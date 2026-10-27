Kyoto Sanga 5-2 Newcastle Jets: Kyoto Sanga giành chiến thắng Kyoto Sanga đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 3 điểm. Họ tiếp Newcastle Jets, đội hạng 16, lúc 17:00 ngày 27/10/2026.

Kyoto Sanga 5 - 2 Newcastle Jets Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Kyoto Sanga tiếp đón Newcastle Jets.

8' VAR Phút 8': Phạt đền được công nhận — Zane Schreiber (Newcastle Jets).

12' Newcastle Jets ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 41% - 59% Newcastle Jets, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

13' BÀN THẮNG! Newcastle Jets (0-1) Phút 13': Patrick Wood (Newcastle Jets) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

21' Thẻ vàng Phút 21': João Pedro (Kyoto Sanga) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Kyoto Sanga 45% - 55% Newcastle Jets, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

37' Thẻ vàng Phút 37': Julian Recchia (Newcastle Jets) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Kyoto Sanga 49% - 51% Newcastle Jets, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 3.

43' VAR Phút 43': Phạt đền được công nhận — Joe Lolley (Newcastle Jets).

45' Thay người Phút 45' (Kyoto Sanga): Alex Souza vào sân thay Everton Maceió.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Takaaki Shichi (Kyoto Sanga) nhận thẻ vàng (Foul).

45+2' BÀN THẮNG! Newcastle Jets (0-2) Phút 45+2': Patrick Wood (Newcastle Jets) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

45+6' BÀN THẮNG! Kyoto Sanga (1-2) Phút 45+6': Hisashi Appiah Tawiah (Kyoto Sanga) lập công (kiến tạo: Takaaki Shichi). Tỷ số: 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Kyoto Sanga ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 54% - 46% Newcastle Jets, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 3.

54' Thẻ vàng Phút 54': Joe Shaughnessy (Newcastle Jets) nhận thẻ vàng (Foul).

56' BÀN THẮNG! Kyoto Sanga (2-2) Phút 56': Alex Souza (Kyoto Sanga) lập công (kiến tạo: Marco Túlio). Tỷ số: 2 - 2.

60' BÀN THẮNG! Kyoto Sanga (3-2) Phút 60': Marco Túlio (Kyoto Sanga) lập công (kiến tạo: Alex Souza). Tỷ số: 3 - 2.

60' Thay người Phút 60' (Newcastle Jets): Nikos Vergos vào sân thay Patrick Wood.

60' Thay người Phút 60' (Newcastle Jets): Will Dobson vào sân thay Joe Lolley.

62' Kyoto Sanga ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 57% - 43% Newcastle Jets, dứt điểm 19 - 6 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 7 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 5.

64' Thay người Phút 64' (Kyoto Sanga): Haruki Arai vào sân thay Marco Túlio.

65' Thay người Phút 65' (Kyoto Sanga): Hiroto Morooka vào sân thay Shimpei Fukuoka.

67' BÀN THẮNG! Kyoto Sanga (4-2) Phút 67': Rafael Papagaio (Kyoto Sanga) lập công (kiến tạo: Haruki Arai). Tỷ số: 4 - 2.

69' Thay người Phút 69' (Newcastle Jets): Ethan Debono vào sân thay Julian Recchia.

72' Thay người Phút 72' (Kyoto Sanga): Ryuma Nakano vào sân thay João Pedro.

72' Thay người Phút 72' (Kyoto Sanga): Masaya Okugawa vào sân thay Rafael Papagaio.

76' Kyoto Sanga ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 57% - 43% Newcastle Jets, dứt điểm 24 - 6 (trúng đích 10 - 2), phạt góc 8 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 0 - 7.

82' Thay người Phút 82' (Newcastle Jets): Alex Nunes vào sân thay Xavier Bertoncello.

84' BÀN THẮNG! Kyoto Sanga (5-2) Phút 84': Alex Souza (Kyoto Sanga) lập công (kiến tạo: Masaya Okugawa). Tỷ số: 5 - 2.

88' Kyoto Sanga ép sân Cầm bóng: Kyoto Sanga 57% - 43% Newcastle Jets, dứt điểm 29 - 7 (trúng đích 15 - 2), phạt góc 10 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 10.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Zane Schreiber (Newcastle Jets) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Kyoto Sanga 5-2 Newcastle Jets Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 2.

