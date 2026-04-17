Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Lãi suất ngân hàng hôm nay 17/4/2026: Saigonbank giảm mạnh kỳ hạn dài

Quốc Duẩn 17/04/2026 15:20

Lãi suất ngân hàng hôm nay 17/4/2026: Saigonbank trở thành ngân hàng thứ 29 giảm lãi suất huy động kể từ cuộc họp đồng thuận ngày 9/4.

Lãi suất ngân hàng Saigonbank giảm mạnh kỳ hạn dài

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa giảm lãi suất huy động với biên độ 0,1%/năm ở các kỳ hạn 6 – 12 tháng và 0,5%/năm ở kỳ hạn 24 – 36 tháng.

Đây là lần điều chỉnh mới nhất trong đợt hạ lãi suất ngân hàng diễn ra trên diện rộng từ đầu tháng 4/2026.

Theo biểu lãi suất ngân hàng niêm yết cho tiền gửi tại quầy và trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, Saigonbank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 – 5 tháng ở mức 4,75%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 – 11 tháng đồng loạt giảm 0,1%/năm xuống 6,4%/năm; kỳ hạn 12 tháng giảm 0,1%/năm xuống 6,7%/năm.

Các kỳ hạn 13 – 18 tháng giữ nguyên ở 7%/năm, mức lãi suất huy động cao nhất Saigonbank đang niêm yết.

Mức lãi suất cao nhất 7,1%/năm trước đây không còn sau khi Saigonbank giảm 0,5%/năm các kỳ hạn 24 – 36 tháng. Hai kỳ hạn này hiện xuống lần lượt 6,5%/năm và 6,6%/năm, đánh dấu sự đảo chiều ở phân khúc gửi dài hạn vốn từng là điểm hút khách của nhà băng này.

Kỳ hạnLãi suất mới (%/năm)Thay đổi
1 – 5 tháng4,75
6 – 11 tháng6,40-0,10
12 tháng6,70-0,10
13 – 18 tháng7,00
24 tháng6,50-0,50
36 tháng6,60-0,50
29 ngân hàng đã giảm lãi suất sau cuộc họp ngày 9/4

Saigonbank là ngân hàng thứ 29 giảm lãi suất huy động kể từ cuộc họp ngày 9/4 giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.

Danh sách 29 ngân hàng đã giảm lãi suất gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, PvcomBank, VietBank, BIDV, MBV và Saigonbank.

SeABank và Agribank là hai ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất lần thứ hai trong đợt điều chỉnh này, cho thấy xu hướng hạ lãi suất đang tăng tốc.

Trước khi xu hướng giảm lãi suất lan rộng, đầu tháng 4 từng có 9 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB, BVBank và Vietcombank. Phần lớn trong số này sau đó đã đảo chiều và quay về nhóm giảm lãi suất sau cuộc họp 9/4.

