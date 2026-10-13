Kyoto Sanga 1-0 Ratchaburi: Kyoto Sanga giành chiến thắng Kyoto Sanga đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12, và sẽ tiếp Ratchaburi (hạng 13) lúc 17:00 ngày 13/10/2026 tại Sanga Stadium by Kyocera.

Kyoto Sanga 1 - 0 Ratchaburi Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Kyoto Sanga tiếp đón Ratchaburi.

11' Thẻ vàng Phút 11': Jesse Curran (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Ratchaburi ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 32% - 68% Ratchaburi, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 2 - 3.

15' Thay người Phút 15' (Kyoto Sanga): Ryuma Nakano vào sân thay Ren Kato.

25' Ratchaburi ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 42% - 58% Ratchaburi, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 3 - 3.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Kyoto Sanga 46% - 54% Ratchaburi, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 3 - 3.

44' Thay người Phút 44' (Ratchaburi): Daniel Ting vào sân thay Pablo Insua.

45' Thay người Phút 45' (Kyoto Sanga): Shimpei Fukuoka vào sân thay Thiago Sousa Lima.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Ratchaburi ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 42% - 58% Ratchaburi, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 2, cứu thua 3 - 3.

59' Thay người Phút 59' (Kyoto Sanga): Temma Matsuda vào sân thay Marco Túlio.

59' Thay người Phút 59' (Kyoto Sanga): Alex Souza vào sân thay Everton Maceió.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Kyoto Sanga 43% - 57% Ratchaburi, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 2, cứu thua 3 - 3.

74' Thay người Phút 74' (Ratchaburi): Chotipat Poomkaew vào sân thay Bruno Mendes.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Kyoto Sanga 45% - 55% Ratchaburi, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 7 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 12 - 3, cứu thua 3 - 4.

79' Thẻ vàng Phút 79': Roque Mesa (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).

88' BÀN THẮNG! Kyoto Sanga (1-0) Phút 88': Temma Matsuda (Kyoto Sanga) lập công (kiến tạo: Haruki Arai). Tỷ số: 1 - 0.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Kyoto Sanga 47% - 53% Ratchaburi, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 7 - 3; việt vị 6 - 0, phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 4 - 4.

90+2' VAR Phút 90+2': Phạt đền bị hủy — Pedro Tanausú Domínguez Placeres (Ratchaburi).

90+3' Thay người Phút 90+3' (Kyoto Sanga): Kodai Nagata vào sân thay Takaaki Shichi.

90+8' Thay người Phút 90+8' (Ratchaburi): Thossawat Limwannasthian vào sân thay Roque Mesa.

KT Kết thúc: Kyoto Sanga 1-0 Ratchaburi Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 19:03 13/10/2026

Đội hình chính thức Kyoto Sanga Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Popović Ratchaburi Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV W. Srimaka 90 Halls 26 R. Kato 5 H. Tawiah 43 Weverton 44 K. Sato 62 T. Shichi 25 Yoon Sung-Jun 14 Thiago 11 Marco Túlio 77 H. Arai 38 Everton 99 Phatomakkakul 27 J. Curran 44 Pablo Insua 3 Tarek Aggoun 31 van Wermeskerken 16 Roque Mesa 8 Suengchitthawon 21 E. Panya 6 Tana 92 Njiva Rakotoharimalala 9 Bruno Mendes Dự bị Kyoto Sanga 50 Y. Suzuki 10 S. Fukuoka 40 Y. Ishida 21 K. Kakoi 18 T. Matsuda 15 K. Nagata 48 R. Nakano 1 G. Ota 19 David Da Silva Costa Ratchaburi 97 U. Wongmeema 5 D. Ting 15 A. Promrak 88 C. Poomkaew 20 Sanchai Nontasila 28 Limwanasathian 48 S. Allardice Cập nhật đội hình lúc 16:32 13/10/2026

Kyoto Sanga Thống kê Ratchaburi 46% Kiểm soát bóng 54% 12 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 5 7 Phạt góc 4 15 Phạm lỗi 8 6 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật T. Matsuda Kyoto Sanga 1 bàn H. Arai Kyoto Sanga 1 kiến tạo · điểm 6.67 Halls Kyoto Sanga Điểm 7.64 Weverton Kyoto Sanga Điểm 7.57 H. Tawiah Kyoto Sanga Điểm 7.37 Roque Mesa Ratchaburi Điểm 7.35

Kyoto Sanga đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận gặp Ratchaburi là cơ hội để đội chủ nhà giữ nhịp trong cuộc đua. Hai đội xếp liền kề nhau ở nửa trên bảng xếp hạng, nên kết quả trận này có thể kéo giãn hoặc thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 13/10/2026 trên sân Sanga Stadium by Kyocera.

Cuộc đua tốp đầu: hai đội sát nhau từng bậc

Kyoto Sanga hiện đứng hạng 12, còn Ratchaburi xếp ngay sau ở hạng 13. Cả hai cùng có 0 điểm trên bảng xếp hạng, nên khoảng cách giữa họ rất mong manh. Với đội chủ nhà, thắng trận này đồng nghĩa với việc nới rộng khoảng cách trước một đối thủ ngay sát lưng.

Với Ratchaburi, đây là cơ hội vượt lên đứng trước chính đối thủ vừa nhắc đến. Vì thế, cả hai đều có lý do để chơi tích cực ngay từ đầu trận.

Phong độ: Kyoto Sanga chập chờn, Ratchaburi ổn định hơn

Kyoto Sanga thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điều đáng chú ý là chuỗi này mở đầu bằng một thất bại ở trận mới nhất, trước đó là một trận hòa. Hai chiến thắng liên tiếp xuất hiện ở khoảng giữa chuỗi, cho thấy đội có khả năng lấy lại nhịp khi vào guồng.

Trong khi đó, Ratchaburi cũng thắng 2 trận nhưng hòa 2 và chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách thắng trận mới nhất, sau đó là hai trận hòa liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy Ratchaburi khó bị đánh bại hơn và đang bước vào trận với tâm lý tích cực hơn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sau trận thua gần nhất, Kyoto Sanga cần phản ứng nhanh để không để phong độ đi xuống. Lợi thế sân nhà là yếu tố đội chủ nhà có thể tận dụng để chủ động kiểm soát nhịp độ ngay từ những phút đầu.

Ngược lại, Ratchaburi có thể dựa vào sự chắc chắn thể hiện qua các trận hòa gần đây để giữ cự ly đội hình gọn và chờ cơ hội. Với cách tiếp cận đó, trận đấu có thể giằng co nếu Kyoto Sanga không sớm tìm được bàn thắng.

Nhận định

Nhìn chung, hai đội đang ở thế cân bằng. Kyoto Sanga có sân nhà và mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, còn Ratchaburi có phong độ ổn định hơn trong 5 trận gần nhất. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung ở những thời điểm then chốt.

Kyoto Sanga 5 trận gần nhất B H T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Ratchaburi 5 trận gần nhất T H H B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 1 1 0 0 +6 3 T 2 Gamba Osaka 1 1 0 0 +3 3 T T 3 SHANGHAI SIPG 1 1 0 0 +2 3 T … 11 Port FC 1 0 0 1 -1 0 B 12 Kyoto Sanga 1 0 0 1 -1 0 B 13 Ratchaburi 1 0 0 1 -2 0 B 14 Pohang Steelers 1 0 0 1 -2 0 B …