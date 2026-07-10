Kylie Jenner tái hiện hình tượng King Kylie trong chiến dịch mới Nữ người mẫu Kylie Jenner gây bất ngờ khi mang mái tóc hồng biểu tượng King Kylie trở lại sau một thập kỷ, đánh dấu sự hợp tác cùng đạo diễn Dave Meyers trong dự án cá nhân mới nhất.

Kylie Jenner vừa chính thức mang hình tượng "King Kylie" đình đám trở lại trong chiến dịch quảng bá mới nhất. Sau gần một thập kỷ, mái tóc hồng rực rỡ - biểu tượng gắn liền với thời kỳ bùng nổ danh tiếng của cô trên các nền tảng mạng xã hội - đã tái xuất, tạo nên một màn hồi sinh đầy hoài niệm cho người hâm mộ.

Màn tái hợp với phong cách biểu tượng sau 10 năm

Quyết định quay lại với phong cách này đánh dấu một bước chuyển thú vị của nữ người mẫu 28 tuổi. Sau nhiều năm theo đuổi hình ảnh trưởng thành, tối giản và sang trọng, Kylie Jenner đã chọn cách kết nối lại với "cơn sốt" từng định hình thương hiệu cá nhân của mình trong quá khứ.

Kylie Jenner trở lại với mái tóc hồng từng là biểu tượng.

Chiến dịch được ra mắt thông qua một đoạn phim ngắn trên Instagram, thực hiện bởi đạo diễn lừng danh Dave Meyers. Ông là người đứng sau thành công của hàng loạt MV kinh điển của các ngôi sao thế giới như Jennifer Lopez với "I'm Real", Britney Spears với "Lucky" hay Pink với "Get The Party Started". Sự góp mặt của Meyers bảo chứng cho chất lượng hình ảnh và tinh thần chuyên nghiệp của dự án lần này.

Tinh thần King Kylie trong bối cảnh hiện đại

Trong đoạn quảng cáo, Kylie Jenner xuất hiện đầy tự tin với mái tóc giả hồng dài rẽ ngôi giữa, kết hợp cùng bộ suit chất liệu satin đồng màu. Cô vào vai một người điều hành cuộc họp, thuyết phục các thành viên về sự thành công của bộ sưu tập đồ uống mới. Hình ảnh này khéo léo lồng ghép sự quyền lực của một nữ doanh nhân hiện tại với diện mạo mang tính biểu tượng của quá khứ.

Kylie Jenner thừa nhận hình tượng King Kylie vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng cô.

Chia sẻ với The Hollywood Reporter, Kylie nhấn mạnh tầm quan trọng của tính chân thực trong các dự án cá nhân. Cô khẳng định luôn muốn mọi dự án phải phản ánh đúng con người mình và mang lại sự hào hứng cho người hâm mộ. "Ngay từ đầu, tôi đã biết đây là sự hợp tác phù hợp", nữ người mẫu cho biết.

Trả lời phỏng vấn với Nylon, Kylie Jenner thừa nhận kỷ nguyên "King Kylie" vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng cô. Cô chia sẻ rằng mỗi khi đội lại mái tóc hồng, phản ứng tích cực từ công chúng luôn khiến cô cảm thấy đặc biệt. Việc sống lại nguồn năng lượng cũ và làm mới nó theo cách khác là một trải nghiệm đầy ý nghĩa, giúp cô kết nối sâu sắc hơn với những người đã theo dõi mình từ những ngày đầu.