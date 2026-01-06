Lãi suất ngân hàng hôm nay 1/6/2026: BIDV tăng mạnh tới 1,2 điểm phần trăm Ngân hàng BIDV vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến tại nhiều kỳ hạn, đưa mức lãi suất cao nhất lên 6,8%/năm, chính thức san bằng khoảng cách với các ngân hàng trong nhóm Big4.

Thị trường tài chính ghi nhận biến động đáng chú ý trong ngày đầu tháng 6/2026 khi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố biểu lãi suất mới. Sau một thời gian duy trì mức niêm yết thấp hơn các đối thủ trong nhóm quốc doanh, BIDV đã thực hiện cú điều chỉnh lớn để đưa mặt bằng lãi suất về mức tương đương với nhóm Big4.

Nhóm ngân hàng Big4 đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn từ ngày 1/6/2026.

BIDV tăng mạnh lãi suất trực tuyến lên mức 6,8%/năm

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được BIDV cập nhật, nhà băng này giữ nguyên mức 4,75%/năm cho các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng. Tuy nhiên, sự thay đổi mạnh mẽ diễn ra ở các kỳ hạn dài hơn.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng tại BIDV đã tăng thêm 1,2 điểm phần trăm, đạt mức 6,6%/năm. Đối với các kỳ hạn dài từ 12 đến 36 tháng, ngân hàng này áp dụng mức lãi suất đồng nhất là 6,8%/năm. Trong đó, kỳ hạn 12-18 tháng tăng 0,9 điểm phần trăm và kỳ hạn 24-36 tháng tăng thêm 0,8 điểm phần trăm.

Động thái này giúp BIDV thu hẹp hoàn toàn khoảng cách với Agribank, VietinBank và Vietcombank. Hiện tại, cả 4 ngân hàng quốc doanh đều có mức lãi suất trực tuyến khá tương đồng, ngoại trừ Vietcombank vẫn đang niêm yết mức 6,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Diễn biến lãi suất tại quầy và các ngân hàng khác

Bên cạnh kênh trực tuyến, lãi suất tại quầy của BIDV dành cho khách hàng cá nhân cũng có sự phân hóa. Các kỳ hạn ngắn 1-2 tháng và 3-5 tháng lần lượt là 2,1%/năm và 2,4%/năm. Mức cao nhất tại quầy của BIDV đạt 6%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng, tương đương với mức niêm yết tại VietinBank.

Trong khi đó, Agribank duy trì mức lãi suất tại quầy cho kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,6%/năm và 24 tháng ở mức 6%/năm. Vietcombank niêm yết mức thấp nhất trong nhóm ở kỳ hạn 36-60 tháng với 5,3%/năm cho hình thức gửi tại quầy.

Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng (%/năm)

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 LPBANK 4,6 6,9 7,0 7,1 VIB 4,75 5,7 7,0 5,9

Nhìn chung, xu hướng tăng lãi suất tại các ngân hàng thương mại quốc doanh đang tạo ra áp lực cạnh tranh lớn lên nhóm ngân hàng thương mại cổ phần. Với mức lãi suất lên tới 6,8% - 7,1%/năm ở các kỳ hạn dài, dòng tiền nhàn rỗi được dự báo sẽ tiếp tục đổ mạnh vào hệ thống ngân hàng trong thời gian tới.