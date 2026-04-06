Lãi suất ngân hàng 4/6/2026: TPBank tăng chạm trần 4,75% một năm kỳ hạn ngắn Ngân hàng TPBank vừa điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dưới 6 tháng lên mức tối đa 4,75%/năm theo quy định, trong bối cảnh thanh khoản hệ thống biến động cục bộ.

Thị trường tài chính ngày 4/6/2026 ghi nhận diễn biến mới khi Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại các kỳ hạn ngắn. Đáng chú ý, mức lãi suất mới đã chạm ngưỡng tối đa mà Ngân hàng Nhà nước cho phép đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng.

TPBank tăng lãi suất lên mức kịch trần

Cụ thể, đối với hình thức gửi tiết kiệm điện tử trên kênh ngân hàng số, TPBank đã tăng thêm 0,1 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng, đạt mức 4,75%/năm. Đây là mức lãi suất kịch trần theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý đối với các khoản tiền gửi ngắn hạn.

Tại các kỳ hạn dài hơn, nhà băng này vẫn duy trì biểu lãi suất ổn định. Lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng neo ở mức 6%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 6,2%/năm và kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng đạt 6,3%/năm. Đối với kênh tiết kiệm Livebank, lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng cũng được điều chỉnh lên 4,75%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 24-36 tháng giữ mức cao nhất là 6,35%/năm.

Ngược lại, lãi suất tiền gửi tại quầy vẫn được giữ nguyên ở mức thấp hơn so với kênh trực tuyến. Kỳ hạn 1-3 tháng niêm yết tại 4,2%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,5%/năm và kỳ hạn dài nhất 36 tháng đạt 6%/năm.

Thanh khoản hệ thống biến động cục bộ

Theo báo cáo mới nhất từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), thanh khoản hệ thống ngân hàng đã xuất hiện những đợt biến động mạnh trong phiên giao dịch đầu tháng 6. Lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng có thời điểm vọt lên trên 10%, dù lượng tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại nhóm 4 ngân hàng thương mại lớn vẫn duy trì ở mức cao khoảng 650.000 tỷ đồng.

Trung bình lãi suất huy động tại nhóm 4 ngân hàng. Nguồn: SHS.

Các chuyên gia tại SHS đánh giá đây chỉ là áp lực kỹ thuật mang tính chất cuối kỳ, không phản ánh tình trạng thiếu hụt tiền đồng về mặt cơ bản. Ngân hàng Nhà nước đã có biện pháp can thiệp kịp thời thông qua giao dịch hoán đổi ngoại tệ, giúp lãi suất qua đêm nhanh chóng ổn định trở lại.

Áp lực từ tăng trưởng tín dụng

Dữ liệu tính đến ngày 29/5 cho thấy tăng trưởng tín dụng lũy kế đạt khoảng 5,18%. Dù thấp hơn cùng kỳ năm 2025, nhưng nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn đang tạo áp lực lên tốc độ huy động. Nhiều tổ chức tín dụng đang phải đẩy mạnh tìm kiếm nguồn vốn từ các định chế tài chính quốc tế và thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn chủ sở hữu.

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại một số ngân hàng thương mại ngày 4/6/2026:

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,5 4,7 4,9 5,7 - TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,25 6,25 VIB 4,75 4,75 5,7 7,0 5,9 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn dài vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể sau đợt điều chỉnh giảm nhẹ hồi đầu tháng 4. Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục duy trì nền lãi suất hiện tại để cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng tín dụng và ổn định tỷ giá.