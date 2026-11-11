Lãi suất 11/11/2026: Một ngân hàng giảm 0,1 điểm phần trăm kỳ hạn 1-5 tháng còn 4,65%/năm VPBank giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng xuống 4,65%/năm, giảm chứng chỉ tiền gửi 0,1-0,2 điểm phần trăm, giữ nguyên kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ngày 11/11/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục giảm lãi suất huy động. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống 4,65%/năm, áp dụng thống nhất cho mọi mức tiền gửi ở nhóm kỳ hạn này. Đây là lần điều chỉnh giảm thứ hai của VPBank kể từ sau ngày 19/10.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên giữ nguyên

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được cập nhật, VPBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Mức lãi suất phân theo hai nhóm số tiền gửi.

Với khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, lãi suất như sau:

Kỳ hạn 6-11 tháng: 6,6%/năm

Kỳ hạn 12-13 tháng: 6,7%/năm

Kỳ hạn 15-18 tháng: 7,4%/năm

Kỳ hạn 24 tháng: 7,1%/năm

Kỳ hạn 36 tháng: 6%/năm

Với khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất như sau:

Kỳ hạn 6-11 tháng: 7%/năm

Kỳ hạn 12-13 tháng: 7,1%/năm

Kỳ hạn 15-18 tháng: 7,4%/năm

Kỳ hạn 24 tháng: 7,1%/năm

Kỳ hạn 36 tháng: 6%/năm

Chứng chỉ tiền gửi giảm 0,1-0,2 điểm phần trăm

Không chỉ điều chỉnh lãi suất huy động thông thường, VPBank còn giảm lãi suất chứng chỉ tiền gửi từ 0,1-0,2 điểm phần trăm ở phần lớn các kỳ hạn. Số liệu dưới đây áp dụng cho chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 100 triệu đồng.

Kỳ hạn Mức giảm (điểm phần trăm) Lãi suất mới (%/năm) 30-59 ngày 0,1 7,4 60-89 ngày 0,2 7,5 90-119 ngày 0,2 8,1 120-183 ngày 0,2 8,3 184-389 ngày 0,2 8,8

Ngân hàng thứ 5 giảm lãi suất hai lần kể từ sau ngày 19/10

Trước đó, trong tháng 10, VPBank đã giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-13 tháng với mức giảm từ 0,4-0,5 điểm phần trăm. Sau lần điều chỉnh mới nhất, VPBank trở thành ngân hàng thứ 5 có hai lần giảm lãi suất huy động kể từ sau ngày 19/10, sau TPBank, OCB, Techcombank và Eximbank.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 11/11

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 11/11 (đơn vị: %/năm).