Kylie Jenner gây sốt với vóc dáng săn chắc trong bộ ảnh bikini mới tại Los Angeles Nữ doanh nhân Kylie Jenner vừa thu hút hàng triệu lượt tương tác khi đăng tải loạt ảnh và video diện đồ tắm táo bạo với phong cách điện ảnh cuốn hút tại Los Angeles.

Người mẫu Kylie Jenner tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội sau khi công bố bộ ảnh mới trong trang phục bikini gợi cảm. Ở tuổi 28, em út nhà Kardashian khẳng định phong cách cá nhân qua những thiết kế mang đậm hơi thở mùa hè và vóc dáng săn chắc.

Phong cách thời trang táo bạo và thời thượng

Trong loạt tạo hình mới nhất, Kylie Jenner xuất hiện với nhiều mẫu đồ tắm có thiết kế cắt xẻ táo bạo. Đáng chú ý là các bộ bikini chất liệu giả da màu đen, thiết kế ánh kim màu hồng nổi bật và họa tiết da rắn cá tính. Sự kết hợp giữa trang phục tối giản và phụ kiện như giày cao gót ánh bạc giúp nữ người mẫu phô diễn trọn vẹn đường cong thương hiệu và vòng eo săn chắc.

Bên cạnh những khung hình tĩnh, Kylie còn gây ấn tượng với loạt video ngắn được thực hiện tại nhiều bối cảnh khác nhau ở Los Angeles. Các đoạn phim này được sản xuất theo phong cách điện ảnh, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhưng không kém phần chuyên nghiệp của nữ doanh nhân.

Loạt ảnh nóng bỏng của người mẫu Kylie Jenner khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng

Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt yêu thích và bình luận từ người hâm mộ toàn cầu. Đa số ý kiến đều dành lời khen ngợi cho sắc vóc của Kylie Jenner, đặc biệt là nỗ lực giữ gìn hình thể sau những lần thực hiện thiên chức làm mẹ. Trong một bức ảnh khác, cô xuất hiện thư giãn trên phao bơi với bộ đồ tắm họa tiết da rắn màu xanh kèm dòng trạng thái đầy mộng mơ.

Kylie Jenner thường xuyên gắn liền với những hình ảnh quyến rũ.

Đáng chú ý, một số thiết kế trong bộ ảnh lần này từng được Kylie Jenner diện trong chuyến du lịch cùng bạn bè vào tháng trước. Việc khéo léo "nhá hàng" trước khi công bố chính thức cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cô trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân và quảng bá phong cách thời trang riêng biệt trên không gian số.