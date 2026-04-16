Thị trường Lãi suất ngân hàng hôm nay 16/4/2026: Agribank giảm lần hai trong một tuần Lãi suất ngân hàng hôm nay 16/4/2026: Agribank giảm lần hai trong một tuần, ưmức giảm 0,2–0,4 điểm phần trăm/năm tại các kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng

Agribank giảm lãi suất huy động ngày 16/4/2026

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do Agribank công bố sáng 16/4/2026, lãi suất áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ giảm từ 0,2 đến 0,4 điểm %/năm tại các kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng. Kỳ hạn 1–5 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức 4,75%/năm.

Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6–9 tháng giảm mạnh 0,4 điểm %, hiện còn 6,6%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12–24 tháng giảm 0,2%/năm, xuống còn 6,8%/năm.

Với mức điều chỉnh này, Agribank đã không còn duy trì mức lãi suất huy động cao nhất 7%/năm như trước đó. Biểu lãi suất mới của Agribank hiện ngang bằng VietinBank ở các kỳ hạn 1–36 tháng và tương đương Vietcombank tại các kỳ hạn 1–18 tháng.

Kỳ hạn Lãi suất trực tuyến (%/năm) Lãi suất tại quầy (%/năm) Thay đổi 1–2 tháng 4,75 2,6 - 3–5 tháng 4,75 2,9 - 6–9 tháng 6,6 4,0 -0,4% 12–18 tháng 6,8 5,9 -0,2% 24 tháng 6,8 6,0 -0,2%

Nguồn: Agribank, cập nhật sáng 16/4/2026. Lãi suất tại quầy áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm thông thường.

Trước đó vào ngày 13/4, Agribank đã thực hiện đợt giảm lãi suất đầu tiên với mức giảm 0,5%/năm tại kỳ hạn 24 tháng. Như vậy, chỉ trong ba ngày, ngân hàng này đã hai lần hạ lãi suất huy động — tốc độ điều chỉnh hiếm thấy trong lịch sử hoạt động của các ngân hàng Big4.

BIDV và làn sóng giảm lãi suất từ nhóm Big4

Agribank không phải ngân hàng đầu tiên trong nhóm Big4 hạ lãi suất tuần này. Trước đó, BIDV đã giảm mạnh lãi suất tiền gửi với mức giảm lên tới 0,8%/năm tại kỳ hạn 6–11 tháng và 24–36 tháng, thậm chí 0,9%/năm tại kỳ hạn 12–18 tháng — mức giảm cao nhất trong đợt điều chỉnh lần này của các ngân hàng lớn.

Lãi suất ngân hàng tại nhóm Big4 có vai trò định hướng mặt bằng lãi suất toàn hệ thống. Khi Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank đồng loạt hạ lãi suất huy động, các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ hơn thường có xu hướng điều chỉnh theo trong thời gian ngắn để duy trì tính cạnh tranh trong huy động vốn.

26 ngân hàng đã giảm lãi suất theo chủ trương của NHNN

Tính đến ngày 16/4/2026, 26 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất tiền gửi niêm yết từ 0,1 đến 0,5%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đây là kết quả trực tiếp từ cuộc họp ngày 9/4/2026 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chủ trì, trong đó các ngân hàng thương mại đã thống nhất nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn.

Trước cuộc họp đó, ngày 30/3, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thị trường và thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất. Chuỗi sự kiện này cho thấy áp lực hạ lãi suất đang đến từ cả phía cơ quan quản lý lẫn nhu cầu thực tế của nền kinh tế.

Tại họp báo về điều hành chính sách tiền tệ quý I/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết bối cảnh kinh tế toàn cầu những tháng đầu năm diễn biến phức tạp. Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, giá dầu leo thang, chuỗi cung ứng gián đoạn và nguy cơ lạm phát quay trở lại đang khiến nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới phải thận trọng hơn, tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế mở như Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành trong những tháng đầu năm 2026, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp.

Thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng được đảm bảo thông qua điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt. Đồng thời, NHNN yêu cầu các ngân hàng tiếp tục công bố công khai lãi suất cho vay trên website để người dân và doanh nghiệp dễ dàng so sánh khi tìm kiếm nguồn vốn.