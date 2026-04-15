Lãi suất ngân hàng 15/4: BIDV giảm mạnh 0,9%, hơn 20 nhà băng hạ lãi suất Thị trường ghi nhận đợt giảm lãi suất quy mô lớn với sự tham gia của BIDV và nhiều ngân hàng thương mại, đưa mức giảm phổ biến từ 0,2% đến 0,9%/năm sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước.

Làn sóng giảm lãi suất huy động tiếp tục lan rộng trong ngày 15/04/2026 khi nhiều ngân hàng lớn đồng loạt điều chỉnh biểu lãi suất mới. Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chính thức nhập cuộc với mức giảm mạnh tay, đánh dấu sự thay đổi đáng kể từ nhóm ngân hàng có vốn nhà nước.

BIDV mạnh tay giảm lãi suất tới 0,9%

Tại BIDV, biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ ghi nhận sự điều chỉnh giảm đồng loạt tại nhiều kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn từ 6-11 tháng giảm 0,8%/năm, xuống còn 5,8%/năm. Mức giảm mạnh nhất 0,9%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 12-18 tháng, đưa lãi suất xuống mức 5,9%/năm.

Đối với các kỳ hạn dài từ 24-36 tháng, nhà băng này cũng điều chỉnh giảm 0,8%/năm, hiện chỉ còn niêm yết ở mức 6%/năm. Tuy nhiên, BIDV vẫn giữ nguyên mức lãi suất tối đa 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng (từ 1-5 tháng). Đây hiện là mức lãi suất phổ biến và cao nhất cho nhóm kỳ hạn ngắn trên thị trường hiện nay.

BIDV là một trong những ngân hàng mạnh tay nhất trong việc cắt giảm lãi suất tiền gửi trong đợt này.

Làn sóng điều chỉnh lần thứ hai tại các ngân hàng thương mại

Bên cạnh các "ông lớn", nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cũng tiếp tục điều chỉnh lãi suất lần thứ hai trong thời gian ngắn. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa giảm thêm 0,2%/năm cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Hiện lãi suất kỳ hạn 6 tháng tại SeABank là 4,95%/năm và 12 tháng là 5,3%/năm.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) ghi nhận mức giảm 0,5%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, xuống còn 6,1%/năm. Đây là lần giảm thứ hai liên tiếp của MSB chỉ trong vòng vài ngày. Tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV), lãi suất các kỳ hạn từ 12-36 tháng cũng giảm 0,3%/năm, niêm yết mức 7,2%/năm.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 15/04/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) tại một số ngân hàng tiêu biểu ghi nhận vào sáng nay:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 7,0 7,0 7,0 BIDV 4,75 5,8 5,9 5,9 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,8 6,8 MBV 4,6 7,2 7,2 7,2 MSB 4,75 6,3 6,8 6,6 SeABank 3,95 4,95 5,3 5,75 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Tính từ sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước ngày 09/04, đã có tổng cộng 26 ngân hàng thương mại công bố giảm lãi suất huy động. Các chuyên gia nhận định, động thái này nhằm thực hiện chủ trương giảm chi phí đầu vào, tạo điều kiện để hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế trong giai đoạn tới.