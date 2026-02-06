Lãi suất Agribank hôm nay 6/2: Tăng mạnh lên 6% một năm, nới rộng khoảng cách với Big4 Agribank vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại tất cả kỳ hạn, trong đó mức tăng cao nhất đạt 0,7%/năm, đưa lãi suất tiền gửi chạm ngưỡng 6% sau hơn hai năm.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa chính thức thay đổi biểu lãi suất huy động với xu hướng tăng mạnh tại các kỳ hạn từ 1 đến 24 tháng. Đây là động thái điều chỉnh lãi suất đầu tiên của ngân hàng này trong tháng 2/2026, đánh dấu cột mốc lãi suất chạm ngưỡng 6%/năm sau một thời gian dài duy trì ở mức thấp.

Chi tiết mức tăng lãi suất tại Agribank

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 – 2 tháng tại Agribank đã tăng thêm 0,2%/năm, lên mức 3,2%/năm. Tương tự, kỳ hạn 3 – 5 tháng cũng được điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm, hiện đứng ở mức 3,7%/năm.

Đáng chú ý, mức tăng mạnh nhất được áp dụng cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Cụ thể, kỳ hạn 6 – 9 tháng tăng tới 0,7%/năm, nâng mức lãi suất lên 5,7%/năm. Các kỳ hạn dài từ 12 – 24 tháng cũng ghi nhận mức tăng 0,7%/năm, đưa lãi suất tiền gửi tại Agribank lên ngưỡng 6%/năm. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm, nhà băng này đưa lãi suất huy động về lại mốc 6%.

Chênh lệch lãi suất trong nhóm Big4 nới rộng

Việc Agribank mạnh tay tăng lãi suất đã nới rộng khoảng cách so với ba ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 là Vietcombank, VietinBank và BIDV. Hiện tại, VietinBank và BIDV niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,2%/năm và cao nhất là 5,3%/năm cho các kỳ hạn dài. Trong khi đó, Vietcombank duy trì mức lãi suất thấp hơn hẳn, với kỳ hạn 12 – 24 tháng chỉ ở mức 5,2%/năm.

Trong khi Agribank dẫn đầu xu hướng tăng trong tháng 2, thị trường cũng ghi nhận diễn biến trái chiều từ một số ngân hàng thương mại cổ phần khác. Điển hình như ACB và Sacombank đã có động thái điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong những ngày đầu tháng.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 6/2/2026

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) tại một số ngân hàng tiêu biểu ghi nhận vào ngày 6/2/2026:

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3,2 3,7 5,7 6,0 6,0 BIDV 3,0 3,4 4,5 5,2 5,3 VIETINBANK 3,0 3,4 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 5,2 5,2 ABBANK 4,0 4,2 6,5 6,5 6,5 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,2 6,8 SCB 1,6 1,9 2,9 3,7 3,9

Dữ liệu thị trường cho thấy, mặc dù có sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng, nhưng động thái của Agribank có thể tạo ra những tác động nhất định đến mặt bằng lãi suất huy động trong thời gian tới, đặc biệt là sự cạnh tranh về nguồn vốn giữa các ngân hàng lớn.