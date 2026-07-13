Lãi suất ngân hàng hôm nay 13/7: Bac A Bank tăng lên mức 7,1%/năm Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa kích hoạt đợt tăng lãi suất huy động đầu tiên trong tháng 7 với mức điều chỉnh 0,2 điểm phần trăm, đưa lãi suất cao nhất lên mốc 7,1%/năm.

Thị trường ngân hàng ngày 13/7/2026 ghi nhận biến động mới khi Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) trở thành đơn vị đầu tiên điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà băng đang có sự phân hóa rõ rệt về chiến lược huy động vốn nhằm chuẩn bị cho giai đoạn kinh doanh nửa cuối năm.

Đáng chú ý, trong đợt điều chỉnh này, Bac A Bank đã quyết định thay đổi cơ cấu biểu lãi suất. Thay vì áp dụng lãi suất huy động bậc thang dựa trên số tiền gửi (dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên) như trước đây, ngân hàng này đã chuyển sang niêm yết một biểu lãi suất thống nhất. Theo đó, nhóm khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng được nâng lãi suất lên ngang bằng với mức áp dụng cho khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.

Nhiều ngân hàng bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng 7

Chi tiết mức điều chỉnh tại các kỳ hạn

Cụ thể, Bac A Bank đã thực hiện tăng đồng loạt 0,2 điểm phần trăm tại nhiều kỳ hạn chủ chốt:

Kỳ hạn 1-5 tháng: Lãi suất tiết kiệm hiện được niêm yết ở mức 4,75%/năm.

Lãi suất tiết kiệm hiện được niêm yết ở mức 4,75%/năm. Kỳ hạn 6-11 tháng: Tăng lên mức 7,05%/năm.

Tăng lên mức 7,05%/năm. Kỳ hạn 12 tháng: Đây là kỳ hạn có mức lãi suất cao nhất, đạt 7,1%/năm.

Đây là kỳ hạn có mức lãi suất cao nhất, đạt 7,1%/năm. Kỳ hạn 13-36 tháng: Lãi suất tiền gửi được điều chỉnh lên mức 6,95%/năm.

Với biểu lãi suất mới, Bac A Bank chính thức gia nhập nhóm ít các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động từ 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng, tương tự như ACB, MBV hay VCBNeo. Tuy nhiên, khảo sát thực tế cho thấy, dù không niêm yết chính thức, một số ngân hàng vẫn đang duy trì mức lãi suất thỏa thuận từ 8-9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng thông qua các chương trình cộng thêm lãi suất cho khách hàng có số dư từ 100 triệu đồng trở lên.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 13/7/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) tại một số ngân hàng thương mại được ghi nhận trong sáng nay:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Bac A Bank 4,75 7,05 7,1 6,95 Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,3 - MBV 4,6 7 7 7 VIB 4,35 5,7 7 5,9 Techcombank 4,35 6,55 6,75 5,85 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng lớn (Big 4) như Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank vẫn duy trì sự ổn định ở mức 4,75%/năm cho kỳ hạn ngắn và khoảng 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng trở lên. Sự điều chỉnh của Bac A Bank có thể là tín hiệu mở màn cho một đợt thay đổi lãi suất mới trên thị trường trong những tuần tới.