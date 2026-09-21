Lãi suất cho vay bình quân tháng 8/2026 tại một số ngân hàng thương mại lên tới 11,2%/năm Dữ liệu công bố tháng 8/2026 ghi nhận lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng vượt 10%/năm, cao nhất đạt 11,2%/năm với biên độ điều chỉnh tăng từ 0,02-0,8 điểm %.

Theo số liệu công bố tính đến ngày 21/9/2026, hơn 20 ngân hàng thương mại đã công khai mức lãi suất cho vay bình quân áp dụng trong tháng 8/2026. Báo cáo thị trường cho thấy xu hướng phân hóa rõ rệt, trong đó nhiều nhà băng ghi nhận mức điều chỉnh tăng so với tháng 7, đưa mặt bằng lãi suất bình quân tại một số đơn vị vượt ngưỡng 10%/năm đến 11,2%/năm.

Nhiều ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay vượt ngưỡng 10%/năm

Techcombank hiện ghi nhận mức lãi suất cho vay bình quân cao nhất trong nhóm công bố, đạt 11,2%/năm trong tháng 8/2026, tăng 0,58 điểm phần trăm so với tháng 7. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân của ngân hàng này ở mức 4,97 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, danh sách các đơn vị có lãi suất cho vay bình quân trên 10%/năm bao gồm OCB (10,94%/năm), BVBank (10,8%/năm), Viet A Bank (10,76%/năm), Vikki Bank (10,51%/năm), Bac A Bank (10,5%/năm), TPBank (10,47%/năm), HDBank (10,4%/năm), PVcomBank (10,25%/năm) và LPBank (10,19%/năm). Đây cũng