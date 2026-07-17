Lãi suất ngân hàng hôm nay 17/7/2026: MB áp dụng mức 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa triển khai chương trình ưu đãi lãi suất tiền gửi trực tuyến lên tới 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng thông qua voucher trên ứng dụng di động.

Trong phiên giao dịch ngày 17/7/2026, thị trường huy động vốn ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ấn định mức lãi suất lên tới 8%/năm cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng. Đây hiện là mức lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn này trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn.

MB tung ưu đãi lãi suất qua hệ thống voucher

Để được hưởng mức lãi suất 8%/năm, khách hàng của MB cần thực hiện gửi tiết kiệm trực tuyến với số vốn tối thiểu từ 100.000.000 VND và lựa chọn hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Điểm khác biệt trong đợt điều chỉnh này là việc áp dụng mã voucher có sẵn trên ứng dụng ngân hàng số của MB.

Mức ưu đãi 8%/năm cao hơn 2,2 điểm phần trăm so với lãi suất niêm yết thông thường cùng kỳ hạn của nhà băng này. Với khoản tiền gửi 100.000.000 VND, khách hàng sẽ nhận về khoảng 4.000.000 VND tiền lãi sau khi kết thúc kỳ hạn 6 tháng.

Bên cạnh kỳ hạn 6 tháng, MB cũng áp dụng cơ chế voucher cho các khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng với mức lãi suất cao nhất đạt 4,75%/năm. Đối với các kỳ hạn dài hơn, ngân hàng này niêm yết mức 5,8%/năm cho kỳ hạn 7-11 tháng; 6,35%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và mức cao nhất theo niêm yết thông thường là 7%/năm cho các kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng.

Tương quan lãi suất giữa các nhóm ngân hàng

So với nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Big 4) bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank, mức lãi suất ưu đãi của MB đang có sự chênh lệch đáng kể. Hiện nhóm Big 4 đang duy trì mức lãi suất ổn định quanh ngưỡng 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-3 tháng và khoảng 6,6% - 6,8%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Tại các ngân hàng thương mại cổ phần khác, mức lãi suất kỳ hạn 6 tháng dao động phổ biến từ 5,0% đến 7,1%/năm. Đáng chú ý có ACB niêm yết 7,1%/năm và Bac A Bank ở mức 7,05%/năm cho cùng kỳ hạn này.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 17/7/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất tiền gửi trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu (%/năm):

Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng MB (có voucher) 4,75 4,75 8,0 6,35 6,35 Agribank 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,3 - Techcombank 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 Sacombank 4,5 4,5 6,4 6,6 6,6 VPBank 4,45 4,65 6,0 6,0 6,0 SCB 1,6 1,9 2,9 3,7 3,9

Thị trường hiện ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngân hàng. Trong khi một số đơn vị tung ra các chương trình ưu đãi lãi suất ngắn hạn để thu hút dòng vốn nhàn rỗi, một số khác vẫn duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục, điển hình như SCB với mức lãi suất kỳ hạn 6 tháng chỉ ở mức 2,9%/năm.