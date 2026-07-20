Kylie Jenner và Timothée Chalamet gây sốt tại chung kết World Cup 2026 Sự xuất hiện của Kylie Jenner và Timothée Chalamet trên khán đài sân MetLife trong trận chung kết World Cup 2026 đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông. Cặp đôi không ngần ngại thể hiện những cử chỉ thân mật trong sự kiện quy tụ dàn sao hạng A toàn cầu.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân MetLife không chỉ là tâm điểm của làng túc cầu mà còn trở thành không gian hẹn hò lãng mạn của cặp đôi ngôi sao Kylie Jenner và Timothée Chalamet. Cả hai nằm trong số những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất xuất hiện trên khu vực khán đài VIP, thu hút mọi ống kính ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu.

Khoảnh khắc thân mật trên khán đài VIP

Xuất hiện tại khu vực dành cho khách mời danh dự, Kylie Jenner và Timothée Chalamet liên tục có những cử chỉ thân mật. Cặp đôi được ghi nhận thường xuyên trò chuyện, cười đùa và cùng nhau cổ vũ nhiệt tình cho các tình huống trên sân. Đáng chú ý, cả hai còn thoải mái trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả và giới truyền thông, chính thức xóa tan mọi sự kín tiếng trước đây.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet trên khán đài trận chung kết World Cup.

Về phong cách thời trang, nam diễn viên Dune lựa chọn bộ trang phục năng động với áo thun dài tay màu xanh hoàng gia từ thương hiệu Adidas phối cùng quần đen. Trong khi đó, Kylie Jenner duy trì phong cách gợi cảm đặc trưng với áo đen cổ khoét sâu ôm sát, kết hợp cùng quần jeans tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng của một tỷ phú tự thân.

Sự kiện quy tụ dàn sao hạng A và đại tiệc âm nhạc

Bên cạnh cặp đôi Kylie - Timothée, trận chung kết World Cup 2026 còn có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đình đám khác từ Hollywood như Tom Cruise, Brad Pitt, Matt Damon, Will Ferrell và Adrien Brody. Sự hiện diện của dàn sao hạng A này đã biến sân vận động MetLife thành một trong những sự kiện có mật độ người nổi tiếng cao nhất năm.

Sự xuất hiện của cả hai thu hút giới truyền thông.

Trước giờ bóng lăn và trong giờ nghỉ giải lao, khán giả còn được chiêu đãi những màn trình diễn âm nhạc đẳng cấp. Post Malone và Swae Lee đã khuấy động sân vận động với bản hit toàn cầu Sunflower cùng ca khúc mới Chrome Heartbreaker. Chương trình giữa trận còn bùng nổ hơn với sự xuất hiện của Madonna, nhóm nhạc BTS và Justin Bieber. Khép lại chuỗi sự kiện âm nhạc là màn trình diễn của Shakira và Burna Boy với ca khúc chủ đề Dai Dai.

Mối quan hệ ngày càng bền chặt

Timothée Chalamet vốn là một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt. Trước đó, anh cũng đã có mặt tại trận bán kết để cổ vũ cho đội tuyển Tây Ban Nha. Việc anh xuất hiện cùng Kylie Jenner tại trận chung kết cho thấy bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai.

Sau khi công khai, Kylie Jenner và Timothée Chalamet thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Kể từ khi bắt đầu hẹn hò vào năm 2023, Kylie Jenner và Timothée Chalamet từng có khoảng thời gian khá kín tiếng trước truyền thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cặp đôi đã thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm tại các sự kiện lớn. Những khoảnh khắc ngọt ngào tại World Cup 2026 một lần nữa khẳng định sự gắn kết của cặp đôi trẻ quyền lực hàng đầu showbiz thế giới hiện nay.