Lãi suất ngân hàng hôm nay 10/4: VPBank và SeABank tiên phong giảm lãi suất Ngay sau cam kết với Ngân hàng Nhà nước, VPBank và SeABank đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,2-0,5%/năm tại các kỳ hạn trung và dài hạn từ ngày 10/4/2026.

Thị trường tiền tệ ghi nhận những chuyển biến mới khi các ngân hàng thương mại khối tư nhân bắt đầu thực hiện lộ trình giảm lãi suất huy động. Động thái này diễn ra ngay sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng vào chiều ngày 9/4/2026, nơi lãnh đạo các nhà băng đồng thuận cam kết giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Tân Thống đốc chỉ đạo, các ngân hàng đồng loạt cam kết giảm lãi suất

VPBank và SeABank đồng loạt điều chỉnh giảm

Theo khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến sáng ngày 10/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã giảm mạnh lãi suất các kỳ hạn từ 6-36 tháng với mức giảm từ 0,3-0,5%/năm. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-9 tháng giảm 0,5%/năm xuống còn 6,1%/năm; kỳ hạn 10-24 tháng giảm 0,3%/năm xuống còn 6,3%/năm. Riêng kỳ hạn 36 tháng hiện chỉ còn 5,6%/năm.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cũng điều chỉnh giảm từ 0,2-0,3%/năm cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Hiện lãi suất kỳ hạn 6 tháng tại nhà băng này là 5,15%/năm và 12 tháng là 5,5%/năm. Mức lãi suất cao nhất niêm yết tại SeABank hiện dừng ở 5,95%/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng.

Sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng

Trái ngược với xu hướng giảm của nhóm tư nhân, một số ngân hàng vẫn duy trì đà tăng nhẹ từ những ngày trước đó. Vietcombank và BVBank là hai đơn vị mới nhất ghi nhận tăng lãi suất. Tại Vietcombank, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng đã tăng mạnh 1,1%/năm lên mức 6,6%/năm, ngang bằng với VietinBank và BIDV.

Trong nhóm Big4, Agribank hiện đang niêm yết mức lãi suất cao nhất ở mức 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6-24 tháng. Điều này cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong chiến lược huy động vốn của từng hệ thống ngân hàng tại thời điểm hiện tại.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 10/4/2026

Ngân hàng 1 tháng (%) 6 tháng (%) 12 tháng (%) 18 tháng (%) Agribank 4,75 7,0 7,0 7,0 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 VPBank 4,75 6,1 6,3 6,3 SeABank 3,95 5,15 5,5 5,95 Techcombank 4,35 7,05 7,25 6,35

Dự báo xu hướng thị trường

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng TPBank, nhận định đợt biến động lãi suất vừa qua chỉ mang tính cục bộ và ngắn hạn. Với các công cụ điều tiết từ Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất dự kiến sẽ sớm ổn định trở lại. Bên cạnh đó, dòng vốn tín dụng năm nay sẽ tập trung ưu tiên cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thay vì đổ vào bất động sản.

Về lãi suất cho vay, đại diện các ngân hàng cho biết hiện đang dao động ở mức 12-13%/năm đối với các hợp đồng mới. Các ngân hàng như MB khẳng định sẽ tập trung vào các phân khúc khách hàng an toàn và lĩnh vực ưu tiên theo đúng định hướng của Chính phủ để đảm bảo hiệu quả bảng cân đối kế toán.