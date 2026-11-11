Lãi suất 11/11/2026: Một ngân hàng giảm 0,1 điểm phần trăm kỳ hạn 1-5 tháng còn 4,65%/năm
VPBank giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng xuống 4,65%/năm, giảm chứng chỉ tiền gửi 0,1-0,2 điểm phần trăm, giữ nguyên kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
Ngày 11/11/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục giảm lãi suất huy động. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống 4,65%/năm, áp dụng thống nhất cho mọi mức tiền gửi ở nhóm kỳ hạn này. Đây là lần điều chỉnh giảm thứ hai của VPBank kể từ sau ngày 19/10.
Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên giữ nguyên
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được cập nhật, VPBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Mức lãi suất phân theo hai nhóm số tiền gửi.
Với khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, lãi suất như sau:
- Kỳ hạn 6-11 tháng: 6,6%/năm
- Kỳ hạn 12-13 tháng: 6,7%/năm
- Kỳ hạn 15-18 tháng: 7,4%/năm
- Kỳ hạn 24 tháng: 7,1%/năm
- Kỳ hạn 36 tháng: 6%/năm
Với khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất như sau:
- Kỳ hạn 6-11 tháng: 7%/năm
- Kỳ hạn 12-13 tháng: 7,1%/năm
- Kỳ hạn 15-18 tháng: 7,4%/năm
- Kỳ hạn 24 tháng: 7,1%/năm
- Kỳ hạn 36 tháng: 6%/năm
Chứng chỉ tiền gửi giảm 0,1-0,2 điểm phần trăm
Không chỉ điều chỉnh lãi suất huy động thông thường, VPBank còn giảm lãi suất chứng chỉ tiền gửi từ 0,1-0,2 điểm phần trăm ở phần lớn các kỳ hạn. Số liệu dưới đây áp dụng cho chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 100 triệu đồng.
|Kỳ hạn
|Mức giảm (điểm phần trăm)
|Lãi suất mới (%/năm)
|30-59 ngày
|0,1
|7,4
|60-89 ngày
|0,2
|7,5
|90-119 ngày
|0,2
|8,1
|120-183 ngày
|0,2
|8,3
|184-389 ngày
|0,2
|8,8
Ngân hàng thứ 5 giảm lãi suất hai lần kể từ sau ngày 19/10
Trước đó, trong tháng 10, VPBank đã giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-13 tháng với mức giảm từ 0,4-0,5 điểm phần trăm. Sau lần điều chỉnh mới nhất, VPBank trở thành ngân hàng thứ 5 có hai lần giảm lãi suất huy động kể từ sau ngày 19/10, sau TPBank, OCB, Techcombank và Eximbank.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 11/11
Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 11/11 (đơn vị: %/năm).
|Ngân hàng
|3 tháng
|6 tháng
|9 tháng
|12 tháng
|18 tháng
|Agribank
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|BIDV
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|Vietcombank
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VietinBank
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|ABBank
|3,8
|5,75
|5,75
|5,75
|5,3
|Bac A Bank
|4,75
|6,55
|6,55
|6,6
|6,45
|BaoVietBank
|4,75
|5,9
|5,9
|6
|6
|BVBank
|4,75
|6,7
|6,7
|6,9
|6,7
|Eximbank
|4,7
|4,9
|4,9
|4,8
|5,3
|GPBank
|3,7
|4,75
|4,85
|5,05
|5,05
|HDBank
|4,3
|5
|4,8
|5,3
|5,6
|KienlongBank
|4,2
|5
|4,7
|5
|4,65
|LPBank
|4,55
|6,5
|6,4
|6,7
|6,55
|MB
|4,7
|5,3
|5,3
|5,85
|5,85
|MBV
|4,75
|6,5
|7
|7
|7
|MSB
|4,75
|5,8
|5,8
|6,3
|6,1
|Nam A Bank
|4,75
|5,9
|6,1
|6,1
|6,3
|NCB
|4,75
|5,6
|5,6
|5,8
|6,1
|OCB
|4,75
|6,2
|6,2
|6,5
|6,2
|PGBank
|4,75
|6,9
|6,9
|7
|6,8
|PVcomBank
|4,5
|4,8
|4,8
|5,1
|5,8
|Sacombank
|4,75
|6,7
|6,7
|7
|7
|Saigonbank
|4,75
|6,4
|6,1
|6,7
|6,5
|SCB
|0,1
|0,5
|0,5
|3,7
|0,6
|SeABank
|3,95
|4,15
|4,35
|4,5
|4,75
|SHB
|4,65
|5,7
|5,9
|6
|6,1
|Techcombank
|4,55
|6,05
|6,05
|6,25
|5,35
|TPBank
|4,75
|5,45
|5,55
|5,75
|5,75
|VCBNeo
|4,75
|7
|7
|7
|7
|VIB
|4,45
|5,7
|5,8
|7
|5,9
|Vietabank
|4,75
|5,5
|5,5
|5,6
|5,7
|VietBank
|4,6
|5,4
|5,5
|5,6
|5,9
|Vikki Bank
|4,7
|6
|6
|6,1
|6,1
|VPBank
|4,65
|6,6
|6,6
|6,7
|7,4