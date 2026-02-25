Lãi suất ngân hàng 25/2/2026: Big4 và ngân hàng tư nhân đồng loạt tăng lãi suất Các ông lớn Vietcombank, VietinBank và Techcombank triển khai chương trình cộng thêm lãi suất, đẩy mức thực nhận cao nhất lên tới 7,1%/năm để thu hút tiền gửi.

Thị trường lãi suất ngân hàng ngày 25/2/2026 chứng kiến cuộc đua huy động vốn sôi động từ cả khối ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) và khối ngân hàng tư nhân. Nhiều đơn vị đã triển khai các chương trình ưu đãi, "lì xì" lãi suất sau Tết, đưa mức lãi suất thực nhận vượt xa biểu niêm yết thông thường.

Nhóm Big4 triển khai chương trình ưu đãi lãi suất

Sau VietinBank, ngân hàng Vietcombank vừa chính thức thông báo cộng thêm lãi suất huy động cho khách hàng gửi tiết kiệm. Cụ thể, từ ngày 23/2 đến ngày 18/3/2025, khách hàng gửi tiền tại Vietcombank các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 24 tháng sẽ được cộng thêm 0,2%/năm.

Hiện tại, lãi suất niêm yết của Vietcombank cho các kỳ hạn này là 5,5%/năm. Với mức cộng thêm, lãi suất thực nhận của khách hàng sẽ đạt 6,5%/năm, thậm chí có thể lên tới 6,8%/năm tùy điều kiện. Đây được xem là mức lãi suất cạnh tranh nhất trong nhóm Big4 hiện nay.

Các ngân hàng lớn đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi để thu hút tiền gửi sau Tết.

Trước đó, VietinBank cũng đã công bố chương trình cộng thêm từ 0,9% đến 2,65%/năm tùy kỳ hạn. Tại ngân hàng này, lãi suất kỳ hạn 6 - 11 tháng sau khi cộng thêm đã chạm mức 5,5% - 6,8%/năm. Đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất thực nhận của khách hàng được đẩy lên mức trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Khối ngân hàng tư nhân đẩy lãi suất lên mức 7,1%/năm

Không đứng ngoài cuộc đua, Techcombank đã điều chỉnh tăng trở lại 0,2%/năm cho tất cả các kỳ hạn gửi trực tuyến, bù đắp mức giảm trước đó. Lãi suất kỳ hạn 6 - 11 tháng tại đây hiện ở mức 5,85%/năm và 12 - 36 tháng là 5,95%/năm.

Đáng chú ý, Techcombank còn áp dụng chính sách cộng thêm 1%/năm lãi suất cho khách hàng gửi mới từ 20 triệu đồng trở lên tại các kỳ hạn 3, 6, 12 tháng. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện và đặc quyền hội viên, lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này có thể lên đến 7,1%/năm.

Biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 25/2/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất niêm yết tại một số ngân hàng (đơn vị: %/năm) để người gửi tiền tham khảo:

Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Vietcombank 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 Agribank 3,2 3,7 5,7 6,0 6,0 VietinBank 3,0 3,4 4,5 5,2 5,3 BIDV 3,0 3,4 4,5 5,2 5,3 Techcombank 4,35 4,75 6,85 6,95 5,95 PGBank 4,75 4,75 7,1 7,2 6,8 LPBank 4,7 4,75 6,8 7,0 7,1 MBV 4,6 4,75 6,5 7,2 7,2 BVBANK 4,75 4,75 6,3 6,6 7,0

Nhìn chung, xu hướng cộng thêm lãi suất và các chương trình ưu đãi đang giúp người gửi tiền có nhiều lựa chọn tốt hơn. Mức lãi suất quanh ngưỡng 6% - 7% đang trở nên phổ biến hơn ở các kỳ hạn trung và dài hạn.