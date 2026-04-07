Lãi suất ngân hàng 7/4/2026: VietinBank và Techcombank tăng mạnh tới 1,1%/năm Thị trường lãi suất huy động ghi nhận biến động lớn khi VietinBank, Techcombank và VIB đồng loạt tăng lãi suất, đẩy mức niêm yết cao nhất lên ngưỡng 8%/năm.

Thị trường ngân hàng ngày 7/4/2026 chứng kiến cuộc đua lãi suất huy động tiếp tục tăng nhiệt với sự tham gia của các nhà băng lớn. Trong đó, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank), Techcombank và VIB là những đơn vị có mức điều chỉnh tăng mạnh nhất, tập trung vào các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

VietinBank và Techcombank dẫn đầu đà tăng lãi suất

VietinBank vừa thực hiện đợt điều chỉnh lớn đối với lãi suất tiền gửi trực tuyến. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-11 tháng được nhà băng này niêm yết ở mức 6,6%/năm, tăng mạnh 1,1%/năm so với trước đó. Đối với các kỳ hạn dài hơn từ 12-36 tháng, lãi suất cũng tăng thêm 0,9%/năm, lên mức 6,8%/năm.

Tương tự, Techcombank cũng mạnh tay tăng thêm 1%/năm đối với lãi suất các kỳ hạn từ 6-12 tháng. Hiện lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng tại đây đạt 7,05%/năm và kỳ hạn 12 tháng lên tới 7,25%/năm. Đáng chú ý, nếu gửi tiền vào thứ Hai hàng tuần, khách hàng có thể hưởng mức lãi suất lên tới 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Sức nóng từ nhóm Big 4 và chứng chỉ tiền gửi

Trong nhóm Big 4, Agribank hiện vẫn duy trì mức lãi suất huy động cao nhất ở mức 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Trong khi đó, Vietcombank gây bất ngờ khi phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 7,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá chỉ từ 100.000 VND. Động thái này giúp Vietcombank vượt qua MB (7,1%/năm) và Techcombank (7,1%/năm) trong phân khúc chứng chỉ tiền gửi.

Tại ngân hàng VIB, lãi suất kỳ hạn 12 tháng cũng vừa tăng thêm 0,5%/năm, neo tại mức 7%/năm. Tính từ đầu tháng 4/2026, thị trường đã ghi nhận tổng cộng 7 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank và VIB.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tham khảo ngày 7/4/2026

Dưới đây là biểu lãi suất niêm yết tại một số ngân hàng tiêu biểu theo hình thức gửi trực tuyến (%/năm):

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 7/4/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 7 7 7 7 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4 4,5 5,5 5,5 5,9 5,9 ABBANK 3,8 4 6,3 6,3 6,3 6,3 ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 BAC A BANK 4,55 4,55 7,05 7,05 7,1 7,1 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 7 BVBANK 4,75 4,75 6,8 6,8 6,8 7,2 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,3 5,3 5,8 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 4,4 4,4 5,7 5,4 6 5,35 LPBANK 4,7 4,75 7,3 7,3 7,4 7,1 MB 4,5 4,7 5,9 5,9 6,55 6,55 MBV 4,6 4,75 7,2 7,2 7,5 7,5 MSB 4,75 4,75 6,4 6,4 6,8 6,8 NAM A BANK 4,6 4,75 6,3 6,3 6,4 6,3 NCB 4,7 4,75 6,4 6,4 6,6 6,8 OCB 4,75 4,75 6,7 6,7 7 7,2 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,75 4,75 6,8 6,8 6,8 6,8 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,5 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,35 5,49 5,8 6,25 SHB 4,6 4,65 6 6,1 6,3 6,5 TECHCOMBANK 4,35 4,75 7,05 7,05 7,25 6,35 TPBANK 4,75 4,75 6,25 6,25 6,45 6,45 VCBNEO 4,75 4,75 7,2 7,2 7,2 7,2 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6,5 6,5 6,6 6,7 VIETBANK 4,6 4,6 6,1 6,2 6,3 6,6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,6 VPBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8

Mức lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào số tiền gửi và các chương trình ưu đãi riêng biệt của từng ngân hàng tại thời điểm khách hàng giao dịch.