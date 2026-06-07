Kylian Mbappe và World Cup 2026: Phao cứu sinh sau mùa giải giông bão tại Real Madrid Rời bỏ nỗi thất vọng trắng tay cùng Real Madrid, Kylian Mbappe hướng tới World Cup 2026 như cơ hội cứu vãn sự nghiệp và khẳng định lại vị thế siêu sao hàng đầu.

Kylian Mbappe bước vào kỳ World Cup 2026 trong một bối cảnh đầy nghịch lý. Trong khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ đang đếm ngược từng ngày, sự chú ý dành cho siêu sao người Pháp lại trầm lắng hơn thường lệ, phản ánh một mùa giải đầy biến động và tranh cãi tại Real Madrid.

Đối với ngôi sao mang áo số 10, đội tuyển quốc gia lúc này như một cứu cánh, giúp anh thoát khỏi sức ép nghẹt thở tại sân Bernabeu, nơi tiền đạo sinh năm 1998 chuyển từ vị thế người hùng sang nhân vật không được chào đón chỉ trong vòng một năm.

Kylian Mbappe vừa trải qua một mùa giải trắng tay cùng Real Madrid.

Nghịch lý giữa những con số và danh hiệu

Nhìn vào những con số thống kê đơn thuần, mùa giải 2025-2026 của Kylian Mbappe không hề tệ. Anh vẫn duy trì hiệu suất đáng nể với hơn 40 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 25 pha lập công tại La Liga và 17 bàn ở các giải đấu cúp. Tuy nhiên, những bàn thắng này không thể che lấp sự rạn nứt bắt đầu lộ rõ ở nửa sau mùa giải khi hiệu suất của tiền đạo này giảm sút nghiêm trọng.

Những chấn thương dai dẳng kết hợp với sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện sau khi Xabi Alonso bị sa thải đã đẩy Real Madrid vào cuộc khủng hoảng. Việc đội bóng Hoàng gia bị loại cay đắng khỏi Copa del Rey bởi đối thủ Albacete và dừng bước tại Champions League khiến những nỗ lực cá nhân của tuyển thủ Pháp trở nên vô nghĩa. Nỗi đau còn lớn hơn khi anh phải chứng kiến kình địch Barcelona chiếm ngôi vương La Liga và câu lạc bộ cũ PSG liên tiếp gặt hái thành công tại đấu trường châu Âu.

Khủng hoảng niềm tin tại Bernabeu

Bên cạnh thất bại về chuyên môn, thái độ của Kylian Mbappe mới là điều khiến người hâm mộ Madrid phẫn nộ. Những lùm xùm ngoài sân cỏ đã đầu độc bầu không khí tại trung tâm huấn luyện Valdebebas. Đỉnh điểm của sự căng thẳng là vụ việc anh vướng vào cuộc đối đầu gay gắt với ban huấn luyện ngay trên sân tập vì một tình huống bắt lỗi việt vị.

Thái độ bị cho là thiếu chuyên nghiệp khi đi nghỉ dưỡng tại Sardinia cùng bạn gái trong lúc đội nhà đang thi đấu tại La Liga đã tạo nên một làn sóng tẩy chay chưa từng có trong lịch sử câu lạc bộ. Một bản kiến nghị yêu cầu anh rời khỏi đội bóng đã thu hút tới 70 triệu chữ ký, minh chứng cho sự đổ vỡ niềm tin ghê gớm giữa ngôi sao 27 tuổi và cộng đồng Madridista.

World Cup 2026 là cơ hội để Kylian Mbappe tìm lại chính mình.

Cơ hội phục hận trên đất Bắc Mỹ

Giờ đây, World Cup 2026 hiện ra như một cơ hội để Mbappe tìm lại chính mình. Tạm quên đi những áp lực và sự ghẻ lạnh tại Tây Ban Nha, anh trở về với màu áo Lam, nơi anh luôn được tôn vinh như một biểu tượng dẫn dắt. Những tranh cãi công khai về vị trí trong đội hình dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Alvaro Arbeloa cần được gạt sang một bên để tập trung cho mục tiêu tối thượng.

Nhiệm vụ đòi lại ngai vàng sau thất bại đau đớn trong trận chung kết năm 2022 là động lực lớn nhất để cầu thủ này chứng minh giá trị thực sự trên sân cỏ. Với Kylian Mbappe, sân khấu tại Bắc Mỹ sẽ là nơi anh rũ bỏ những "bóng ma" tại Bernabeu để khẳng định rằng, dù ở cấp độ câu lạc bộ có thể là một mùa giải đáng quên, nhưng khi bước ra đấu trường thế giới, ngôi sao mang áo số 10 vẫn là cái tên đáng sợ nhất.