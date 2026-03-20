Thị trường Lãi suất ngân hàng hôm nay 20/3/2026: BIDV, MB đồng loạt tăng theo từng kỳ hạn Lãi suất ngân hàng hôm nay 20/3/2026: BIDV và MB điều chỉnh tăng ở nhiều kỳ hạn, trong đó có mức lên tới 8,5%/năm

Theo công bố sáng 20/3, lãi suất ngân hàng hôm nay 20/3/2026 tại BIDV được điều chỉnh tăng mạnh ở hầu hết các kỳ hạn.

Kỳ hạn 1-5 tháng: Lãi suất tiền gửi trực tuyến đạt mức trần 4,75%/năm. Trong đó, kỳ hạn 1-2 tháng tăng 1,75%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng tăng 1,35%/năm.

Kỳ hạn 6-11 tháng: Lãi suất tiết kiệm trực tuyến được nâng lên 6,6%/năm, tăng thêm 1,1%/năm. Đây là mức cao hơn nhiều ngân hàng thương mại trong khối tư nhân.

Kỳ hạn 12-36 tháng: BIDV niêm yết lãi suất cao nhất 6,8%/năm. Riêng kỳ hạn 12 tháng tăng 1,6%/năm, các kỳ hạn còn lại tăng 1,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 20/3/2026 cho thấy VietinBank là ngân hàng trong nhóm Big4 đã nâng lãi suất trước đó, tạo tiền đề để BIDV tiếp tục điều chỉnh.

VietinBank đã áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng, tương tự mức trần 4,75%/năm.

Trong diễn biến mới nhất, lãi suất ngân hàng hôm nay 20/3/2026 tại MB gây chú ý với nhiều mức cao.

Khách hàng cá nhân: Lãi suất huy động cao nhất đạt 8,4%/năm. Trước đó, MB cũng đã niêm yết mức 7,5%/năm. Đặc biệt, khách hàng được tất toán trước hạn nhưng vẫn giữ nguyên tiền lãi.

Khách hàng doanh nghiệp: Lãi suất dao động từ 7,8%/năm đến 8,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 6-11 tháng, tùy theo số tiền gửi từ 1 đến trên 50 tỷ đồng.

Diễn biến lãi suất ngân hàng hôm nay 20/3/2026 cho thấy cuộc đua tăng lãi suất đang lan rộng, không chỉ ở các ngân hàng nhỏ mà còn ở nhóm ngân hàng lớn.

Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 9 ngân hàng tăng lãi suất, bao gồm MB, VietinBank, BIDV, Techcombank, Sacombank và SHB, phản ánh xu hướng cạnh tranh mạnh ở các kỳ hạn trung và dài hạn.