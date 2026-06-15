Lãi suất ngân hàng hôm nay 15/6/2026: VIB và ACB giảm lãi suất huy động kỳ hạn ngắn Ngân hàng VIB điều chỉnh giảm mạnh đến 0,4% lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng, trong khi ACB đưa biểu lãi suất về mức cũ sau đợt biến động tăng vào tuần trước.

Thị trường lãi suất huy động ngày 15/6/2026 ghi nhận xu hướng hạ nhiệt tại các kỳ hạn ngắn khi có thêm ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất. Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) là hai đơn vị mới nhất thực hiện điều chỉnh này.

Lãi suất kỳ hạn ngắn tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6/2026

VIB giảm lãi suất huy động ở nhiều hạn mức tiền gửi

Ngân hàng VIB vừa công bố biểu lãi suất mới áp dụng cho tiền gửi trực tuyến, tập trung giảm ở các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng. Cụ thể, đối với khoản tiền gửi dưới 300 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,4 điểm phần trăm xuống còn 4,35%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm còn 4,45%/năm.

Tại các bậc tiền gửi cao hơn, mức giảm có phần nhẹ hơn. Với tiền gửi từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng và 3-5 tháng lần lượt giảm còn 4,4%/năm và 4,5%/năm. Đối với mức gửi từ 3 tỷ đồng trở lên, lãi suất các kỳ hạn này hiện neo ở mức 4,45%/năm và 4,55%/năm.

Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn dài từ 6 đến 36 tháng tại VIB vẫn được giữ nguyên. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng hiện là mức cao nhất tại nhà băng này, lên tới 7%/năm. Các kỳ hạn khác dao động từ 5,7% đến 6%/năm.

ACB đưa lãi suất trở lại mức cũ sau đợt tăng mạnh

Tương tự VIB, Ngân hàng ACB cũng thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất ngay đầu tuần mới. Tuy nhiên, đây thực chất là động thái đưa lãi suất trở lại mức niêm yết cũ sau khi đã tăng mạnh từ 1,6 đến 2,2 điểm phần trăm vào cuối tuần trước.

Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1, 2 và 3 tháng được ACB giảm lần lượt 0,25; 0,15 và 0,05 điểm phần trăm, xuống còn 4,5%/năm, 4,6%/năm và 4,7%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng lần lượt được niêm yết trở lại ở mức 4,9%/năm, 5,1%/năm và 5,7%/năm.

Đáng chú ý, ACB vẫn duy trì chính sách "lãi suất đặc biệt" 7%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng với số dư tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên.

Toàn cảnh thị trường lãi suất ngày 15/6/2026

Tính từ đầu tháng 6, VIB là ngân hàng thứ hai sau LPBank giảm lãi suất huy động mà chưa từng có đợt tăng trước đó. Trong khi đó, các ngân hàng lớn như BIDV hay ACB lại chọn phương án tăng mạnh rồi nhanh chóng điều chỉnh về mức cũ để cân đối dòng vốn.

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại một số ngân hàng tiêu biểu:

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75% 4,75% 6,6% 6,8% 6,8% BIDV 4,75% 4,75% 6,6% 6,8% 6,8% VIETCOMBANK 4,75% 4,75% 6,6% 6,8% 6,8% VIETINBANK 4,75% 4,75% 6,6% 6,8% 6,8% ACB 4,5% 4,7% 4,9% 5,7% - VIB 4,35% 4,45% 5,7% 7,0% 5,9% SCB 1,6% 1,9% 2,9% 3,7% 3,9% MB 4,5% 4,7% 5,8% 6,35% 6,35%

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng thương mại nhà nước (Big 4) vẫn duy trì sự ổn định ở mức tương đối cao so với khối ngân hàng thương mại cổ phần tại các kỳ hạn dài, phổ biến ở mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.