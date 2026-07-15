Lãi suất ngân hàng 15/7/2026: 15 đơn vị chạm trần 4,75%, chứng chỉ tiền gửi đạt 7% Ngày 15/7/2026, 15 ngân hàng đồng loạt niêm yết lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức trần 4,75%/năm. Nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn qua kênh chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất tới 7%.

Thị trường tài chính ngày 15/7/2026 ghi nhận diễn biến sôi động tại phân khúc tiền gửi ngắn hạn. Theo quy định hiện hành, trần lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng được ấn định ở mức 4,75%/năm. Thống kê mới nhất cho thấy có tới 15 ngân hàng thương mại đã đẩy mức lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên kịch khung cho phép.

Nhóm ngân hàng quốc doanh và tư nhân đồng loạt chạm trần

Đáng chú ý, toàn bộ nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV đều đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức tối đa 4,75%/năm. Đây là tín hiệu cho thấy sự gia tăng nhu cầu vốn ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng quốc doanh.

Lãi suất huy động kỳ hạn ngắn chạm mức trần 4,75%/năm tại nhiều ngân hàng.

Bên cạnh nhóm quốc doanh, danh sách các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết mức 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng còn có: ACB, Bac A Bank, BaoViet Bank, BVBank, MSB, OCB, PGBank, PVcomBank, Saigonbank, TPBank và VCBNeo. Ngược lại, một số đơn vị vẫn duy trì mức lãi suất thấp đáng kể như SCB (1,6%/năm), GPBank (3,6%/năm), ABBank và SeABank (cùng ở mức 3,8%/năm).

Giải pháp tối ưu lợi nhuận qua chứng chỉ tiền gửi

Dù lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường bị khống chế bởi mức trần điều hành, khách hàng vẫn có thể tiếp cận mức sinh lời cao hơn thông qua hình thức chứng chỉ tiền gửi. Đây là công cụ nợ do ngân hàng phát hành với mức lãi suất thỏa thuận thường vượt xa lãi suất huy động truyền thống.

Cụ thể, tại MB, lãi suất chứng chỉ tiền gửi đang được chào mời ở mức 6,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và lên tới 7%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. Techcombank cũng ghi nhận mức lãi suất 6,7%/năm cho chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tháng, trong khi ACB duy trì mức 6,8%/năm cho các kỳ hạn ngắn tương đương. Các chuyên gia tài chính nhận định, đây là phương án tối ưu cho dòng tiền nhàn rỗi ngắn hạn trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm bị giới hạn.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 15/7/2026

Dưới đây là chi tiết lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) tại các ngân hàng thương mại được cập nhật trong phiên giao dịch hôm nay:

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG ACB 4,75 4,75 7,1 7,3 - AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 7,2 7,0 VCBNEO 4,75 4,75 7,0 7,0 7,0 BAC A BANK 4,75 4,75 7,05 7,1 6,95 MBV 4,6 4,75 7,0 7,0 7,0 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 SCB 1,6 1,9 2,9 3,7 3,9

Mức lãi suất niêm yết trên đây mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo quy mô tiền gửi và thỏa thuận cụ thể giữa khách hàng và từng chi nhánh ngân hàng.