Lãi suất chứng chỉ tiền gửi tại MB ngày 21/9/2026 hạ từ 0,1 đến 1,3 điểm phần trăm kỳ hạn ngắn Ngân hàng MB điều chỉnh giảm lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn ngắn xuống 1,8% - 6,7%/năm ngày 21/9/2026, trong khi lãi suất tiết kiệm thông thường không đổi.

Ngày 21/9/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) áp dụng biểu lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi mới với xu hướng đi xuống ở các kỳ hạn dưới 3 tháng. Mức điều chỉnh dao động từ 0,1 đến 1,3 điểm phần trăm tùy từng kỳ hạn cụ thể, trong khi biểu lãi suất tiết kiệm thông thường được giữ ổn định.

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn ngắn hạ tới 1,3 điểm phần trăm

Theo biểu niêm yết mới nhất, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn ngày ghi nhận mức điều chỉnh giảm 1,3 điểm phần trăm, đưa lãi suất về mức 1,8%/năm. Kỳ hạn tuần cũng giảm 1,1 điểm phần trăm, hiện niêm yết ở mức 4%/năm. Đối với kỳ hạn 2 tháng, lãi suất hạ 0,1 điểm phần trăm xuống còn 6,7%/năm.

Trái ngược với đà giảm ở các kỳ hạn ngắn, MB tiếp tục duy trì mức lãi suất cũ cho các kỳ hạn còn lại. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 6,5%/năm, kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng đạt 7%/năm, và kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng neo ở mức 7,1%/năm.

Về quy mô huy động, tính đến ngày 30/6/2026, số dư chứng chỉ tiền gửi của MB đạt gần 186.000 tỷ đồng, đứng thứ tư toàn hệ thống sau BIDV, Techcombank và ACB. Thuyết minh báo cáo tài chính bán niên cho biết các chứng chỉ tiền gửi đang lưu hành tại ngân hàng này có mức lãi suất thực tế từ 4,4% đến 11,18%/năm.

Lãi suất tiết kiệm thông thường và biên độ cộng thực tế

Đối với tiền gửi tiết kiệm thông thường, MB giữ nguyên biểu lãi suất huy động trực tuyến. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,8%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng đạt 6,35%/năm và các kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng niêm yết 7%/năm.

Bên cạnh biểu niêm yết chuẩn, nhà băng này triển khai mức lãi suất ưu đãi lên tới 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng và 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng đối với khách hàng mới gửi từ 1 triệu đồng. Khách hàng đáp ứng điều kiện về số dư có thể nhận lãi suất tối đa 8,2%/năm. Ngoài ra, khách hàng thông thường gửi từ 10 triệu đồng được cộng thêm 1,5 điểm phần trăm mỗi năm, nâng lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên mức 7,3%/năm.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi VND bình quân của hệ thống ngân hàng thương mại áp dụng cho các khoản tiền gửi mới và cũ dao động 0,1-0,2%/năm (dưới 1 tháng); 4,1-4,6%/năm (1 đến dưới 6 tháng); 6,5-8,0%/năm (6 đến 12 tháng); 6,1-7,6%/năm (trên 12 đến 24 tháng) và 7,2-8,1%/năm (trên 24 tháng).

Biểu lãi suất niêm yết tại các ngân hàng ngày 21/9/2026

Dưới đây là biểu lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng thương mại ghi nhận vào ngày 21/9/2026: