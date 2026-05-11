Lãi suất ngân hàng 5/11/2026: Có nơi giảm 0,4 điểm phần trăm kỳ hạn 6-12 tháng, lần thứ hai Techcombank hạ lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng còn 6,05-6,25%/năm, mức tối đa sau cộng thêm là 8,6%/năm; NHNN lần đầu hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày.

Ngày 5/11/2026, Techcombank tiếp tục giảm lãi suất huy động 0,4 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Đây là lần điều chỉnh thứ hai của ngân hàng này trong chưa đầy 2 tuần. Theo biểu lãi suất Tiền gửi Phát Lộc Online, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng còn 6,05%/năm, kỳ hạn 12 tháng còn 6,25%/năm.

Techcombank điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi

Trước đó, Techcombank đã giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng và giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 13-36 tháng. Các điều chỉnh này diễn ra sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với toàn ngành về giảm lãi suất cho vay và lãi suất huy động.

Mức 6,25%/năm ở kỳ hạn 12 tháng hiện là lãi suất tiền gửi cao nhất theo niêm yết của ngân hàng. Các kỳ hạn còn lại giữ nguyên: 1-2 tháng là 4,25%/năm, 3-5 tháng là 4,55%/năm và 13-36 tháng là 5,35%/năm.

Lãi suất cộng thêm lên tới 1,7 điểm phần trăm

Thay vì cộng thêm 1,5 điểm phần trăm như trước, Techcombank công bố cộng thêm đến 1,7 điểm phần trăm cho khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tiên trong tháng, kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng. Khoản tiền gửi này không được tất toán trước hạn.

Sau khi cộng thêm, lãi suất áp dụng không vượt quá 4,75%/năm với kỳ hạn 3 tháng, 8,4%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 8,6%/năm với kỳ hạn 12 tháng.

Ngoài ra, từ ngày 3 đến ngày 8 hằng tháng, khách hàng là hội viên Inspire tại thời điểm gửi tiền, có khoản tiền gửi mở mới từ 20 triệu đồng trở lên, được cộng thêm 1,5 điểm phần trăm. Chương trình áp dụng cho kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng.

Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc

Với Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc, Techcombank công bố lãi suất 7,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Nếu thời gian nắm giữ dài hơn 6 tháng, lợi nhuận dự kiến hưởng thêm được tính theo tổng mệnh giá (tối thiểu 10 triệu đồng) và lãi suất của từng chứng chỉ.

Lãi suất Chứng chỉ tiền gửi niêm yết theo thời gian nắm giữ như sau:

Dưới 15 ngày: 0,5%/năm

Từ 15 ngày đến dưới 1 tháng: 4,8%/năm

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng: 6,7%/năm

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng: 6,9%/năm

Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng: 7%/năm

NHNN triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng

Liên quan đến diễn biến lãi suất, NHNN thông báo triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ USD/VND kỳ hạn 182 ngày, tương đương khoảng 6 tháng. Mục tiêu là bổ sung nguồn vốn VND có thời hạn dài hơn cho các tổ chức tín dụng.

Đây là lần đầu tiên NHNN thực hiện nghiệp vụ này với kỳ hạn tương đối dài, thay vì các kỳ hạn ngắn 1-2 tuần đã được thực hiện nhiều lần kể từ cuối năm 2025. Theo nguồn tin, việc kéo dài kỳ hạn giúp các tổ chức tín dụng chủ động cân đối vốn VND, giảm áp lực thanh khoản ngắn hạn và hỗ trợ ổn định chi phí vốn. Qua đó, các ngân hàng có thêm dư địa triển khai giải pháp giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 5/11/2026

Lãi suất niêm yết tại các ngân hàng ngày 5/11/2026, đơn vị %/năm:

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBank 4 5,75 5,75 5,75 5,3 Bac A Bank 4,75 6,55 6,55 6,6 6,45 BaoVietBank 4,75 5,9 5,9 6 6 BVBank 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 Eximbank 4,7 4,9 4,9 4,8 4,8 GPBank 3,7 4,75 4,85 5,05 5,05 HDBank 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KienlongBank 4,2 5 4,7 5 4,65 LPBank 4,55 6,5 6,4 6,7 6,55 MB 4,7 5,3 5,3 5,85 5,85 MBV 4,75 6,5 7 7 7 MSB 4,75 5,8 5,8 6,3 6,1 Nam A Bank 4,75 5,9 6,1 6,1 6,3 NCB 4,75 5,6 5,6 5,8 6,1 OCB 4,75 6,2 6,2 6,5 6,4 PGBank 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVcomBank 4,5 4,8 4,8 5,1 5,8 Sacombank 4,75 6,7 6,7 7 7 SaigonBank 4,75 6,4 6,1 6,7 6,5 SCB 0,1 0,5 0,5 3,7 0,6 SeABank 3,95 4,15 4,35 4,5 4,75 SHB 4,65 5,7 5,9 6 6,1 Techcombank 4,55 6,05 6,05 6,25 5,35 TPBank 4,75 5,55 5,55 5,75 5,75 VCBNeo 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 Viet A Bank 4,75 5,5 5,5 5,6 5,7 VietBank 4,6 5,4 5,5 5,6 5,9 Vikki Bank 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBank 4,75 6,6 6,6 6,7 7,4

Theo bảng niêm yết, bốn ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ở kỳ hạn 12 tháng, một số ngân hàng niêm yết 7%/năm như MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB. Techcombank niêm yết 6,25%/năm ở kỳ hạn này, chưa tính các khoản lãi suất cộng thêm.