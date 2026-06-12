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Lãi suất ngân hàng ACB hôm nay 12/6: Tăng mạnh lên 7,3%/năm, cao nhất thị trường

Kim Ngân12/06/2026 10:02

Ngân hàng ACB điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến tại nhiều kỳ hạn với mức tăng cao nhất 2,2 điểm phần trăm. Xu hướng tăng lãi suất lan rộng tại hệ thống ngân hàng trong tháng 6.

Thị trường tài chính ngày 12/6/2026 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) bất ngờ điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động trực tuyến. Đây là ngân hàng thứ tư trong hệ thống tăng lãi suất kể từ đầu tháng 6, phản ánh xu hướng điều chỉnh mặt bằng lãi suất đang diễn ra rõ nét.

ACB tăng mạnh lãi suất, kỳ hạn 12 tháng lên mức 7,3%/năm

Theo biểu lãi suất mới nhất, ACB đã tăng lãi suất tại tất cả các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Đối với các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng, lãi suất hiện được niêm yết ở mức 4,75%/năm. Đây là mức trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Lãi suất ngân hàng hôm nay tăng mạnh tại nhiều kỳ hạn gửi tiền

Đáng chú ý nhất là các kỳ hạn dài từ 6 đến 12 tháng với mức điều chỉnh tăng từ 1,6 đến 2,2 điểm phần trăm. Cụ thể:

  • Kỳ hạn 6 tháng: Tăng 2,2 điểm phần trăm, lên mức 7,1%/năm.
  • Kỳ hạn 9 tháng: Tăng 2,1 điểm phần trăm, lên mức 7,2%/năm.
  • Kỳ hạn 12 tháng: Tăng 1,6 điểm phần trăm, lên mức 7,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất đang được niêm yết tại ngân hàng này.

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, lãi suất của ACB thấp hơn đáng kể so với trực tuyến, dao động từ 4,0% đến 5,4%/năm tùy kỳ hạn. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn duy trì chính sách "lãi suất đặc biệt" 7%/năm cho khách hàng gửi từ 200 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng.

Diễn biến thị trường liên ngân hàng và động thái của NHNN

Trong khi lãi suất huy động dân cư có dấu hiệu tăng nhiệt, lãi suất bình quân liên ngân hàng lại ghi nhận sự sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 10/6. Lãi suất qua đêm VND giảm 0,4 điểm phần trăm xuống còn 4,9%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ lên 7,7%/năm.

Trên kênh thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục duy trì trạng thái hút ròng thanh khoản. Trong phiên gần nhất, NHNN đã hút ròng 4.691,27 tỷ đồng khỏi hệ thống. Đây là phiên hút ròng thứ hai liên tiếp trong tuần, đưa lượng tiền đang lưu hành trên kênh cầm cố về mức 291.054,54 tỷ đồng.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại một số ngân hàng (%/năm)

Ngân hàng1 tháng6 tháng12 tháng18 tháng
ACB4,757,17,3-
Agribank4,756,66,86,8
Vietcombank4,756,66,86,8
VIB4,755,77,05,9
Techcombank4,356,556,755,85
SCB1,62,93,73,9

Tính đến thời điểm hiện tại của tháng 6, các ngân hàng như TPBank, BIDV và VCBNeo cũng đã có động thái tăng lãi suất. Ở chiều ngược lại, LPBank là đơn vị duy nhất điều chỉnh giảm lãi suất với mức giảm từ 0,1-0,2%/năm tùy kỳ hạn.

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