Lãi suất ACB giảm sâu kỳ hạn 6-12 tháng về mức 4,9% trong ngày 21/05/2026 Ngân hàng ACB bất ngờ hạ mạnh lãi suất huy động trực tuyến ngày 21/05/2026, với mức giảm cao nhất lên tới 2,2 điểm phần trăm tại các kỳ hạn trung hạn.

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 21/05/2026 ghi nhận biến động mạnh tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Nhà băng này vừa thực hiện đợt điều chỉnh giảm sâu lãi suất huy động trực tuyến ở nhiều kỳ hạn, phản ánh xu hướng hạ nhiệt của áp lực vốn trên thị trường tiền tệ sau giai đoạn cạnh tranh đầu năm.

ACB giảm mạnh lãi suất kỳ hạn 6-12 tháng

Theo niêm yết mới nhất trên ứng dụng ACB One, lãi suất huy động trực tuyến cho các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng đã được điều chỉnh giảm đáng kể. Đáng chú ý, các kỳ hạn trung hạn ghi nhận mức giảm kỷ lục, từ 1,6 đến 2,2 điểm phần trăm.

Cụ thể, đối với khoản tiền gửi trực tuyến dưới 200 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6 tháng giảm mạnh từ 7,1%/năm xuống còn 4,9%/năm. Kỳ hạn 9 tháng giảm từ 7,2%/năm về mức 5,1%/năm và kỳ hạn 12 tháng giảm từ 7,3%/năm xuống còn 5,7%/năm. Ở các kỳ hạn ngắn, lãi suất 1 tháng hiện còn 4,5%/năm, 2 tháng là 4,6%/năm và 3 tháng là 4,7%/năm.

Áp dụng biểu lãi suất bậc thang theo số tiền gửi

Bên cạnh việc giảm lãi suất cơ sở, ACB tiếp tục duy trì chính sách lãi suất bậc thang. Đối với khách hàng gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, lãi suất sẽ cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức niêm yết dưới 200 triệu đồng. Với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, mức lãi suất cộng thêm đạt khoảng 0,5 điểm phần trăm so với nhóm liền kề.

Theo đó, mức lãi suất cao nhất cho kỳ hạn 12 tháng khi gửi trên 5 tỷ đồng tại ACB là 5,9%/năm. Tại quầy, biểu lãi suất truyền thống thường thấp hơn, trong đó kỳ hạn 6 tháng chỉ ở mức 4,5%/năm. Tuy nhiên, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được ACB công bố vẫn đạt 7%/năm, áp dụng cho khách hàng gửi từ 200 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng.

Diễn biến thị trường và lãi suất liên ngân hàng

Tính từ đầu tháng 5/2026 đến nay, thị trường ghi nhận các ngân hàng Sacombank, Saigonbank, OCB và ACB đã thực hiện điều chỉnh lãi suất. Trong khi Saigonbank tăng lãi suất kỳ hạn 13 tháng lên 7,9%/năm, thì OCB cũng có xu hướng tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng.

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện hút ròng 5.873 tỷ đồng trong tuần từ 11/5 đến 15/5. Lãi suất liên ngân hàng ghi nhận mức 6,06% cho kỳ hạn qua đêm, 6,2% cho kỳ hạn 1 tuần và 6,47% cho kỳ hạn 2 tuần.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 21/05/2026 (%/năm)