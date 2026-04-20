Lãi suất ngân hàng hôm nay 20/4/2026: Vikki Bank giảm 0,5% một năm, cao nhất còn 6,2% Thị trường ghi nhận nhà băng thứ 30 điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ đầu tháng 4. Vikki Bank vừa giảm mạnh 0,5% mỗi năm tại nhiều kỳ hạn, đưa lãi suất cao nhất về mốc 6,2%.

Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) vừa chính thức trở thành đơn vị thứ 30 trong hệ thống ngân hàng thương mại trong nước thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Động thái này diễn ra sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước vào ngày 9/4/2026, đánh dấu lần đầu tiên nhà băng này hạ lãi suất kể từ giữa tháng 12/2025.

Chi tiết biểu lãi suất mới tại Vikki Bank

Trong đợt điều chỉnh này, Vikki Bank áp dụng mức giảm đồng loạt 0,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Đối với hình thức gửi tiền trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng hiện chỉ còn 6%/năm. Kỳ hạn 12 tháng giảm về mức 6,1%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất huy động cao nhất tại nhà băng này hiện là 6,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng. Các kỳ hạn dài từ 15 đến 36 tháng cũng giảm xuống còn 6,1%/năm. Riêng các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức 4,7%/năm cho cả hình thức gửi trực tuyến và tại quầy.

Đối với giao dịch tại quầy, lãi suất cũng ghi nhận mức giảm tương ứng. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng mới nhất là 5,9%/năm; kỳ hạn 7-11 tháng là 5,7%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6%/năm; kỳ hạn 13 tháng là 6,1%/năm và các kỳ hạn từ 18-36 tháng ở mức 5,8%/năm.

Làn sóng giảm lãi suất huy động lan rộng toàn hệ thống

Trước đợt điều chỉnh này, Vikki Bank từng là đơn vị niêm yết lãi suất huy động cao hàng đầu hệ thống. Thời điểm trước ngày 11/4, nhà băng này từng duy trì mức lãi suất lên tới 9,3%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng và 9,2%/năm cho kỳ hạn từ 6-11 tháng.

Tính đến ngày 20/4/2026, danh sách các ngân hàng đã giảm lãi suất huy động bao gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, Pvcombank, VietBank, BIDV, MBV, Saigonbank và Vikki Bank. Trong đó, SeABank và Agribank đã có hai lần điều chỉnh giảm trong cùng giai đoạn.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tham khảo ngày 20/4/2026 (%/năm)

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 5,8 5,9 5,9 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,0 6,1 6,1 SACOMBANK 4,75 4,75 6,5 6,3 6,3 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 VPBANK 4,75 4,75 6,1 6,3 6,3

Mặc dù xu hướng giảm chiếm chủ đạo, thị trường vẫn ghi nhận 9 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong đầu tháng 4 nhằm cân đối nguồn vốn, bao gồm Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB, BVBank và Vietcombank.