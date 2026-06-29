Lãi suất ngân hàng 29/6/2026: Nhiều nhà băng cộng thêm ưu đãi đến 1,3% mỗi năm Ghi nhận ngày 29/6/2026, các ngân hàng thương mại đẩy mạnh huy động vốn thông qua việc cộng thêm lãi suất từ 0,8% đến 1,3%/năm, đưa lãi suất thực tế lên mức cao nhất 8,2%/năm.

Trong phiên giao dịch ngày 29/6/2026, thị trường tiền gửi ghi nhận làn sóng ưu đãi lãi suất mới khi nhiều ngân hàng triển khai các chương trình cộng thêm từ 0,8 đến 1,3 điểm phần trăm vào lãi suất huy động niêm yết. Động thái này cho thấy cuộc đua thu hút nguồn vốn nhàn rỗi đang trở nên sôi động hơn ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần.

Techcombank dẫn đầu với mức cộng 1,3% mỗi năm

Tại Techcombank, ngân hàng này đang áp dụng chính sách cộng thêm 1,3 điểm phần trăm lãi suất cho các khoản tiền gửi mở mới đầu tiên trong tháng. Chính sách này áp dụng cho các kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng đối với nhóm sản phẩm Tiền gửi Phát Lộc Online, Tiết kiệm Thường lĩnh lãi cuối kỳ và Tiền gửi Rút gốc linh hoạt.

Cụ thể, sau khi áp dụng ưu đãi, lãi suất thực tế tại Techcombank không vượt quá 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và đạt mức cao nhất là 8,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. So với mức niêm yết trực tuyến thông thường là 6,75%/năm, mức lãi suất sau ưu đãi đã tăng đáng kể. Ngoài ra, các hội viên Inspire còn được hưởng đặc quyền cộng thêm 1 điểm phần trăm cho khoản tiết kiệm từ 100 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng.

Chiến lược phân tầng tại MBV và khối Big4

Tại Ngân hàng TNHH Việt Nam Hiện Đại (MBV), lãi suất tiền gửi cố định trực tuyến cũng được điều chỉnh tăng thêm dựa trên giá trị khoản vay. Từ nay đến hết ngày 31/12/2026, khách hàng gửi từ 500 triệu đồng trở lên được cộng thêm 1 điểm phần trăm, trong khi khoản gửi từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng được cộng 0,8 điểm phần trăm.

Với mức niêm yết hiện tại là 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng, lãi suất thực tế tại MBV có thể chạm mốc 8%/năm. Đây là mức lợi suất cạnh tranh trong bối cảnh thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng.

Trái ngược với xu hướng tăng lãi suất trực tiếp, nhóm ngân hàng Big4 (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank) vẫn giữ nguyên biểu lãi suất niêm yết nhưng tập trung vào các giá trị gia tăng. Vietcombank triển khai tặng quyền lợi bảo hiểm sức khỏe trị giá 140 triệu đồng cho khách gửi tại quầy, trong khi BIDV tổ chức chương trình quay số với giải thưởng là sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 29/6/2026

Dưới đây là bảng lãi suất niêm yết (chưa bao gồm các mức cộng thêm ưu đãi) tại một số ngân hàng tiêu biểu:

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 29/6/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 BAC A BANK 4,55 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,6 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,7 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIB 4,35 4,75 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6 6

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động đang có sự điều chỉnh linh hoạt tùy theo mục tiêu thanh khoản của từng nhà băng. Việc các ngân hàng đẩy mạnh cộng thêm lãi suất cho các khoản tiền gửi mới cho thấy nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn đang gia tăng để phục vụ hoạt động tín dụng trong giai đoạn cuối năm.