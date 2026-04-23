Lãi suất HDBank giảm đồng loạt 0,5 điểm phần trăm, lãi suất đặc biệt về mức 7,6%/năm Từ ngày 23/04, HDBank chính thức hạ lãi suất huy động tại hầu hết kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, đồng thời giảm mạnh lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng VIP xuống còn 7,2-7,6%/năm.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa thông báo điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với tất cả các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm. Đáng chú ý, biên độ giảm ghi nhận ở mức 0,5 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đưa lãi suất tại nhà băng này vào nhóm thấp nhất thị trường ở một số kỳ hạn nhất định.

Lãi suất huy động trực tuyến xuống dưới 6%/năm

Theo biểu lãi suất trực tuyến mới nhất, kỳ hạn 6 tháng tại HDBank hiện chỉ còn 5%/năm. Đối với các kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng, mức lãi suất giảm xuống còn 4,8%/năm. Đây là mức điều chỉnh đáng kể, đưa lãi suất huy động của HDBank về vùng thấp điểm so với các ngân hàng thương mại cổ phần cùng quy mô.

Tại các kỳ hạn dài hơn, lãi suất 12 tháng hiện niêm yết ở mức 5,3%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng là 5,5%/năm. Mức lãi suất cao nhất trong biểu huy động trực tuyến thuộc về kỳ hạn 18 tháng với 5,6%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng cũng lùi về mức 5%/năm. Nếu khách hàng chọn hình thức lĩnh lãi trước cho kỳ hạn 36 tháng, lãi suất chỉ còn 4,1%/năm.

Lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng VIP tại HDBank giảm mạnh theo xu hướng chung của thị trường.

Hạ lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng VIP

Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất phổ thông, HDBank cũng thực hiện cắt giảm mạnh lãi suất đặc biệt đối với các khoản tiền gửi quy mô lớn. Cụ thể, mức lãi suất 8,1%/năm áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng (số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên) đã giảm xuống còn 7,6%/năm. Tương tự, lãi suất đặc biệt cho kỳ hạn 12 tháng với cùng điều kiện số dư cũng giảm từ 7,7%/năm xuống còn 7,2%/năm.

Đối với giao dịch tại quầy, lãi suất niêm yết thường thấp hơn so với gửi trực tuyến khoảng 0,1-0,2 điểm phần trăm tùy kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng tại quầy là 4,9%/năm, 12 tháng là 5,2%/năm và cao nhất là 5,5%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Xu hướng lãi suất trong quý II/2026

HDBank là ngân hàng thứ 31 điều chỉnh giảm lãi suất huy động kể từ sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng hồi đầu tháng 4. Việc giảm lãi suất huy động được kỳ vọng sẽ tạo dư địa để các ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế theo định hướng điều hành.

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu (%/năm):

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng HDBANK 4,2 5,0 5,3 5,6 BIDV 4,75 5,8 5,9 5,9 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 VPBANK 4,75 6,0 6,3 6,2 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Dự báo về thị trường, lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại nhận định lãi suất huy động sẽ tiếp tục duy trì xu hướng giảm dần trong quý II và có khả năng giảm sâu hơn vào quý III/2026 khi tính thanh khoản của hệ thống được đảm bảo và áp lực lạm phát được kiểm soát.