Những ngân hàng đã giảm lãi suất huy động sau cuộc họp với NHNN
Ngân hàngMức giảmHình thức
VietinBankGiảm 0,5%/năm (kỳ hạn 24-36 tháng)Tại quầy
VietcombankGiảm 0,5%/năm (kỳ hạn 24 tháng)Tại quầy và trực tuyến
AgribankLần 1: Giảm 0,5%/năm (kỳ hạn từ 24 tháng trở lên)
Lần 2: Giảm 0,4%/năm (kỳ hạn 6-11 tháng) và giảm 0,2%/năm (kỳ hạn 12-24 tháng)
Tại quầy và trực tuyến
BIDVGiảm 0,8%-0,9%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng)Trực tuyến
VPBankGiảm 0,3%-0,5%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng)Trực tuyến
SeABankLần 1: Giảm 0,2%-0,3%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng)
Lần 2: Giảm 0,2%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng)
Trực tuyến
LPBankGiảm 0,4%-1%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng, giảm sâu nhất ở 36-60 tháng)Trực tuyến
Viet A BankGiảm 0,5%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng)Trực tuyến
BVBankGiảm 0,3%/năm (6 tháng) và 0,5% (15-36 tháng)Trực tuyến và tại quầy
TechcombankGiảm 0,1%/năm (3-5 tháng) và 0,5%/năm (6-36 tháng)Trực tuyến
SacombankGiảm 0,3%/năm (6-11 tháng) và 0,5%/năm (12-36 tháng)Trực tuyến và tại quầy
EximbankGiảm 0,5%/năm (kỳ hạn 18-36 tháng)Trực tuyến
SHBGiảm 0,2%-0,3%/năm (6-12 tháng) và 0,4%/năm (15-36 tháng)Trực tuyến
TPBankGiảm 0,1%/năm (1-5 tháng) và 0,2%/năm (6-36 tháng)Trực tuyến và tại quầy
ABBankGiảm 0,05%/năm (6-13 tháng) và 0,5%/năm (15-60 tháng)Trực tuyến
KienlongBankGiảm 0,2%/năm (kỳ hạn 1-60 tháng)Trực tuyến
BaoViet BankGiảm 0,3%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng)Tại quầy và trực tuyến
Nam A BankGiảm 0,1%-0,2%/năm (kỳ hạn 6-12 tháng)Tại quầy và trực tuyến
NCBGiảm 0,1%/năm (kỳ hạn 6-60 tháng)Trực tuyến
Cake by VPBankGiảm 0,5%/năm (kỳ hạn 6-24 tháng)Trực tuyến
MBGiảm 0,1%/năm 6-18 tháng, giảm 0,3%/năm 24 tháng, giảm 0,5%/năm 36-60 tháng.Trực tuyến
OCBGiảm 0,2%-0,5%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng)Trực tuyến
Bac A BankGiảm 0,2%-0,35%/năm (tùy số tiền gửi)Tại quầy và trực tuyến
MSBLần 1: Giảm 0,1%/năm (6-11 tháng) và 0,2%/năm (13-36 tháng)
Lần 2: Giảm 0,5%/năm (kỳ hạn 36 tháng)
Trực tuyến
PVcomBankGiảm 0,5%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng)Trực tuyến
PGBankGiảm 0,2%/năm (kỳ hạn 6-13 tháng)Trực tuyến
VietBankGiảm 0,2%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng)Trực tuyến
MBVGiảm 0,3%/năm (kỳ hạn 12-36 tháng)Trực tuyến
SaigonbankGiảm 0,1%/năm (kỳ hạn 6-12 tháng) và 0,5%/năm (kỳ hạn 24-36 tháng)Trực tuyến và tại quầy

Lãi suất đặc biệt cao nhất thị trường 10%/năm

Thị trường hiện ghi nhận nhiều gói lãi suất đặc biệt ở mức cao, dao động 7 – 10%/năm dành cho khách hàng gửi số tiền lớn.

PVcomBank dẫn đầu thị trường với lãi suất đặc biệt 10%/năm cho kỳ hạn 12 – 13 tháng khi gửi tại quầy, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Mức lãi suất này đã tăng 1%/năm so với niêm yết trước đó là 9%/năm cho cùng kỳ hạn và điều kiện.

MSB áp dụng lãi suất đặc biệt 9%/năm cho khách hàng mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ đầu năm 2018 tự động gia hạn, kỳ hạn 12 – 13 tháng, số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên cho kỳ hạn 13 tháng.

Vikki Bank niêm yết lãi suất 8,4%/năm đối với tiền gửi từ kỳ hạn 13 tháng trở lên, với số tiền gửi tối thiểu 999 tỷ đồng.

HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Cake by VPBank áp dụng mức 7,2 – 7,4%/năm cho các kỳ hạn 6 – 24 tháng, cộng thêm chính sách ưu đãi 1,3%/năm, đưa lãi suất thực nhận cao nhất lên 8,7%/năm.

Bảng lãi suất đặc biệt cao nhất hôm nay 17/4/2026

Ngân hàngLãi suất đặc biệt (%/năm)Kỳ hạnĐiều kiện số dư
PVcomBank10,012 – 13 thángTối thiểu 2.000 tỷ đồng
MSB9,012 – 13 thángTừ 500 tỷ đồng (kỳ hạn 13 tháng)
Cake by VPBank8,7 (thực nhận)6 – 24 thángCộng 1,3% ưu đãi
Vikki Bank8,4Từ 13 thángTối thiểu 999 tỷ đồng
HDBank8,113 thángTối thiểu 500 tỷ đồng
HDBank7,712 thángTối thiểu 500 tỷ đồng
Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Lãi suất ngân hàng hôm nay 17/4/2026: Saigonbank giảm mạnh kỳ hạn dài
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO