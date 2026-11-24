Kyoto Sanga 1-0 Pohang Steelers: Kyoto Sanga giành chiến thắng Kyoto Sanga đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 7 điểm và thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận gặp Pohang Steelers diễn ra lúc 17:00 ngày 24/11/2026 trên sân Sanga Stadium by Kyocera.

Kyoto Sanga 1 - 0 Pohang Steelers Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Kyoto Sanga tiếp đón Pohang Steelers.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Kyoto Sanga 56% - 44% Pohang Steelers, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 2.

16' Thay người Phút 16' (Kyoto Sanga): Hisashi Appiah Tawiah vào sân thay Weverton Silva de Andrade.

24' Kyoto Sanga ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 59% - 41% Pohang Steelers, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 2.

36' Kyoto Sanga ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 59% - 41% Pohang Steelers, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 1 - 2.

43' VAR Phút 43': Phạt đền bị hủy — Hisashi Appiah Tawiah (Kyoto Sanga).

45' Thay người Phút 45' (Kyoto Sanga): Hiroto Morooka vào sân thay Shimpei Fukuoka.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Kyoto Sanga ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 60% - 40% Pohang Steelers, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 3.

59' Thay người Phút 59' (Kyoto Sanga): Haruki Arai vào sân thay Sung-jun Yoon.

59' Thay người Phút 59' (Kyoto Sanga): Rafael Papagaio vào sân thay Shun Nagasawa.

60' Kyoto Sanga ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 63% - 37% Pohang Steelers, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 1 - 3.

62' Thay người Phút 62' (Pohang Steelers): Hwang Jae-hwan vào sân thay Jorge Luiz Barbosa Teixeira.

62' Thay người Phút 62' (Pohang Steelers): Lee Chang-Woo vào sân thay Kang Min-jun.

67' Thẻ vàng Phút 67': Kim Dong-Jin (Pohang Steelers) nhận thẻ vàng (Foul).

71' BÀN THẮNG! Kyoto Sanga (1-0) Phút 71': Masaya Okugawa (Kyoto Sanga) lập công (kiến tạo: Haruki Arai). Tỷ số: 1 - 0.

72' Kyoto Sanga ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 65% - 35% Pohang Steelers, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 4.

75' Thay người Phút 75' (Pohang Steelers): Kim Gwang-Won vào sân thay Wanderson Oliveira.

75' Thay người Phút 75' (Pohang Steelers): Hwang Seo-woong vào sân thay Juninho Rocha.

83' Thay người Phút 83' (Kyoto Sanga): Temma Matsuda vào sân thay Masaya Okugawa.

84' Kyoto Sanga ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 64% - 36% Pohang Steelers, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 1 - 4.

87' Thay người Phút 87' (Pohang Steelers): An Jae-Joon vào sân thay Jo Sung-Wook.

KT Kết thúc: Kyoto Sanga 1-0 Pohang Steelers Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 18:57 24/11/2026

Đội hình chính thức Kyoto Sanga Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV R. Popović Pohang Steelers Sơ đồ 5-3-2 · HLV Seong-jae Kim 1 G. Ota 40 Y. Ishida 43 Weverton 15 K. Nagata 25 Yoon Sung-Jun 10 S. Fukuoka 6 João Pedro 7 M. Okugawa 48 R. Nakano 38 Everton 93 S. Nagasawa 21 Hwang In-Jae 13 Kang Min-Jun 33 Jo Sung-Wook 4 Jeon Min-Gwang 5 Jin Si-woo 77 Wanderson 31 K. Nishiya 11 Juninho Rocha 16 Kim Dong-Jin 18 Cho Sang-Hyeok 25 Jorge Luiz Dự bị Kyoto Sanga 21 K. Kakoi 77 H. Arai 18 T. Matsuda 24 H. Morooka 9 Rafael Elias 29 Ko Sakai 44 K. Sato 62 T. Shichi 19 David Da Silva Costa Pohang Steelers 32 Young-jun Cho 17 Shin Kwang-Hoon 20 Park Chan-Yong 14 Lee Chang-Woo 30 Kim Yong-Hak 36 H. Kim 37 Jung Han-Min 12 Hwang Jae-Hwan 29 Hong Seong-Min Cập nhật đội hình lúc 16:34 24/11/2026

Kyoto Sanga Thống kê Pohang Steelers 64% Kiểm soát bóng 36% 16 Dứt điểm 7 5 Trúng đích 1 6 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật M. Okugawa Kyoto Sanga 1 bàn H. Arai Kyoto Sanga 1 kiến tạo · điểm 7.47 K. Nagata Kyoto Sanga Điểm 7.75 R. Nakano Kyoto Sanga Điểm 7.4 H. Tawiah Kyoto Sanga Điểm 7.34 Y. Ishida Kyoto Sanga Điểm 7.29

Kyoto Sanga đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng hạng 6 với 7 điểm và đang có chuỗi phong độ rất tốt. Họ tiếp Pohang Steelers lúc 17:00 ngày 24/11/2026 trên sân Sanga Stadium by Kyocera, trong thế trận mà lợi thế đang nghiêng về phía chủ nhà.

Kyoto Sanga: phong độ tốt, vị trí cao

Trong 5 trận gần nhất, Kyoto Sanga thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Chuỗi kết quả này giúp đội bóng duy trì vị trí thứ 6 với 7 điểm, đủ để nằm trong nhóm bám đuổi các vị trí cao của bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, nhịp độ của đội chủ nhà khá đều. Họ không chỉ thắng nhiều mà còn hạn chế được những trận thua. Đó là nền tảng quan trọng để một đội bóng giữ chỗ trong nhóm đầu và tạo áp lực lên các đối thủ phía trên.

Pohang Steelers: khó thắng và đang ở nửa dưới bảng

Ở chiều ngược lại, Pohang Steelers đang gặp khó khăn. Đội khách hòa 4 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, nghĩa là chưa có chiến thắng nào trong giai đoạn này. Hiện họ đứng hạng 15 với 1 điểm.

Chuỗi hòa liên tiếp cho thấy Pohang Steelers vẫn giữ được sự chắc chắn nhất định, nhưng thiếu khả năng chuyển những trận cân bằng thành chiến thắng. Với một đội đang cần điểm số để rời nhóm cuối bảng, đó là điểm yếu cần khắc phục.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hai đội đang cách nhau 9 bậc trên bảng xếp hạng. Kyoto Sanga hơn Pohang Steelers 6 điểm (7 điểm so với 1 điểm). Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về đà phong độ: một bên thắng nhiều, một bên chưa biết thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố sân nhà và chuỗi thắng sẽ giúp Kyoto Sanga tự tin chủ động thế trận. Nếu giữ được sự ổn định như những tuần qua, họ có cơ sở để tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu.

Với Pohang Steelers, thử thách lớn nhất là phá vỡ chuỗi trận không thắng ngay trên sân đối thủ đang có phong độ cao. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ cải thiện tinh thần, trong khi Kyoto Sanga muốn giữ vững vị trí trong cuộc đua tốp đầu.

Nhìn chung, dựa trên phong độ và vị trí hiện tại, Kyoto Sanga là bên được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu này.

Kyoto Sanga 5 trận gần nhất T T H T T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới Pohang Steelers 5 trận gần nhất H H H H B 4 Trận 0-1-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 4 4 0 0 +5 12 T T T T 2 Kashima 4 3 1 0 +10 10 H T T T 3 Gamba Osaka 4 2 2 0 +5 8 H H T T T … 5 SHANGHAI SIPG 4 2 1 1 +3 7 T B H T 6 Kyoto Sanga 4 2 1 1 +3 7 H T T B 7 Johor Darul Takzim FC 4 2 1 1 +3 7 B T T H … 14 Ratchaburi 4 0 1 3 -4 1 B H B B 15 Pohang Steelers 4 0 1 3 -7 1 H B B B 16 Newcastle Jets 4 0 0 4 -13 0 B B B B