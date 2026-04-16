La Liga nín thở chờ Real Betis và Rayo Vallecano bảo vệ suất Champions League thứ năm Thất bại của các ông lớn tại đấu trường C1 đẩy Tây Ban Nha vào cuộc đua hệ số căng thẳng với Đức, nơi Real Betis và Rayo Vallecano trở thành niềm hy vọng cuối cùng.

Sau khi vòng tứ kết UEFA Champions League khép lại với những kết quả không như ý, bóng đá Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt. Suất dự Champions League thứ năm của La Liga mùa tới không còn nằm trong tay Real Madrid hay Barcelona, mà phụ thuộc hoàn toàn vào những đội bóng đang chinh chiến tại các đấu trường thấp hơn.

Cơ hội có thêm suất dự Champions League của La Liga giờ đây đang đặt lên vai những đội chơi tại C2, C3.

Cuộc đua hệ số UEFA: Tây Ban Nha bị dồn vào thế chân tường

Dù đã lường trước việc La Liga mất một đại diện trong cuộc đối đầu nội bộ giữa FC Barcelona và Atletico Madrid, nhưng việc Real Madrid bị loại bởi Bayern Munich là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của giải đấu. Bàn thắng muộn của Olise không chỉ mang về chiến thắng cho đại diện Bundesliga mà còn giúp bóng đá Đức tích lũy thêm điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng hệ số UEFA.

Hiện tại, Tây Ban Nha chỉ còn duy trì khoảng cách mong manh 0.558 điểm so với Đức. Khoảng cách này hoàn toàn có thể bị san lấp nếu các đại diện La Liga không đạt được kết quả khả quan tại UEFA Europa League và UEFA Conference League. Điều này biến Real Betis và Rayo Vallecano trở thành những người nắm giữ vận mệnh cho cả giải đấu.

Trọng trách trên vai Real Betis và Rayo Vallecano

Tại sân chơi Europa League, Real Betis đối đầu với Sporting Braga với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng. Nếu giành vé đi tiếp, đội bóng thành Sevilla có thể đóng góp tới 0.375 điểm cho hệ số quốc gia – con số cao nhất một đội bóng có thể mang lại trong loạt trận này. Đây là thời điểm bản lĩnh của HLV Manuel Pellegrini cần được phát huy tối đa.

Trong khi đó, Rayo Vallecano cũng mang trọng trách nặng nề trong chuyến hành quân đến sân của AEK tại Conference League. Một trận thắng sẽ giúp họ mang về 0.25 điểm cho La Liga, chưa kể các điểm thưởng nếu lọt sâu vào vòng sau. Sự thành bại của hai câu lạc bộ này sẽ trực tiếp quyết định liệu Tây Ban Nha có giữ được vị thế trước sự bám đuổi gắt gao của người Đức.

Betis sẽ phải vượt qua Braga, trước khi nghĩ đến việc đánh bại các đại diện Bundesliga.

Chiến thuật kìm chân đối thủ trực tiếp

Bên cạnh việc tự tích lũy điểm số, các đội bóng Tây Ban Nha còn phải đóng vai trò "kẻ phá bĩnh" đối với các đại diện Đức. Trận đấu giữa Celta Vigo và Freiburg là một ví dụ điển hình. Dù đã thua 0-3 ở lượt đi, nhưng mỗi nỗ lực của đội bóng xứ Galicia nhằm giành một kết quả hòa hoặc thắng ở lượt về sẽ trực tiếp hạn chế khả năng gia tăng quỹ điểm của Bundesliga.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra tại Conference League giữa Strasbourg và Mainz 05. Nếu các đại diện từ La Liga và các đội bóng liên quan có thể cắt đứt mạch ghi điểm của người Đức, cơ hội giữ suất C1 thứ năm sẽ trở nên sáng sủa hơn. Đáng chú ý, nếu cả Betis và Rayo lọt vào bán kết, họ có khả năng đối đầu trực tiếp với Freiburg và Mainz, tạo nên những trận "chung kết" vì hệ số UEFA.

Cú hích mang tên Isco

Riêng với Real Betis, họ nhận được cú hích tinh thần cực lớn với sự trở lại của Isco sau 139 ngày vắng bóng vì chấn thương. Sự hiện diện của tiền vệ tài hoa này được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến trong lối chơi, nhất là khi có những nghi ngại về phong độ của Antony. HLV Pellegrini đã có những chỉ đạo sát sao trong buổi tập cuối cùng, nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu rạng sáng mai không chỉ vì câu lạc bộ mà còn vì danh dự của cả nền bóng đá Tây Ban Nha.