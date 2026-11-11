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Lãi suất 11/11/2026: Một ngân hàng giảm 0,1 điểm phần trăm kỳ hạn 1-5 tháng còn 4,65%/năm

Vũ Sơn11/11/2026 10:45

VPBank giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng xuống 4,65%/năm, giảm chứng chỉ tiền gửi 0,1-0,2 điểm phần trăm, giữ nguyên kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ngày 11/11/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục giảm lãi suất huy động. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống 4,65%/năm, áp dụng thống nhất cho mọi mức tiền gửi ở nhóm kỳ hạn này. Đây là lần điều chỉnh giảm thứ hai của VPBank kể từ sau ngày 19/10.

Biểu lãi suất huy động và chứng chỉ tiền gửi ngân hàng ngày 11/11/2026

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên giữ nguyên

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được cập nhật, VPBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Mức lãi suất phân theo hai nhóm số tiền gửi.

Với khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, lãi suất như sau:

  • Kỳ hạn 6-11 tháng: 6,6%/năm
  • Kỳ hạn 12-13 tháng: 6,7%/năm
  • Kỳ hạn 15-18 tháng: 7,4%/năm
  • Kỳ hạn 24 tháng: 7,1%/năm
  • Kỳ hạn 36 tháng: 6%/năm

Với khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất như sau:

  • Kỳ hạn 6-11 tháng: 7%/năm
  • Kỳ hạn 12-13 tháng: 7,1%/năm
  • Kỳ hạn 15-18 tháng: 7,4%/năm
  • Kỳ hạn 24 tháng: 7,1%/năm
  • Kỳ hạn 36 tháng: 6%/năm

Chứng chỉ tiền gửi giảm 0,1-0,2 điểm phần trăm

Không chỉ điều chỉnh lãi suất huy động thông thường, VPBank còn giảm lãi suất chứng chỉ tiền gửi từ 0,1-0,2 điểm phần trăm ở phần lớn các kỳ hạn. Số liệu dưới đây áp dụng cho chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 100 triệu đồng.

Kỳ hạnMức giảm (điểm phần trăm)Lãi suất mới (%/năm)
30-59 ngày0,17,4
60-89 ngày0,27,5
90-119 ngày0,28,1
120-183 ngày0,28,3
184-389 ngày0,28,8

Ngân hàng thứ 5 giảm lãi suất hai lần kể từ sau ngày 19/10

Trước đó, trong tháng 10, VPBank đã giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-13 tháng với mức giảm từ 0,4-0,5 điểm phần trăm. Sau lần điều chỉnh mới nhất, VPBank trở thành ngân hàng thứ 5 có hai lần giảm lãi suất huy động kể từ sau ngày 19/10, sau TPBank, OCB, Techcombank và Eximbank.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 11/11

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 11/11 (đơn vị: %/năm).

Ngân hàng3 tháng6 tháng9 tháng12 tháng18 tháng
Agribank4,756,66,66,86,8
BIDV4,756,66,66,86,8
Vietcombank4,756,66,66,86,8
VietinBank4,756,66,66,86,8
ABBank3,85,755,755,755,3
Bac A Bank4,756,556,556,66,45
BaoVietBank4,755,95,966
BVBank4,756,76,76,96,7
Eximbank4,74,94,94,85,3
GPBank3,74,754,855,055,05
HDBank4,354,85,35,6
KienlongBank4,254,754,65
LPBank4,556,56,46,76,55
MB4,75,35,35,855,85
MBV4,756,5777
MSB4,755,85,86,36,1
Nam A Bank4,755,96,16,16,3
NCB4,755,65,65,86,1
OCB4,756,26,26,56,2
PGBank4,756,96,976,8
PVcomBank4,54,84,85,15,8
Sacombank4,756,76,777
Saigonbank4,756,46,16,76,5
SCB0,10,50,53,70,6
SeABank3,954,154,354,54,75
SHB4,655,75,966,1
Techcombank4,556,056,056,255,35
TPBank4,755,455,555,755,75
VCBNeo4,757777
VIB4,455,75,875,9
Vietabank4,755,55,55,65,7
VietBank4,65,45,55,65,9
Vikki Bank4,7666,16,1
VPBank4,656,66,66,77,4
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        Lãi suất 11/11/2026: Một ngân hàng giảm 0,1 điểm phần trăm kỳ hạn 1-5 tháng còn 4,65%/năm
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