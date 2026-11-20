Lãi suất chứng chỉ tiền gửi 20/11/2026: mua 100 triệu đồng, sau 12 tháng nhận lãi 8,8 triệu đồng Chứng chỉ tiền gửi 100 triệu đồng tại VPBank có lãi suất niêm yết cao nhất 8,8%/năm cho kỳ hạn 184-389 ngày; mệnh giá 1 và 10 triệu đồng tối đa 8%/năm.

Theo niêm yết ngày 20/11/2026, VPBank đang có lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao nhất trong các ngân hàng được nêu, ở mức 8,8%/năm cho kỳ hạn từ 184 đến 389 ngày. Với 100 triệu đồng mua chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, khách hàng nhận về 8,8 triệu đồng tiền lãi.

Mức 8,8%/năm áp dụng cho chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 100 triệu đồng, tương đương các kỳ hạn từ trên 6 tháng đến trên 1 năm. Số tiền lãi dưới đây được tính dựa trên lãi suất niêm yết và số ngày nắm giữ thực tế.

Biểu lãi suất chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 100 triệu đồng tại VPBank

Ở các kỳ hạn còn lại, VPBank niêm yết như sau: 1-13 ngày là 1,5%/năm, 14-20 ngày là 2%/năm, 21-29 ngày là 2,5%/năm, 30-59 ngày là 7,4%/năm, 60-89 ngày là 7,5%/năm, 90-119 ngày là 8,1%/năm và 120-183 ngày là 8,3%/năm. Đối với các kỳ hạn dài, mức lãi suất là 8,5%/năm cho 390-449 ngày, 8%/năm cho 450-539 ngày, 7%/năm cho 540-719 ngày và 6,5%/năm cho 720-1.830 ngày.

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Tiền lãi nhận về với 100 triệu đồng (đồng) 1 tháng 7,4 608.219 2 tháng 7,5 1.253.425 3 tháng 8,1 2.041.644 4 tháng 8,3 2.782.767 6 tháng 8,8 4.438.356 7 tháng 8,8 5.111.233 9 tháng 8,8 6.581.918 12 tháng 8,8 8.800.000 13 tháng 8,5 9.198.630 15 tháng 8 10.016.000

Mệnh giá nhỏ có lãi suất thấp hơn

Đáng chú ý, VPBank gần đây mở rộng đối tượng mua chứng chỉ tiền gửi khi tung ra sản phẩm mệnh giá chỉ 1 triệu đồng, thay vì hai mệnh giá 10 triệu đồng và 100 triệu đồng như trước. Theo biểu lợi suất có hiệu lực từ ngày 4/11/2026, chứng chỉ mệnh giá 1 triệu đồng và 10 triệu đồng có lãi suất cao nhất 8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 184-389 ngày.

Mức này thấp hơn 0,8 điểm phần trăm so với 8,8%/năm của chứng chỉ mệnh giá 100 triệu đồng. Các kỳ hạn từ 60-183 ngày có lãi suất dao động từ 6,5-7,5%/năm.

Mức 8%/năm tại MBV không cố định toàn thời hạn

Mức lãi suất 8%/năm cũng xuất hiện ở một số sản phẩm của Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV). Theo quyết định phát hành tháng 10/2026, sản phẩm Đắc Lộc có mệnh giá 100.000 đồng/chứng chỉ, thời hạn 273 ngày. Lãi suất tháng đầu tiên là 8%/năm, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,5 điểm phần trăm.

Từ các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định dựa trên lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng dành cho khách hàng tổ chức, cộng biên độ tối đa 5 điểm phần trăm/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ hằng tháng. Như vậy, mức 8%/năm không phải lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ thời hạn chứng chỉ tiền gửi.

MB điều chỉnh lãi suất, dẫn đầu về quy mô huy động

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng được điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 7%/năm. Kỳ hạn 6 tháng hiện ở mức 7,1%/năm, còn kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 6,5%/năm và 6,7%/năm.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý III, MB là ngân hàng huy động được lượng vốn lớn nhất qua phát hành chứng chỉ tiền gửi, với số dư đến 30/9 đạt gần 240.000 tỷ đồng. Tiếp theo lần lượt là BIDV, Techcombank, ACB, VPBank, VietinBank, LPBank, Sacombank, OCB và HDBank.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến niêm yết ngày 20/11/2026

Để đối chiếu, bảng dưới đây tổng hợp lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại các ngân hàng theo niêm yết ngày 20/11/2026 (đơn vị: %/năm).

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,6 Vietcombank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBank 3,8 5,75 5,75 5,75 5,3 Bac A Bank 4,75 6,55 6,55 6,6 6,45 BaoVietBank 4,75 5,9 5,9 6 6 BVBank 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 Eximbank 4,75 4,9 4,9 4,8 5,3 GPBank 3,7 4,75 4,85 5,05 5,05 HDBank 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KienlongBank 4,2 5 4,7 5 4,65 LPBank 4,55 6,5 6,4 6,7 6,55 MB 4,7 5,3 5,3 5,85 5,85 MBV 4,75 6,5 7 7 7 MSB 4,75 5,8 5,8 6,3 6,1 Nam A Bank 4,75 5,9 6,1 6,1 6,3 NCB 4,75 5,6 5,6 5,8 6,1 OCB 4,75 6,2 6,2 6,5 6,2 PVcomBank 4,5 4,8 4,8 5,1 5,8 Sacombank 4,75 6,7 6,7 7 7 SaigonBank 4,75 6,4 6,1 6,7 6,5 SeABank 3,95 4,15 4,35 4,5 4,75 SHB 4,65 5,7 5,9 6 6,1 Techcombank 4,55 6,05 6,05 6,25 5,35 TPBank 4,65 5,45 5,45 5,65 5,65 VCBNeo 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VietABank 4,75 5,5 5,5 5,6 5,7 VietBank 4,6 5,4 5,5 5,6 5,9 Vikki Bank 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBank 4,65 6,6 6,6 6,7 7,1

Nhìn chung, lãi suất chứng chỉ tiền gửi phụ thuộc vào mệnh giá, kỳ hạn và điều kiện phát hành của từng ngân hàng. Người gửi nên đối chiếu biểu lãi suất niêm yết và cách tính lãi của từng sản phẩm trước khi mua.