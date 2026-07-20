Lãi suất ngân hàng hôm nay 20/7/2026: ACB nâng mức niêm yết lên 7,8%/năm Ngân hàng ACB vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động thêm 0,5 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, đưa mức lãi suất cao nhất thị trường hiện nay lên 7,8%/năm.

Ngày 20/7/2026, thị trường tài chính ghi nhận đợt điều chỉnh lãi suất đáng chú ý từ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Nhà băng này đã nâng lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn, tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu hệ thống về mức lãi suất niêm yết công khai.

ACB điều chỉnh tăng lãi suất kỳ hạn 6-12 tháng

Theo biểu lãi suất mới nhất được ACB cập nhật, ngân hàng đã điều chỉnh tăng thêm 0,5 điểm phần trăm cho các kỳ hạn trung và dài hạn. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng đã được nâng lên mức 7,6%/năm. Đây hiện là mức lãi suất huy động niêm yết công khai cao nhất trên thị trường đối với kỳ hạn này.

Đối với kỳ hạn 9 tháng, lãi suất niêm yết mới đạt 7,7%/năm sau khi điều chỉnh. Đáng chú ý, tại kỳ hạn 12 tháng, ACB áp dụng mức lãi suất 7,8%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại ở thời điểm hiện tại cho kỳ hạn một năm.

Bên cạnh việc điều chỉnh các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, ACB vẫn duy trì sự ổn định lãi suất tiền gửi cho các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1-2 tuần duy trì ở mức 0,5%/năm và lãi suất các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng đứng ở mức 4,75%/năm.

Ước tính lợi nhuận từ khoản tiền gửi 500 triệu đồng

Với biểu lãi suất huy động mới của ACB, khách hàng gửi tiết kiệm số tiền 500.000.000 VND và chọn hình thức lĩnh lãi cuối kỳ sẽ nhận được khoản lợi nhuận cụ thể như sau:

Kỳ hạn 12 tháng: Với lãi suất 7,8%/năm, người gửi sẽ nhận về 39.000.000 VND tiền lãi sau một năm.

Với lãi suất 7,8%/năm, người gửi sẽ nhận về 39.000.000 VND tiền lãi sau một năm. Kỳ hạn 9 tháng: Với lãi suất 7,7%/năm, số tiền lãi nhận về đạt 28.901.370 VND.

Với lãi suất 7,7%/năm, số tiền lãi nhận về đạt 28.901.370 VND. Kỳ hạn 6 tháng: Với lãi suất 7,6%/năm, người gửi nhận được 19.156.165 VND tiền lãi.

Tương quan lãi suất huy động trên thị trường

Trong khi ACB thực hiện đợt điều chỉnh tăng, nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước (Big 4) bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank vẫn duy trì biểu lãi suất ổn định. Lãi suất tại các đơn vị này dao động từ 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng đến 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại một số ngân hàng tiêu biểu ngày 20/7/2026:

Ngân hàng 1 tháng (%) 6 tháng (%) 12 tháng (%) 18 tháng (%) ACB 4,75 7,6 7,8 - Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietinbank 4,75 6,6 6,8 6,8 Saigonbank 4,75 6,9 7,2 7,0 PGBank 4,75 6,9 7,0 6,8 VIB 4,35 5,7 7,0 5,9 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt về biên độ lãi suất giữa các nhóm ngân hàng. Trong khi một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân bắt đầu điều chỉnh tăng để thu hút dòng tiền, nhóm ngân hàng có vốn nhà nước vẫn giữ mức lãi suất thấp hơn đáng kể. Đặc biệt, SCB hiện vẫn duy trì mức lãi suất thấp nhất hệ thống, chỉ đạt tối đa 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.