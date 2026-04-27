Lãi suất huy động trên 7% dần biến mất, ACB niêm yết mức cao nhất 7,3% vào tháng 4/2026 Sau đợt điều chỉnh giảm lãi suất trong tháng 4/2026, số lượng ngân hàng duy trì mức lãi suất từ 7%/năm trở lên thu hẹp đáng kể, với mức cao nhất ghi nhận là 7,3%/năm.

Làn sóng giảm lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại trong tháng 4/2026 đã khiến các mức niêm yết trên 7%/năm dần biến mất khỏi biểu lãi suất của nhiều nhà băng. Theo ghi nhận thực tế, nhóm ngân hàng còn duy trì lãi suất từ 7% trở lên hiện nay không còn nhiều và thường đi kèm các điều kiện khắt khe về kỳ hạn hoặc số dư tiền gửi.

ACB dẫn đầu thị trường với mức lãi suất 7,3%/năm

Đáng chú ý, Ngân hàng ACB hiện đang giữ vị trí quán quân về lãi suất huy động trên thị trường. Nhà băng này duy trì lãi suất gửi tiền trực tuyến ở mức 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 7,2%/năm đối với kỳ hạn 9 tháng và đạt mức 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được ghi nhận theo niêm yết công khai tại thời điểm này.

Bên cạnh ACB, Ngân hàng MBV (thuộc hệ sinh thái MB Group) cũng duy trì mặt bằng lãi suất khá cao. Sau khi điều chỉnh giảm từ 7,5%/năm, MBV hiện áp dụng mức lãi suất đồng nhất 7,2%/năm cho tất cả các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Đây là phương án hiếm hoi trên thị trường áp dụng lãi suất trên 7% cho các kỳ hạn ngắn dưới 1 năm.

Các ngân hàng duy trì lãi suất 7% kèm điều kiện tiền gửi

Nhiều ngân hàng khác vẫn giữ mốc lãi suất 7%/năm nhưng thu hẹp phạm vi áp dụng. Cụ thể, Bac A Bank chỉ áp dụng mức 7,05%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng đối với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên. Với các tài khoản dưới 1 tỷ đồng, mức lãi suất này đã chính thức bị bãi bỏ.

Tại Ngân hàng OCB, lãi suất 7,2%/năm chỉ dành cho kỳ hạn 36 tháng với số tiền gửi trên 500 triệu đồng. Nếu số tiền gửi dưới 100 triệu đồng, mức lãi suất cho cùng kỳ hạn chỉ còn 7%/năm. Các kỳ hạn phổ thông từ 12-24 tháng tại OCB cũng không còn duy trì được mốc 7% như giai đoạn trước đó.

Trong khi đó, LPBank niêm yết lãi suất 7%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12-13 tháng và cao nhất là 7,2%/năm cho kỳ hạn 24-25 tháng. Ngân hàng Quân đội (MB) cũng áp dụng mức 7,2%/năm nhưng chỉ dành riêng cho kỳ hạn 24 tháng, trong khi các kỳ hạn dài hơn từ 36-60 tháng neo ở mức 7%/năm.

Bảng so sánh lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng (Đơn vị: %/năm)

Dưới đây là thống kê chi tiết lãi suất tại các nhà băng còn duy trì mức niêm yết từ 7%/năm trở lên cho một số kỳ hạn nhất định:

NGÂN HÀNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG 24 THÁNG 36 THÁNG MBV 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 ACB 7,1 7,3 - - - LPBANK 6,9 7,0 7,1 6,2 6,2 BAC A BANK 7,05 7,1 6,95 6,95 6,95 OCB 6,6 6,9 6,8 7,0 7,2 MB 5,8 6,45 6,45 7,2 7,0 SACOMBANK 6,5 6,3 6,3 7,0 7,0 VIB 5,7 7,0 5,9 6,0 6,0

Nhìn chung, xu hướng giảm lãi suất đã khiến nhóm ngân hàng lớn như PGBank, Agribank hay Saigonbank không còn duy trì các gói huy động trên 7%/năm sau ngày 9/4. Các chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, mặt bằng lãi suất tiết kiệm có thể sẽ tiếp tục ổn định ở mức thấp để hỗ trợ chi phí vốn cho nền kinh tế.