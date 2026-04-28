Lãi suất GPBank hôm nay 28/4/2026: Đồng loạt giảm 0,3% tại tất cả các kỳ hạn Ngân hàng GPBank vừa điều chỉnh giảm 0,3 điểm phần trăm lãi suất huy động ở mọi kỳ hạn, trở thành nhà băng thứ 33 công bố giảm lãi suất tiết kiệm trong tháng 4/2026.

Hôm nay, ngày 28/4/2026, Ngân hàng Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) chính thức áp dụng biểu lãi suất huy động mới với xu hướng giảm sâu. Đáng chú ý, đây là một trong những đơn vị hiếm hoi thực hiện cắt giảm lãi suất ở toàn bộ các kỳ hạn gửi tiền, bao gồm cả các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng.

GPBank là ngân hàng thứ 33 công bố giảm lãi suất huy động trong tháng 4/2026.

Chi tiết biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại GPBank

Theo cập nhật mới nhất, lãi suất các kỳ hạn tiền gửi từ 1 đến 36 tháng tại GPBank đồng loạt giảm 0,3 điểm phần trăm. Cụ thể, đối với hình thức tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng hiện chỉ còn 3,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng giảm xuống mức 3,7%/năm.

Tại các kỳ hạn dài hơn, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng được niêm yết ở mức 5,25%/năm, trong khi kỳ hạn 9 tháng còn 5,35%/năm. Mức lãi suất cao nhất mà GPBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền trực tuyến là 5,55%/năm, dành cho các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng.

Lãi suất tại quầy duy trì ở mức thấp

Bên cạnh hình thức trực tuyến, lãi suất tiền gửi tại quầy cũng ghi nhận mức giảm tương đương. Hiện tại, kỳ hạn 1-2 tháng lĩnh lãi cuối kỳ chỉ còn 3,35%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,5%/năm và kỳ hạn 4-5 tháng là 3,6%/năm. Đối với các kỳ hạn từ 6-8 tháng, lãi suất tại quầy giảm xuống 4,8%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,9%/năm và từ 12-36 tháng là 5,1%/năm.

Ngoài ra, GPBank vẫn duy trì chính sách ưu đãi lãi suất cho khách hàng gửi tiền tại quầy với số dư từ 1 tỷ đồng trở lên. Nhóm khách hàng này sẽ được hưởng mức lãi suất dao động từ 5,05% đến 5,35%/năm tùy theo kỳ hạn gửi cụ thể.

Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng (%/năm)

| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,55 5,55 AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 5,8 5,9 5,9 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,3 - TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 MSB 4,75 4,75 6,3 6,8 6,6

Tính đến thời điểm hiện tại, GPBank là ngân hàng thứ 33 tham gia vào làn sóng giảm lãi suất trong tháng 4/2026. Danh sách các ngân hàng đã điều chỉnh giảm bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, BIDV, Techcombank và VPBank. Trong đó, một số nhà băng như SeABank và Agribank đã có tới hai lần điều chỉnh giảm chỉ trong vòng một tháng qua.