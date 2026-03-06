Lãi suất LPBank hôm nay 3/6/2026: Giảm đồng loạt, kỳ hạn 12 tháng mất mốc 7%/năm LPBank vừa điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,05-0,2 điểm phần trăm cho nhiều kỳ hạn. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 12 tháng chính thức rời khỏi mốc 7%/năm.

Ngày 3/6/2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức áp dụng biểu lãi suất huy động mới với xu hướng giảm tại nhiều kỳ hạn chủ chốt. Động thái này khiến lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng này không còn duy trì được mốc 7%/năm như giai đoạn trước đó.

LPBank giảm lãi suất huy động đối với cả khách hàng ưu tiên và khách hàng thường.

Lãi suất trực tuyến giảm mạnh ở các kỳ hạn dài

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, LPBank đã giảm 0,1 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, đưa mức lãi suất xuống còn 6,8%/năm. Đặc biệt, kỳ hạn 12 tháng cũng ghi nhận mức giảm tương ứng, hiện chỉ còn 6,9%/năm.

Các kỳ hạn từ 13 đến 18 tháng đồng loạt điều chỉnh xuống còn 6,95%/năm. Mức giảm mạnh nhất 0,2 điểm phần trăm thuộc về kỳ hạn 24-25 tháng, đưa lãi suất về mốc 7%/năm. Đây hiện là mức lãi suất cao nhất đối với hình thức gửi tiền trực tuyến tại LPBank.

Ngược lại, lãi suất các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức từ 4,6% đến 4,65%/năm. Các kỳ hạn từ 36 đến 60 tháng cũng duy trì ổn định ở mức 6,2%/năm.

Điều chỉnh lãi suất tại quầy cho khách hàng ưu tiên

Tại khu vực quầy giao dịch, LPBank thực hiện giảm 0,1 điểm phần trăm cho các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng đối với cả khách hàng thường và khách hàng ưu tiên (các hạng Diamond, Gold, Ruby).

Cụ thể, đối với khách hàng ưu tiên hạng Ruby, lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng hiện là 4,45%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 6,35%/năm và kỳ hạn 12 tháng đạt 6,45%/năm. Mức lãi suất cao nhất dành cho nhóm khách hàng này là 6,75%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24-25 tháng.

So sánh lãi suất huy động tại các ngân hàng ngày 3/6/2026

Thị trường ngân hàng trong ngày 3/6/2026 ghi nhận mức lãi suất khá đa dạng giữa các đơn vị. Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng LPBank 4,60 6,80 6,90 6,95 Agribank/BIDV/VietinBank 4,75 6,60 6,80 6,80 PGBank 4,75 6,90 7,00 6,80 VIB 4,75 5,70 7,00 5,90 SCB 1,60 2,90 3,70 3,90 VPBank 4,45 6,00 6,30 6,20

Dựa trên số liệu thực tế, mức lãi suất 7%/năm hiện nay chủ yếu xuất hiện tại các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở một số ngân hàng như PGBank, VIB hoặc các kỳ hạn rất dài tại LPBank. Nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước (Big 4) vẫn duy trì mức lãi suất khá đồng nhất quanh mốc 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.