Cập nhật lúc 19:01 27/10/2026

Đội hình chính thức Kyoto Sanga Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV R. Popović Newcastle Jets Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mark Milligan 90 Halls 43 Weverton 5 H. Tawiah 62 T. Shichi 25 Yoon Sung-Jun 10 S. Fukuoka 6 João Pedro 44 K. Sato 11 Marco Túlio 38 Everton 9 Rafael Elias 1 J. Delianov 22 Bertolissio 5 Shaughnessy 39 T. Aquilina 23 D. Wilmering 14 M. Burgess 11 J. Lolley 6 Z. Schreiber 27 Julian Recchia 43 Bertoncello 8 P. Wood Dự bị Kyoto Sanga 77 H. Arai 40 Y. Ishida 24 H. Morooka 93 S. Nagasawa 15 K. Nagata 48 R. Nakano 7 M. Okugawa 1 G. Ota 29 Ko Sakai Newcastle Jets 9 N. Vergos 52 Nicholas Badolato 40 J. Baylis 46 E. Debono 28 W. Dobson 54 J. Goodwin 2 A. Grant 64 Jesse Hill 24 A. Nunes Cập nhật đội hình lúc 16:32 27/10/2026

Kyoto Sanga Thống kê Newcastle Jets 56% Kiểm soát bóng 44% 30 Dứt điểm 7 15 Trúng đích 2 11 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 12 4 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 10

Cầu thủ nổi bật Alex Negueba Kyoto Sanga 2 bàn · 1 kiến tạo P. Wood Newcastle Jets 2 bàn Marco Túlio Kyoto Sanga 1 bàn · 1 kiến tạo Rafael Elias Kyoto Sanga 1 bàn H. Tawiah Kyoto Sanga 1 bàn T. Shichi Kyoto Sanga 1 kiến tạo · điểm 7.1

Kyoto Sanga đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận gặp Newcastle Jets là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế đó. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 27/10/2026 tại Sanga Stadium by Kyocera. Hiện Kyoto Sanga đứng hạng 9 với 3 điểm, còn Newcastle Jets đứng hạng 16 với 0 điểm.

Kyoto Sanga giữ lợi thế ở nửa trên bảng xếp hạng

Với 3 điểm, Kyoto Sanga đang có vị trí tốt hơn hẳn đối thủ. Khoảng cách 7 bậc trên bảng xếp hạng cho thấy hai đội đang ở hai nhóm khác nhau, một bên bám sát nhóm đầu, một bên còn ở phía dưới.

Trước mặt Kyoto Sanga là cơ hội để giữ nhịp trên sân nhà. Thắng sẽ giúp họ duy trì sức ép lên các đối thủ phía trên trong cuộc đua tốp đầu.

Phong độ: Kyoto Sanga chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Kyoto Sanga thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Hai trận mới nhất của họ đều kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua và một trận thắng.

Đây là chuỗi kết quả chưa thực sự thuyết phục. Dù vậy, hai trận hòa liên tiếp gần đây cho thấy Kyoto Sanga vẫn đang giữ được sự chắc chắn nhất định.

Newcastle Jets cần tìm lại niềm tin

Phong độ của Newcastle Jets còn kém hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách không có trận thắng nào, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Hai trận mới nhất đều là hòa, nhưng trước đó họ thua liên tiếp 3 trận.

Đứng hạng 16 với 0 điểm, Newcastle Jets đang ở vị trí khó khăn. Chuyến làm khách này đòi hỏi họ phải thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội cùng có hai trận hòa liên tiếp gần nhất, nhưng bức tranh tổng thể lại khác nhau. Kyoto Sanga có một trận thắng trong 5 trận gần nhất, còn Newcastle Jets chưa thắng trận nào.

Lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và phong độ nhỉnh hơn giúp Kyoto Sanga được đánh giá nhỉnh hơn trước trận. Tuy vậy, chuỗi kết quả của đội chủ nhà vẫn chưa ổn định, nên họ cần nghiêm túc ngay từ đầu để không bỏ lỡ cơ hội bám sát nhóm đầu.

Nhận định

Nhìn chung, Kyoto Sanga là bên có nhiều điều kiện thuận lợi hơn: thứ hạng cao hơn, phong độ khá hơn và được chơi trên sân nhà. Newcastle Jets cần một màn trình diễn thật tập trung để cải thiện kết quả. Trận đấu vì thế là phép thử cho tham vọng của đội chủ nhà trong cuộc đua tốp đầu.

Kyoto Sanga 5 trận gần nhất H H B T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 1 Thủng lưới Newcastle Jets 5 trận gần nhất H H B B B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Gamba Osaka 2 2 0 0 +5 6 T T T 3 Vissel Kobe 2 2 0 0 +3 6 T T … 8 Kashiwa Reysol 2 1 0 1 +3 3 T B 9 Kyoto Sanga 2 1 0 1 0 3 T B 10 Jeonbuk Motors 2 1 0 1 -1 3 B T … 15 Port FC 2 0 0 2 -5 0 B B 16 Newcastle Jets 2 0 0 2 -8 0 B B