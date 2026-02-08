Về Báo Hà Tĩnh

LA Galaxy 0-0 Dallas: Hai đội chia điểm

Văn Thể02/08/2026 04:54

LA Galaxy có lợi thế sân nhà nhưng đứng dưới Dallas trên bảng xếp hạng, trong khi phong độ gần đây của hai đội đều cho thấy trận đấu khó lường

LA Galaxy0 - 0DallasKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    LA Galaxy tiếp đón Dallas.

  • 4'Thẻ vàng

    Phút 4': Patrickson Delgado () nhận thẻ vàng.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: LA Galaxy 45 - 55 Dallas, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: LA Galaxy 43 - 57 Dallas, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': Christian Cappis () nhận thẻ vàng.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Kaick () nhận thẻ vàng.

  • 36'Dallas ép sân

    Cầm bóng: LA Galaxy 45 - 55 Dallas, dứt điểm 1 - 10 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Dallas ép sân

    Cầm bóng: LA Galaxy 45 - 55 Dallas, dứt điểm 6 - 16 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 3.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': Jakob Glesnes () nhận thẻ vàng.

  • 61'Dallas ép sân

    Cầm bóng: LA Galaxy 47 - 53 Dallas, dứt điểm 8 - 17 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 5.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Nolan Norris () nhận thẻ vàng.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (): Anderson Julio vào sân thay Logan Farrington.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (): Santiago Moreno vào sân thay Patrickson Delgado.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (): Kyogo Furuhashi vào sân thay Robert Taylor.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: LA Galaxy 48 - 52 Dallas, dứt điểm 10 - 17 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 3 - 6.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (): Clay Holstad vào sân thay Christian Cappis.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (): Sebastien Ibeagha vào sân thay Herman Johansson.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: LA Galaxy 53 - 47 Dallas, dứt điểm 13 - 17 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 4 - 6.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': John Nelson () nhận thẻ vàng.

  • 90+3'Thay người

    Phút 90+3' (): Troy Elgersma vào sân thay Elijah Wynder.

  • 90+3'Thay người

    Phút 90+3' (): Isaiah Parente vào sân thay Lucas Sanabria.

  • KTKết thúc: LA Galaxy 0-0 Dallas

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 11:33 02/08/2026

Đội hình chính thức
LA Galaxy
Sơ đồ 4-3-3
Dallas
Sơ đồ 4-4-2
12
JT Marcinkowski
63
Chris Rindov
4
Maya Yoshida
15
Justin Haak
3
Julián Aude
8
Lucas Sanabria
6
Edwin Cerrillo
21
Robert Taylor
26
Harbor Miller
18
Marco Reus
28
Joseph Paintsil
40
Jonathan Sirois
18
Shaq Moore
25
Sebastien Ibeagha
3
Osaze Urhoghide
32
Nolan Norris
21
Joaquín Valiente
12
Christian Cappis
55
Kaick
6
Ran Binyamin
9
Petar Musa
8
Patrickson Delgado
Cập nhật đội hình lúc 08:53 02/08/2026
LA GalaxyThống kêDallas
54%
Kiểm soát bóng
46%
18
Dứt điểm
18
9
Trúng đích
4
6
Phạt góc
6
11
Phạm lỗi
13
1
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
9
Cầu thủ nổi bật
Jonathan Sirois
Jonathan Sirois
Dallas
Điểm 8.74
Jakob Glesnes
Jakob Glesnes
LA Galaxy
Điểm 7.76
Justin Haak
Justin Haak
LA Galaxy
Điểm 7.59
Nolan Norris
Nolan Norris
Dallas
Điểm 7.53
Marco Reus
Marco Reus
LA Galaxy
Điểm 7.49
JT Marcinkowski
JT Marcinkowski
LA Galaxy
Điểm 7.45

Thông tin trận đấu

LA Galaxy sẽ tiếp Dallas tại Dignity Health Sports Park lúc 09:30 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang có vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách không quá lớn để tạo ra sự chênh lệch rõ ràng trước giờ bóng lăn.

Dallas hiện đứng hạng 4 với 26 điểm, còn LA Galaxy xếp hạng 11 với 21 điểm. Khoảng cách 5 điểm khiến trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, đặc biệt trong bối cảnh phong độ gần đây chưa mang đến sự ổn định tuyệt đối.

Phong độ của LA Galaxy và Dallas

LA Galaxy trải qua 5 trận gần nhất với thành tích thắng 1, hòa 2 và thua 2. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng giành điểm, nhưng chưa duy trì được sự chắc chắn cần thiết để tạo ra một mạch thi đấu ổn định.

