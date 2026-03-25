Lãi suất Agribank tăng mạnh 0,7%, nhóm Big4 đồng loạt điều chỉnh lãi suất Ngày 25/3/2026, Agribank chính thức tăng lãi suất huy động thêm tới 0,7%/năm. Động thái này đưa toàn bộ nhóm Big4 vào cuộc đua điều chỉnh lãi suất trong tháng 3 này.

Agribank là ngân hàng cuối cùng trong nhóm Big4 thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất huy động vào ngày 25/3/2026. Đáng chú ý, nhà băng này ghi nhận mức tăng cao nhất lên đến 0,7%/năm, góp phần đẩy mặt bằng lãi suất tiết kiệm toàn hệ thống đi lên rõ rệt.

Agribank tăng mạnh lãi suất kỳ hạn dài

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất được Agribank cập nhật, lãi suất kỳ hạn 12-18 tháng đã tăng thêm 0,1%/năm, lên mức 6,1%/năm. Đặc biệt, tại kỳ hạn 24 tháng, mức tăng đạt tới 0,7%/năm, đưa lãi suất lên ngưỡng 6,7%/năm – mức cao nhất tại nhà băng này hiện nay.

Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn dưới 12 tháng vẫn được giữ nguyên: kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 3,2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,7%/năm và kỳ hạn 6-9 tháng là 5,7%/năm. Với việc Agribank điều chỉnh, hiện cả 4 ngân hàng thuộc nhóm Big4 gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank đều đã tăng lãi suất huy động trong tháng 3.

Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đẩy lãi suất vượt 7,5%

Bên cạnh nhóm Big4, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cũng tham gia cuộc đua tăng lãi suất với biên độ lớn. Ngân hàng Thương mại TNHH Việt Nam Hiện Đại (MBV) hiện niêm yết mức lãi suất cao nhất lên đến 7,5%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng. Đáng lưu ý, đối với các khoản tiền gửi từ 400 triệu đồng trở lên, lãi suất thực nhận tại nhà băng này có thể lên tới 8%/năm.

Tại Sacombank, lãi suất cũng được điều chỉnh tăng lần thứ hai trong tháng. Mức lãi suất cao nhất tại đây đạt 7,6%/năm dành cho tiền gửi từ 2 tỷ đồng tại kỳ hạn 24-36 tháng. Ngoài ra, các ngân hàng khác như OCB và Bac A Bank cũng ghi nhận mức niêm yết cao nhất lần lượt là 7,5%/năm và 7,3%/năm cho các kỳ hạn dài.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng (%/năm)

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 3,2 5,7 6,1 6,1 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 5,5 5,9 5,9 Vietcombank 4 5,5 5,9 5,9 MBV 4,6 7,2 7,5 7,5 Sacombank 4,75 6,8 6,8 7,2 OCB 4,75 6,5 6,8 7

Thị trường ghi nhận xu hướng tăng lãi suất đồng loạt nhằm thu hút nguồn vốn trong bối cảnh nhu cầu tín dụng có dấu hiệu hồi phục. Việc các ngân hàng lớn nhất hệ thống điều chỉnh biểu lãi suất được dự báo sẽ tạo ra một mặt bằng lợi suất mới cho người gửi tiền trong thời gian tới.