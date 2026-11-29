Lãi suất cho vay bình quân tháng 10/2026 của nhóm ngân hàng ngoại dao động từ 6,1% đến 12,34%/năm Hong Leong Bank ghi nhận chênh lệch lãi suất cá nhân âm 0,07 điểm phần trăm, trong khi CIMB Bank có mức chênh 7,25%/năm, lớn nhất nhóm ngân hàng ngoại.

Theo số liệu công bố cho kỳ tháng 10/2026, lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam dao động từ 6,1%/năm đến 12,34%/năm. Hong Leong Bank là trường hợp đáng chú ý khi lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân (7,03%/năm) thấp hơn lãi suất huy động bình quân (7,1%/năm), tạo chênh lệch âm 0,07 điểm phần trăm.

Hong Leong Bank: chênh lệch lãi suất cá nhân tiếp tục âm

Trong tháng 10, Hong Leong Bank áp dụng lãi suất cho vay bình quân bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng cá nhân là 7,03%/năm, tăng 0,14 điểm phần trăm so với tháng trước. Cùng kỳ, lãi suất huy động bình quân dành cho nhóm khách hàng này là 7,1%/năm, tăng 0,19 điểm phần trăm so với tháng 9.

Do đó, chênh lệch lãi suất cho vay và tiền gửi bình quân trong tháng 10 ở mức âm 0,07 điểm phần trăm, sau mức âm 0,02 điểm phần trăm của tháng 9. Tuy nhiên, đây mới là chênh lệch giữa hai mức lãi suất bình quân được công bố, chưa phản ánh đầy đủ biên lợi nhuận của hoạt động cho vay. Hiệu quả kinh doanh thực tế còn phụ thuộc vào quy mô và cơ cấu tài sản sinh lãi, chi phí huy động vốn, nguồn vốn khác, cũng như chi phí dự phòng và vận hành.

Đây không phải lần đầu ngân hàng này công bố chênh lệch âm ở phân khúc cá nhân. Chỉ tiêu này âm trong các tháng 1-5, trong đó tháng 1 âm 0,05 điểm phần trăm, tháng 2 âm 0,25 điểm phần trăm và tháng 4 âm 0,12 điểm phần trăm. Riêng tháng 7 và tháng 8, chênh lệch chuyển sang dương 0,01 điểm phần trăm.

Ở chiều khách hàng doanh nghiệp, chênh lệch luôn ở mức dương. Tháng 10, lãi suất cho vay và huy động bình quân của nhóm này lần lượt là 7,86%/năm và 7,10%/năm, chênh lệch 0,76%/năm.

Lãi suất huy động niêm yết cao nhất trong nhóm ngân hàng ngoại

Về huy động vốn, Hong Leong Bank là ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất trong số các ngân hàng nước ngoài. Cụ thể, kỳ hạn 1-3 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 7,5%/năm và kỳ hạn 13 tháng là 7%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng áp dụng chương trình ưu đãi từ 20/11 đến 5/12, với lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-12 tháng lên tới 8,8%/năm, cao hơn mức lãi suất tiết kiệm cao nhất do các ngân hàng trong nước niêm yết.

CIMB Bank có lãi suất cho vay và chênh lệch cao nhất

Trong nhóm ngân hàng 100% vốn nước ngoài, CIMB Bank công bố lãi suất cho vay bình quân cao nhất, đạt 12,34%/năm trong kỳ tháng 10. Mức này cũng vượt các ngân hàng trong nước về lãi suất cho vay bình quân cao nhất.

Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân tại CIMB lên tới 7,25%/năm, là mức lớn nhất trên thị trường hiện nay. Trong khi đó, tại một số ngân hàng thương mại trong nước, mức chênh lệch này chỉ trên 4%/năm.

Standard Chartered xếp thứ hai trong nhóm ngân hàng ngoại với lãi suất cho vay bình quân 10,58%/năm, áp dụng cho tất cả khoản vay bằng VNĐ, không gồm cho vay qua phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng bằng VNĐ là 4,46%/năm. So với tháng 9, lãi suất cho vay giảm 0,02 điểm phần trăm, còn chênh lệch giảm 0,34 điểm phần trăm.

Woori Bank thấp nhất, các ngân hàng còn lại ở mức trung gian

Ở chiều ngược lại, Woori Bank công bố lãi suất cho vay bình quân thấp nhất trong nhóm ngân hàng ngoại, đồng thời thấp hơn mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng trong nước. Lãi suất cho vay bình quân các khoản vay mới phát sinh trong tháng 10/2026 là 6,1%/năm, với chênh lệch 1,6%/năm. So với tháng 9, lãi suất cho vay tăng 0,08 điểm phần trăm, còn chênh lệch giảm 0,65 điểm phần trăm.

Shinhan Bank công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 10 là 7,1%/năm, tăng 0,08 điểm phần trăm so với tháng 9. Chênh lệch là 0,92%/năm, giảm 0,01 điểm phần trăm.

Tại HSBC Việt Nam, lãi suất cho vay bình quân các khoản vay bằng VNĐ (không gồm cho vay qua phát hành và sử dụng thẻ tín dụng) là 8,01%/năm, chênh lệch so với lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng là 2,93%/năm. HSBC xác định các chỉ tiêu này bằng phương pháp bình quân gia quyền của tất cả khoản vay và tiền gửi bằng VNĐ của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tại ngày cuối tháng, cách làm tương tự Standard Chartered.

Public Bank (Malaysia) công bố lãi suất cho vay bình quân bằng VNĐ là 8,43%/năm, chênh lệch 1,96%/năm. So với tháng 9, lãi suất cho vay tăng 0,11 điểm phần trăm, chênh lệch giảm 0,04 điểm phần trăm.

Hai ngân hàng 100% vốn ngoại khác là UOB Việt Nam và IBK Việt Nam (mới được cấp phép) không công bố thông tin về lãi suất bình quân.

Bảng tổng hợp lãi suất bình quân tháng 10/2026