Lãi suất cho vay bình quân tháng 10/2026: 12 nhà băng tăng, 7 nhà băng giảm, 4 đơn vị vượt 11%/năm Trong 21 ngân hàng công bố, OCB, GPBank, Techcombank và Vikki Bank vượt 11%/năm; chỉ đạo giảm lãi suất từ ngày 18/10 chỉ phản ánh một phần số liệu cả tháng.

Theo thống kê tính đến ngày 19/11/2026, có 21 ngân hàng thương mại công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 10/2026 đối với các khoản vay mới phát sinh. Trong nhóm này, 12 ngân hàng ghi nhận mức tăng so với tháng 9, 7 ngân hàng giảm. HDBank giữ nguyên, còn BaoViet Bank không công bố số liệu tháng 9 nên không có cơ sở so sánh.

Nhóm ngân hàng tăng và giảm lãi suất cho vay bình quân

Ở chiều tăng, GPBank tăng 1,11 điểm phần trăm và Techcombank tăng 1,01 điểm phần trăm, là hai mức tăng lớn nhất. Tiếp theo là Vikki Bank (0,51 điểm phần trăm), OCB (0,25), BIDV (0,13), LPBank và Saigonbank (cùng 0,1), Kienlong Bank (0,06), SCB và PGBank (cùng 0,05), Agribank và NCB (cùng 0,03).

Ngược lại, TPBank giảm 0,65 điểm phần trăm, Viet A Bank giảm 0,33, VietinBank giảm 0,31, MB giảm 0,27, BVBank giảm 0,19, ACB giảm 0,13 và Bac A Bank giảm 0,06 điểm phần trăm.

Vì sao số liệu chưa phản ánh đầy đủ mức giảm lãi suất

Trong tháng 10, hầu hết ngân hàng đều giảm lãi suất huy động và cho vay, trong đó lãi suất cho vay giảm phổ biến từ 1,5-2 điểm phần trăm. Tuy nhiên, việc giảm chỉ diễn ra sau ngày 18/10, thời điểm Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động niêm yết 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Văn bản này cũng yêu cầu giảm lãi suất cho vay 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Do chỉ đạo được ban hành vào giữa tháng, số liệu bình quân của cả tháng 10 gồm các khoản vay phát sinh ở cả giai đoạn trước và sau thời điểm này. Bên cạnh đó, mức giảm 1,5-2%/năm tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, không đồng nghĩa mọi khách hàng hay mọi khoản vay đều được giảm ở mức này.

Bốn ngân hàng có lãi suất bình quân vượt 11%/năm

Nếu trong tháng 9 chỉ OCB công bố lãi suất cho vay bình quân trên 11%/năm, sang tháng 10 có thêm ba ngân hàng đạt ngưỡng này. Cụ thể, OCB ở mức 11,63%/năm, GPBank 11,26%/năm, Techcombank 11,15%/năm và Vikki Bank 11,06%/năm.

Nhóm công bố từ 10-10,9%/năm gồm BVBank, HDBank, Viet A Bank, Bac A Bank, TPBank và LPBank. Ở nhóm thấp nhất, SCB công bố 5,4%/năm và VietinBank 6,1%/năm. VietinBank là ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân thấp thứ hai, sau SCB, trong nhiều tháng liên tiếp.

Diễn biến tại nhóm ngân hàng thương mại nhà nước

Vietcombank chưa công bố lãi suất bình quân tháng 10. Tại VietinBank, lãi suất cho vay bình quân giảm 0,31 điểm phần trăm, xuống 6,1%/năm, với chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động bình quân là 2,4 điểm phần trăm.

Tại BIDV, lãi suất cho vay bình quân các khoản vay phát sinh trong tháng là 7,86%/năm, tăng 0,13 điểm phần trăm. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi bình quân sau khi trừ chi phí liên quan là 1,29%/năm.

Agribank công bố lãi suất cho vay bình quân 8,45%/năm, tăng 0,03 điểm phần trăm. Lãi suất huy động bình quân là 5,42%/năm, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung các ngân hàng thương mại cổ phần, nên chênh lệch cho vay và huy động là 3,03 điểm phần trăm. Tính theo chi phí vốn bình quân 7,48%/năm, mức chênh lệch còn 0,97 điểm phần trăm. Với các khoản vay thông thường, Agribank áp dụng lãi suất ngắn hạn tối thiểu 6,1%/năm và trung, dài hạn tối thiểu 7,8%/năm.

BaoViet Bank công bố lãi suất cho vay bình quân 8,83%/năm. Ngân hàng không công bố số liệu tháng 9, nhưng so với mức 10,85%/năm hồi tháng 6 thì đã giảm.

Bảng lãi suất cho vay bình quân tháng 10/2026

Ngân hàng Lãi suất (%/năm) So với tháng 9 (điểm phần trăm) Chênh lệch cho vay/huy động (điểm phần trăm) SCB 5,4 +0,05 3,67 VietinBank 6,1 -0,31 2,4 BIDV 7,86 +0,13 1,29 PGBank 8,28 +0,05 0,76 Agribank 8,45 +0,03 3,03 MB 8,56 -0,27 2,85 BaoViet Bank 8,83 Không có số liệu tháng 9 1,74 NCB 9,25 +0,03 1,47 Kienlong Bank 9,37 +0,06 1,48 ACB 9,4 -0,13 2,66 Saigonbank 9,9 +0,1 3,3 LPBank 10,33 +0,1 3,02 TPBank 10,38 -0,65 1,29 Bac A Bank 10,45 -0,06 2,89 Viet A Bank 10,48 -0,33 3,54 HDBank 10,6 0 2,85 BVBank 10,75 -0,19 2,72 Vikki Bank 11,06 +0,51 2,87 Techcombank 11,15 +1,01 4,74 GPBank 11,26 +1,11 2,49 OCB 11,63 +0,25 4,23

Lưu ý khi đọc số liệu

Việc so sánh thứ hạng giữa các ngân hàng chỉ mang tính tham khảo, do vẫn còn đơn vị chưa công bố số liệu tháng 10. Ngoài ra, lãi suất cho vay bình quân là mức trung bình của các khoản vay phát sinh trong kỳ, không phải mức áp dụng chung cho mọi khách hàng. Lãi suất thực tế của từng khoản vay còn phụ thuộc vào kỳ hạn, mục đích vay, mức độ rủi ro, năng lực tài chính và tài sản bảo đảm của người vay.