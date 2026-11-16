Lãi suất cho vay giảm 1,5-2%/năm, một số lĩnh vực tới 3%, gần 25.000 khách hàng được hỗ trợ Từ 19/10 đến 31/12/2026, Vietcombank giảm lãi suất cho vay, đã giải ngân khoảng 150.000 tỷ đồng và hỗ trợ gần 25.000 khách hàng tính đến đầu tháng 11/2026.

Từ ngày 19/10 đến hết năm 2026, Vietcombank triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm, một số lĩnh vực được giảm tới 3%/năm. Theo thống kê sơ bộ đến đầu tháng 11/2026, ngân hàng đã giải ngân khoảng 150.000 tỷ đồng, hỗ trợ gần 25.000 khách hàng gồm doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình.

Thông tin được ông Bạch Thành Long, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, chia sẻ với báo chí về kết quả triển khai và các giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Các mốc điều chỉnh lãi suất cuối năm 2026

Theo ông Long, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về hạ mặt bằng lãi suất, Vietcombank triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung vào hai trọng tâm: điều chỉnh lãi suất huy động để tiết giảm chi phí vốn đầu vào và giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, sản xuất, kinh doanh.

Nội dung Thời gian áp dụng Mức điều chỉnh Chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên 19/10 đến 31/12/2026 Giảm lãi suất cho vay 1,5-2%/năm, một số lĩnh vực giảm đến 3%/năm Lãi suất huy động niêm yết, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên Từ 20/10/2026 Giảm 0,5 điểm phần trăm

Việc giảm lãi suất huy động nhằm tạo dư địa giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, bao gồm cả các khoản vay hiện hữu.

Vì sao một số lĩnh vực được giảm tới 3%/năm

Mức giảm lên tới 3%/năm áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn thuộc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết yếu, có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

Theo ông Long, chính sách giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, duy trì sản xuất và bảo đảm nguồn cung, nhất là vào cao điểm cuối năm.

Cho vay dựa trên dòng tiền với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, một trong những khó khăn phổ biến khi tiếp cận tín dụng là hạn chế về tài sản bảo đảm, đặc biệt là bất động sản. Để tháo gỡ, Vietcombank từng bước đẩy mạnh cho vay dựa trên dòng tiền, khai thác dữ liệu giao dịch và hoạt động kinh doanh thực tế để đánh giá toàn diện năng lực tài chính và khả năng trả nợ.

Doanh nghiệp xuất khẩu: ngân hàng có thể xem xét cấp tín dụng trên cơ sở hợp đồng xuất khẩu, đơn hàng hoặc thư tín dụng (L/C), thông qua tài trợ trước giao hàng, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, bao thanh toán. Nhờ đó doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào tài sản bảo đảm.

ngân hàng có thể xem xét cấp tín dụng trên cơ sở hợp đồng xuất khẩu, đơn hàng hoặc thư tín dụng (L/C), thông qua tài trợ trước giao hàng, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, bao thanh toán. Nhờ đó doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào tài sản bảo đảm. Doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất, cung ứng: Vietcombank khai thác dữ liệu thanh toán, đơn hàng, hợp đồng và các khoản phải thu giữa các thành viên, đồng thời tư vấn, kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp đầu chuỗi, nhà sản xuất và nhà phân phối lớn.

Cách tiếp cận này cũng giúp ngân hàng có thêm cơ sở thẩm định tín dụng theo dòng tiền.

Định hướng hỗ trợ sau đợt giảm lãi suất

Theo ông Long, sau chương trình cuối năm, Vietcombank sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, không chỉ qua ưu đãi lãi suất mà còn bằng tiết giảm chi phí hoạt động, đa dạng hóa phương thức cấp tín dụng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Trọng tâm là tối ưu chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để tạo dư địa duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý. Ngân hàng cũng ưu tiên nguồn vốn và đẩy mạnh các chương trình ưu đãi cho sản xuất, kinh doanh và những động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Vietcombank đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và phát triển giải pháp tài chính trọn gói.