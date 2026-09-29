Lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 3 tháng lên 8,2%/năm trong ngày 29/9/2026 tại các ngân hàng Nhiều ngân hàng tăng phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn từ 1 đến 3,5 điểm phần trăm so với tiết kiệm thường, đạt 9,2%/năm ở kỳ hạn dài.

Ghi nhận trong ngày 29/9/2026, các ngân hàng thương mại tiếp tục thúc đẩy hoạt động huy động vốn qua kênh chứng chỉ tiền gửi. Đáng chú ý, mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi ở kỳ hạn ngắn 3 tháng đã được niêm yết lên tới 8,2%/năm, tạo mức chênh lệch từ 1 đến 3,5 điểm phần trăm so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường.

Lợi suất chứng chỉ tiền gửi vượt trội so với tiết kiệm thông thường

Tại Techcombank, sản phẩm chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc ghi nhận mức lãi suất cao hơn 1,1 điểm phần trăm so với biểu lãi suất tiền gửi thông thường đối với khách hàng tham gia từ 100 triệu đồng. Cụ thể, lãi suất áp dụng cho kỳ hạn từ 3 đến 6 tháng đạt 8,2%/năm. Nếu duy trì khoản tiền 100 triệu đồng sau 6 tháng qua chứng chỉ tiền gửi, khách hàng nhận về 4.066.301 đồng tiền lãi, so với mức 24.795 đồng nếu để trong tài khoản thanh toán. Ở các kỳ hạn ngắn hơn, ngân hàng này niêm yết lãi suất 0,5%/năm cho kỳ hạn ngày, 5%/năm cho kỳ hạn 15 ngày, 7,2%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 7,4%/năm cho kỳ hạn 2 tháng.

Tại MB, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 3 tháng dành cho khách hàng cá nhân mua từ 300 triệu đồng được áp dụng ở mức 8%/năm, cao hơn 3,25 điểm phần trăm so với lãi suất tiết kiệm truyền thống cùng kỳ hạn. Với các khoản tiền từ 1 tỷ đồng, MB niêm yết mức 9,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; với quy mô từ 10 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên mức 9,2%/năm. Đối với mức tối thiểu từ 200.000 đồng, biểu lãi suất chứng chỉ tiền gửi của MB dao động từ 1,8%/năm cho kỳ hạn ngày, 4%/năm cho kỳ hạn tuần, 6,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 6,7%/năm cho kỳ hạn 2 tháng, 7%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng.

Tại VPBank, sản phẩm chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng ghi nhận mức lãi suất cao nhất lên tới 9,2%/năm. Với gói mệnh giá 100 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 1 đến dưới 2 tháng ở mức 7,5%/năm, kỳ hạn 2 đến dưới 3 tháng là 7,7%/năm, kỳ hạn 3 đến dưới 4 tháng đạt 8,5%/năm và kỳ hạn từ 4 tháng đến 1 năm niêm yết ở 9,2%/năm. Đối với mệnh giá 10 triệu đồng, lãi suất dao động từ 1,5%/năm cho kỳ hạn 1-13 ngày đến 7,2%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng đến 1 năm.

Tác động từ biến động mặt bằng lãi suất

Diễn biến tăng lãi suất huy động và lãi suất cho vay tạo nên sự phân hóa rõ nét trong cộng đồng doanh nghiệp. Một số đơn vị chịu áp lực về dòng tiền và chi phí vốn khi lãi suất vay biến động. Ngược lại, các doanh nghiệp duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi dồi dào ghi nhận mức doanh thu tài chính cải thiện khi tận dụng các sản phẩm tiền gửi có lợi suất cao.

Biểu lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng ngày 29/9/2026

Dưới đây là mức lãi suất huy động tiền gửi thông thường (đơn vị: %/năm) được niêm yết tại các ngân hàng thương mại trong ngày 29/9/2026: