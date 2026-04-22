Lãi suất ngân hàng hôm nay 22/4: Mức cao nhất chạm ngưỡng 10,7%/năm Khảo sát thị trường ngày 22/4/2026 ghi nhận lãi suất tiết kiệm cao nhất đạt 10,7%/năm tại VietBank. Các ngân hàng PVcomBank, ABBank duy trì mức lãi suất từ 9,65% đến 10%/năm kèm điều kiện tiền gửi nghìn tỷ đồng.

Lãi suất ngân hàng hôm nay ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các khoản tiền gửi thông thường và lãi suất đặc biệt. Trong khi lãi suất tiết kiệm phổ thông đã giảm khoảng 0,5%/năm kể từ đầu tháng 4, một số đơn vị vẫn duy trì mức chi trả trên 10%/năm cho các khách hàng lớn.

Nhóm ngân hàng duy trì lãi suất đặc biệt trên 9%/năm

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) hiện là đơn vị niêm yết mức lãi suất cao nhất hệ thống, lên tới 10,7%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Đây là mức lãi suất đặc biệt được VietBank dùng làm căn cứ tham chiếu cho lãi suất cho vay kỳ hạn ngắn. Ngược lại, lãi suất tiền gửi thông thường cùng kỳ hạn tại ngân hàng này chỉ ở mức 6%/năm.

Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tiếp tục duy trì mức lãi suất 10%/năm cho kỳ hạn 12 và 13 tháng gửi tại quầy. Tuy nhiên, để hưởng mức này, khách hàng cần có số dư tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Với các khoản tiền gửi thông thường, PVcomBank niêm yết mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 5,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng.

Tại Ngân hàng An Bình (ABBank), lãi suất đặc biệt cho kỳ hạn 13 tháng là 9,65%/năm với điều kiện số tiền từ 1.500 tỷ đồng. Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) cũng áp dụng mức 9%/năm cho kỳ hạn 12 và 13 tháng nếu khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 22/4/2026

Dưới đây là mức lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) tại một số ngân hàng tiêu biểu:

Ngân hàng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 6,6 6,8 6,8 VietinBank 6,6 6,8 6,8 BIDV 5,8 5,9 5,9 ACB 7,1 7,3 - LPBank 6,9 7,0 7,1 VIB 5,7 7,0 5,9 SCB 2,9 3,7 3,9

Thanh khoản hệ thống ổn định, lãi suất liên ngân hàng giảm

Theo dữ liệu thị trường, trong tuần từ 13/4 đến 17/4/2026, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hút ròng 72.486 tỷ đồng thông qua các nghiệp vụ thị trường mở. Cụ thể, NHNN bơm mới 56.859 tỷ đồng qua nghiệp vụ mua kỳ hạn (lãi suất 4,5%/năm) và có 129.345 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn.

Đáng chú ý, lãi suất liên ngân hàng ghi nhận mức giảm mạnh tại nhiều kỳ hạn. Lãi suất qua đêm giảm 2,06% xuống còn 3,8%; kỳ hạn 1 tuần giảm 1,8% xuống 4,59% và kỳ hạn 2 tuần giảm 1,44% xuống còn 5,12%. Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đã hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn trước.