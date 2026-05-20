Lãi suất ngân hàng 20/5/2026: 19 nhà băng niêm yết mức trần 4,75% cho kỳ hạn 3 tháng Thị trường lãi suất ngày 20/5 duy trì trạng thái ổn định với 19 ngân hàng áp dụng mức lãi suất tối đa 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, bao gồm cả nhóm Big4.

Ghi nhận trong ngày 20/5/2026, biểu lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại không có nhiều biến động so với phiên trước đó. Đáng chú ý, kỳ hạn 3 tháng đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt khi có tới 19 ngân hàng đồng loạt niêm yết mức lãi suất kịch trần 4,75%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng duy trì ở mức cao tại nhiều đơn vị

Nhóm ngân hàng trả lãi suất cao nhất kỳ hạn 3 tháng

Theo thống kê từ thị trường, mức lãi suất huy động trực tuyến tối đa 4,75%/năm hiện được áp dụng rộng rãi. Nhóm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (Big4) gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đều duy trì mức lãi suất này cho kỳ hạn 3 tháng.

Bên cạnh đó, danh sách các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết mức lãi suất 4,75%/năm còn bao gồm: ACB, BaoViet Bank, BVBank, LPBank, MBV, MSB, Nam A Bank, NCB, OCB, PGBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, VIB và Viet A Bank. Đây được xem là ngưỡng lãi suất hấp dẫn nhất đối với các khoản tiền gửi ngắn hạn trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Sự phân hóa rõ rệt ở các nhóm nhà băng

Trái ngược với xu hướng niêm yết kịch trần, một số ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất thấp đáng kể cho kỳ hạn 3 tháng. SCB hiện là đơn vị có mức lãi suất thấp nhất thị trường với chỉ 1,9%/năm. Tiếp đến là GPBank với 3,7%/năm và ABBank niêm yết ở mức 4%/năm.

Nhóm trung cấp niêm yết lãi suất dao động từ 4,2% đến 4,7%/năm. Cụ thể, KienlongBank áp dụng 4,2%/năm, HDBank là 4,3%/năm. Hai đơn vị VCBNeo và SeABank cùng giữ mức 4,45%/năm, trong khi Bac A Bank và VietBank lần lượt là 4,55%/năm và 4,6%/năm.

Ở ngưỡng cận trần, nhóm ngân hàng VPBank, TPBank, Techcombank và SHB đang áp dụng mức 4,65%/năm. Các ngân hàng như Eximbank, MB và Vikki Bank hiện niêm yết mức lãi suất 4,7%/năm.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tham khảo ngày 20/5/2026 (%/năm)

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 BIDV 4,75 4,75 5,8 5,9 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,3 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,75 SCB 1,6 1,9 2,9 3,7

Các chuyên gia lưu ý rằng mức lãi suất niêm yết trên chỉ mang tính chất tham khảo cho hình thức gửi tiền trực tuyến. Mức lãi suất thực tế có thể được các ngân hàng điều chỉnh linh hoạt dựa trên số tiền gửi và các chương trình ưu đãi cụ thể tại từng thời điểm, nhưng đảm bảo không vượt quá mức trần quy định 4,75%/năm cho kỳ hạn dưới 6 tháng.