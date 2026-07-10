Lãi suất ngân hàng hôm nay 10/7/2026: Nhóm ngân hàng ngoại niêm yết cao nhất 7,8% Lãi suất ngân hàng ngoại ngày 10/7/2026 ghi nhận sự phân hóa lớn. Woori Bank dẫn đầu với mức 7,8%, trong khi nhiều đơn vị khác như HSBC, UOB điều chỉnh giảm sâu.

Thị trường lãi suất huy động ngày 10/7/2026 chứng kiến diễn biến trái chiều tại nhóm ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Trong khi mặt bằng chung có xu hướng giảm so với quý II/2026, một số định chế tài chính vẫn duy trì các gói sản phẩm đặc thù với lãi suất vượt trội để thu hút dòng tiền trung và dài hạn.

Woori Bank dẫn đầu thị trường với mức 7,8%

Đáng chú ý nhất trong biểu lãi suất hôm nay là Woori Bank. Nhà băng đến từ Hàn Quốc này hiện niêm yết mức lãi suất lên tới 7,8%/năm cho sản phẩm tiền gửi tích lũy định kỳ cố định với kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng. Đây được xem là mức lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ngoại ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, để hưởng mức lãi suất này, khách hàng cần tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt. Cụ thể, người gửi tiền phải nộp đủ số tiền mục tiêu theo cam kết hàng tháng. Trong trường hợp không duy trì đúng định kỳ, lãi suất sẽ bị điều chỉnh về mức 0,1%/năm. Đối với các sản phẩm tiền gửi thông thường, Woori Bank duy trì mức cao nhất là 6,5%/năm, không thay đổi đáng kể trong 2 tháng qua.

Nhóm ngân hàng Malaysia duy trì lãi suất cạnh tranh

Bên cạnh Woori Bank, các ngân hàng có nguồn vốn từ Malaysia như Public Bank Việt Nam và Hong Leong Bank cũng đang áp dụng biểu lãi suất khá hấp dẫn so với mặt bằng chung.

Tại Public Bank Việt Nam, lãi suất cao nhất đạt 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Các kỳ hạn ngắn hơn như 12 tháng được hưởng mức 6,6%/năm, trong khi kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng áp dụng mức trần 4,75%/năm. Tương tự, Hong Leong Bank Việt Nam cũng niêm yết mức 7%/năm nhưng dành cho kỳ hạn 12 tháng đối với khách hàng cá nhân.

Xu hướng điều chỉnh giảm tại các định chế lớn

Trái ngược với sự sôi động của nhóm ngân hàng trên, một số ông lớn trong ngành lại ghi nhận mức lãi suất khá thấp hoặc có sự sụt giảm mạnh. HSBC Việt Nam hiện là đơn vị có mức lãi suất thấp nhất, chỉ 1%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và tối đa 3,65%/năm cho các kỳ hạn từ 18 tháng trở lên.

Ngân hàng UOB Việt Nam cũng vừa thực hiện đợt điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động trực tuyến. Từ mức 8,1%/năm trước đó, lãi suất các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng tại đây đã lùi về còn 6,7%/năm. Diễn biến này phản ánh sự dư thừa thanh khoản hoặc thay đổi chiến lược huy động vốn của một số ngân hàng ngoại trong giai đoạn hiện tại.

Bảng so sánh lãi suất niêm yết tại một số ngân hàng nước ngoài (%)

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng nước ngoài tiêu biểu tại Việt Nam cập nhật ngày 10/7/2026:

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG Woori Bank 3,2 3,7 4,5 5,9 6,3 Public Bank 4,75 4,75 6,1 6,6 7,0 Hong Leong Bank 4,6 4,75 6,8 7,0 - UOB Việt Nam 4,73 4,73 6,7 6,7 - Shinhan Bank 4,0 4,3 5,4 6,2 6,5 CIMB Việt Nam 4,75 4,75 6,2 6,6 - HSBC 1,0 2,25 2,75 3,25 3,65 Standard Chartered 2,4 3,09 3,67 4,5 4,5

Nhìn chung, dù mặt bằng lãi suất có sự điều chỉnh, nhóm ngân hàng ngoại vẫn cung cấp những lựa chọn tối ưu cho khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm dài hạn hoặc tham gia các sản phẩm tích lũy có điều kiện. Người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ các điều khoản đi kèm để tối ưu hóa lợi nhuận từ dòng tiền nhàn rỗi.