Điểm đáng chú ý là LA Galaxy có trận thắng trong giai đoạn gần đây, song hai thất bại cũng cho thấy đội bóng này dễ bị kéo vào những trận đấu giằng co. Khi chơi trên sân nhà, họ cần kiểm soát nhịp độ tốt hơn và hạn chế để đối thủ tận dụng những thời điểm mất cân bằng.

Trong khi đó, Dallas có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất. Thành tích này tốt hơn LA Galaxy về số trận thắng, nhưng cũng phản ánh sự thiếu ổn định khi Dallas chưa thể duy trì chuỗi kết quả tích cực liên tục.

Với vị trí hạng 4, Dallas bước vào trận đấu cùng lợi thế nhất định về điểm số và thứ hạng. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân của LA Galaxy có thể khiến họ ưu tiên sự cân bằng thay vì đẩy cao đội hình trong toàn bộ thời gian.

Thế đối đầu cân bằng

5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra khá cân bằng: LA Galaxy thắng 2, hòa 1 và Dallas thắng 2. Không bên nào tạo được ưu thế rõ rệt trong xu hướng đối đầu tổng thể, vì vậy những chi tiết nhỏ trong cách nhập cuộc và xử lý các thời điểm chuyển trạng thái có thể quyết định cục diện trận đấu.

Thống kê này cũng khiến lợi thế sân nhà của LA Galaxy trở nên đáng chú ý hơn, nhưng chưa đủ để đảm bảo một thế trận áp đảo. Dallas có cơ sở để tự tin, trong khi đội chủ nhà cần tận dụng sự chủ động về không gian thi đấu để gây sức ép từ sớm.

Điểm then chốt về chiến thuật

LA Galaxy nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát thế trận bằng cách đưa bóng lên phía trước nhanh hơn, đồng thời tìm cách duy trì sức ép tại sân nhà. Điều quan trọng với họ là tránh những đường chuyền thiếu an toàn khi đội hình đang dâng cao, bởi Dallas có thể chờ đợi thời cơ để chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Ở chiều ngược lại, Dallas cần giữ cự ly đội hình hợp lý trước sức ép của đội chủ nhà. Vị trí hạng 4 giúp họ có thêm sự tự tin, nhưng phong độ thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 trận gần nhất cho thấy đội bóng này vẫn có thể bị kéo vào một trận đấu nhiều biến động.

Trận đấu có thể được định đoạt bởi khả năng của hai đội trong việc kiểm soát khu vực giữa sân. Nếu LA Galaxy duy trì được áp lực mà không để lộ khoảng trống phía sau, họ sẽ có cơ hội tạo ra thế trận thuận lợi. Dallas, trong khi đó, cần kiên nhẫn và tận dụng tốt những tình huống phản công hoặc các pha bóng chuyển hướng nhanh.

Nhận định trước trận

LA Galaxy có lợi thế sân nhà, nhưng Dallas đang đứng cao hơn 7 bậc và hơn 5 điểm trên bảng xếp hạng. Sự cân bằng trong 5 lần đối đầu gần nhất cùng phong độ không thật sự ổn định của cả hai đội khiến đây là trận đấu khó dự đoán theo một chiều.

Nhìn chung, LA Galaxy cần biến lợi thế tại Dignity Health Sports Park thành khả năng kiểm soát thế trận, còn Dallas sẽ hướng đến sự chắc chắn và hiệu quả trong những thời điểm quan trọng. Cục diện nhiều khả năng phụ thuộc vào đội tận dụng tốt hơn các cơ hội phát sinh từ những pha chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
LA Galaxy · 2 thắng1 hòaDallas · 2 thắng
19/04/2026
Dallas
2 - 2
LA Galaxy
Hòa
12/10/2025
LA Galaxy
2 - 1
Dallas
LG
05/10/2025
Dallas
2 - 1
LA Galaxy
DAL
14/07/2024
Dallas
2 - 0
LA Galaxy
DAL
30/05/2024
LA Galaxy
3 - 1
Dallas
LG
LA Galaxy
5 trận gần nhất
HBBTH
18
Trận
5-6-7
T-H-B
24
Ghi (TB 1.3)
29
Thủng lưới
Dallas
5 trận gần nhất
BHTTB
17
Trận
7-5-5
T-H-B
32
Ghi (TB 1.9)
25
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps161033+2133TBTBH
2Los Angeles FC181035+1633BTTTT
3SJ Earthquakes171034+1533BBTBH
4Dallas17755+726BTTHB
5Real Salt Lake16826+426TTHBB
10Portland Timbers17638-121BBTHT
11LA Galaxy18567-521THBBH
12San Diego17557+320THBBT
Tình hình lực lượng
LA Galaxy
João Klauss (Foot surgery)
Riqui Puig (Knee Surgery)
Dallas
Geovane Jesus (Cruciate Ligament Tear)
Santiago Moreno (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        LA Galaxy 0-0 Dallas: Hai đội chia điểm
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO