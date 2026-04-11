Lãi suất ngân hàng 4/11/2026: VPBank cộng thêm tới 2 điểm phần trăm, kỳ hạn 12 tháng lên 8,7%/năm VPBank, MB và Techcombank cùng cộng thêm lãi suất cho khách gửi tiết kiệm, mức cao nhất đạt 8,7%/năm; BVSC nhận định mặt bằng lãi suất ổn định đến cuối năm.

Ngày 4/11/2026, nhiều ngân hàng lớn tiếp tục cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền, mức cao nhất lên tới 2 điểm phần trăm. Tại VPBank, lãi suất huy động cao nhất sau khi cộng thêm đạt 8,7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, trong khi mức niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn thường là 6,7%/năm.

VPBank cộng thêm tới 2 điểm phần trăm lãi suất

VPBank công bố cộng thêm 1,6 điểm phần trăm lãi suất cho khách hàng gửi tiền trong các ngày từ 1-4/11, theo chương trình Prime Day của ngân hàng. Khách gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng VPBank Neo được nhận e-voucher cộng thêm 1 điểm phần trăm với khoản gửi từ 10 triệu đồng và 1,6 điểm phần trăm với khoản gửi từ 50 triệu đồng.

Ưu đãi áp dụng cho tiền gửi trực tuyến mở mới, lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn từ 1-24 tháng, số tiền gửi tối đa 500 triệu đồng. Lãi suất cộng thêm áp dụng cho các khoản gửi lĩnh lãi cuối kỳ có kỳ hạn từ 6 đến 13 tháng.

Ngoài ra, VPBank cộng thêm tối đa 2 điểm phần trăm cho khách gửi tiết kiệm kỳ hạn thường từ 1 triệu đồng đến 300 triệu đồng, kỳ hạn 6-12 tháng. Mức cộng thêm này được áp dụng đến hết 23/12.

Theo niêm yết, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn thường của VPBank là 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 6,7%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng. Sau khi cộng thêm, lãi suất cao nhất đạt 8,2%/năm với kỳ hạn 6 tháng, 8,7%/năm với kỳ hạn 12 tháng và 8,3%/năm với kỳ hạn 13 tháng.

Đối với chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng, lãi suất dao động từ 1,5%-8%/năm với khoản từ 1 triệu đồng và từ 1,5%-8,8%/năm với khoản từ 100 triệu đồng. Lãi suất chứng chỉ tiền gửi do VPBank phát hành đã giảm 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước ở các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên.

MB và Techcombank cũng có ưu đãi riêng

Tại MB, ngân hàng công bố chương trình “chia bánh” nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập. Lãi suất tiết kiệm lên đến 8,2%/năm khi gửi từ 100 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng, áp dụng từ 2/11 đến hết 30/11. Mức 8,2%/năm cũng được áp dụng cho khách gửi tiết kiệm trực tuyến trong hai ngày cuối tuần, kỳ hạn 6 và 12 tháng. Trong khi đó, lãi suất niêm yết của MB cho kỳ hạn 6 và 12 tháng lần lượt là 5,3%/năm và 5,85%/năm.

Tại Techcombank, lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 8,25%/năm sau khi ngân hàng cộng thêm 1,5 điểm phần trăm cho khách gửi trực tuyến kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng. Tuy nhiên, khách hàng phải đáp ứng các điều khoản và đặc quyền hội viên cao nhất do Techcombank quy định.

Lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 4/11

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất niêm yết của một số ngân hàng (đơn vị: %/năm).

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VPBank 4,75 6,6 6,6 6,7 7,4 MB 4,7 5,3 5,3 5,85 5,85 Techcombank 4,55 6,45 6,45 6,65 5,35 Sacombank 4,75 6,7 6,7 7 7 VCBNEO 4,75 7 7 7 7 PGBank 4,75 6,9 6,9 7 6,8 BVBank 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 MBV 4,75 6,5 7 7 7 LPBank 4,55 6,5 6,4 6,7 6,55 HDBank 4,3 5 4,8 5,3 5,6 SeABank 3,95 4,15 4,35 4,5 4,75

Nhận định về mặt bằng lãi suất

Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động. Chênh lệch quy mô giữa tín dụng và huy động thu hẹp từ mức cao nhất khoảng 2,8 triệu tỷ đồng giữa năm xuống còn khoảng 2 triệu tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định mặt bằng lãi suất ngân hàng tương đối ổn định đến cuối năm. Theo BVSC, dư địa giảm thêm có thể không nhiều do trong nước vẫn còn áp lực lạm phát, trong khi các yếu tố bên ngoài, trong đó có diễn biến lãi suất quốc tế, vẫn có thể tạo áp lực tăng.