Lãi suất ngân hàng 2/11/2026: Eximbank giảm 0,5 điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm Eximbank giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn 12 tháng tại quầy còn 4,5%/năm; Thống đốc Phạm Đức Ấn nêu định hướng điều hành lãi suất.

Ngày 2/11/2026, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động ở nhiều sản phẩm tiền gửi tiết kiệm. Theo biểu lãi suất mới cập nhật, kỳ hạn 12 tháng gửi tại quầy còn 4,5%/năm. Đây là đợt điều chỉnh đáng chú ý của Eximbank sau nhiều tháng duy trì lãi suất tương đối ổn định.

Tiết kiệm tại quầy: kỳ hạn 6-12 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm

Với tiền gửi tiết kiệm tại quầy, Eximbank giảm 0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 6-12 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất các kỳ hạn 6-11 tháng còn 4,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng còn 4,5%/năm. Các mức này áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm và lĩnh lãi cuối kỳ.

Riêng các kỳ hạn từ 13-60 tháng, lãi suất được giữ nguyên ở mức 5%/năm.

Các sản phẩm tiết kiệm khác cùng điều chỉnh

Đối với sản phẩm Tiết kiệm Thịnh vượng 50+ dành cho khách hàng từ 50 tuổi trở lên, Eximbank cũng giảm 0,5 điểm phần trăm. Lãi suất các kỳ hạn 6-11 tháng còn 4,8%/năm, kỳ hạn 12 tháng còn 5,1%/năm.

Với sản phẩm Tiết kiệm kỳ hạn tự chọn, lãi suất sau khi giảm 0,5 điểm phần trăm là 4,2%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng, 4,5%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng và 5%/năm cho kỳ hạn từ 15 tháng trở lên.

Tiền gửi trực tuyến

Tiền gửi trực tuyến thực hiện từ thứ Hai đến thứ Sáu giảm 0,5 điểm phần trăm ở kỳ hạn từ 6-36 tháng. Lãi suất mới là 4,4%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng, 4,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 5,2%/năm cho kỳ hạn từ 15 tháng.

Với tiền gửi trực tuyến vào cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật), Eximbank giảm 0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 6-12 tháng. Sau điều chỉnh, kỳ hạn 6-11 tháng còn 4,9%/năm, kỳ hạn 12 tháng còn 4,8%/năm. Các kỳ hạn từ 15 tháng trở lên giữ nguyên ở mức 5,3%/năm.

Gói Combo CASA

Eximbank cũng giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6-12 tháng với khách hàng tham gia gói Combo CASA và đáp ứng điều kiện theo quy định của ngân hàng. Lãi suất các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên. Mức cao nhất dành cho khách hàng Combo CASA là 5,6%/năm, áp dụng cho khách hàng hạng Infinite gửi kỳ hạn 15 tháng.

Định hướng điều hành lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn thông tin về tình hình tín dụng và định hướng điều hành lãi suất. Theo Thống đốc, trong bối cảnh lãi suất huy động có xu hướng tăng, mặt bằng lãi suất cho vay được điều hành theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khuyến khích các tổ chức tín dụng chủ động xem xét, triển khai các giải pháp phù hợp để hỗ trợ khách hàng, nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn, qua đó tạo điều kiện duy trì sản xuất, kinh doanh và từng bước phục hồi.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 2/11/2026

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 2/11/2026, đơn vị %/năm.

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBank 4 5,75 5,75 5,75 5,3 Bac A Bank 4,75 6,55 6,55 6,6 6,45 BaoVietBank 4,75 5,9 5,9 6 6 BVBank 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 Eximbank 4,7 4,9 4,9 4,8 5,3 GPBank 3,7 4,75 4,85 5,05 5,05 HDBank 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KienlongBank 4,2 5 4,7 5 4,65 LPBank 4,55 6,5 6,4 6,7 6,55 MB 4,7 5,3 5,3 5,85 5,85 MBV 4,75 6,5 7 7 7 MSB 4,75 5,8 5,8 6,3 6,1 Nam A Bank 4,75 5,9 6,1 6,1 6,3 NCB 4,75 5,6 5,6 5,8 6,1 OCB 4,75 6,2 6,2 6,5 6,4 PGBank 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVcomBank 4,5 4,8 4,8 5,1 5,8 Sacombank 4,75 6,7 6,7 7 7 SaigonBank 4,75 6,4 6,1 6,7 6,5 SCB 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SeABank 3,95 4,15 4,35 4,5 4,75 SHB 4,65 5,7 5,9 6 6,1 Techcombank 4,55 6,45 6,45 6,65 5,35 TPBank 4,75 5,55 5,55 5,75 5,75 VCBNeo 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 Viet A Bank 4,75 5,5 5,5 5,6 5,7 VietBank 4,6 5,4 5,5 5,6 5,9 Vikki Bank 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBank 4,75 6,6 6,6 6,7 7,4

Theo số liệu niêm yết, mức lãi suất trực tuyến kỳ hạn 12 tháng dao động từ 3,7%/năm (SCB) đến 7%/năm (MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB). Tại Eximbank, lãi suất kỳ hạn 12 tháng trong bảng là 4,8%/năm, thấp hơn mức 6,8%/năm của nhóm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.