hiện tượng.

Mùa hè nước Nga 2018 không chỉ là một giải đấu thành công của đội tuyển Pháp mà còn là thước phim bất tử về một thiên tài. Những bước chạy của Mbappe tại Kazan và bàn thắng tại Moscow đã trở thành những ký ức không thể phai mờ trong lòng người hâm mộ bóng đá toàn cầu.