Thị trường Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/3/2026: Cake by VPBank chạm mốc 9% mỗi năm Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục tăng nhiệt khi Cake by VPBank chạm mốc 9%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh và tư nhân đồng loạt điều chỉnh tăng.

Ngày 23/3/2026, thị trường tài chính ghi nhận bước ngoặt mới khi mức lãi suất huy động cao nhất chính thức chạm mốc 9%/năm. Đây là kết quả của làn sóng điều chỉnh tăng lãi suất diễn ra tại nhiều ngân hàng thương mại và ngân hàng quốc doanh từ đầu tháng 3 đến nay.

Cake by VPBank dẫn đầu với mức lãi suất 9%/năm

Ngân hàng số Cake by VPBank hiện là đơn vị niêm yết lãi suất huy động cao nhất thị trường. Cụ thể, ngân hàng này áp dụng mức lãi suất thực nhận 9%/năm đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 10 đến 36 tháng dành cho khách hàng gửi lần đầu. Mức này bao gồm lãi suất niêm yết 7,9%/năm cộng thêm ưu đãi 1,1%/năm, không đi kèm điều kiện về số tiền gửi.

Đối với kỳ hạn 6-9 tháng, Cake niêm yết lãi suất 7,7%/năm. Với chính sách cộng thêm 1,1%/năm cho người gửi lần đầu, lãi suất thực nhận cho các kỳ hạn này cũng lên đến 8,8%/năm. Trước đó, ngân hàng số này từng áp dụng mức cộng thêm 0,9%/năm cho khách hàng.

Nhóm Big4 và các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng

Đáng chú ý, ngân hàng quốc doanh BIDV đã thông báo lãi suất tiết kiệm lên đến 7,8%/năm đối với khoản tiền gửi từ 300 triệu đồng. Sau đợt điều chỉnh từ tuần trước, BIDV trở thành ngân hàng có lãi suất niêm yết cao nhất trong nhóm Big4.

Theo công bố sáng 20/3 của BIDV, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng đạt mức trần 4,75%/năm. Kỳ hạn 6-11 tháng tăng lên 6,6%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng đạt 6,8%/năm. Ngoài ra, một số ngân hàng khác cũng ghi nhận mức lãi suất cao như NCB với 8,65%/năm cho kỳ hạn dài, hoặc GPBank với 8,5%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng tại một số chi nhánh.

Trong ngày 23/3/2026, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng chính thức áp dụng biểu lãi suất mới. Theo đó, kỳ hạn 6-11 tháng tăng thêm 0,3%/năm lên mức 6,6%/năm. Kỳ hạn 12-18 tháng tăng thêm 0,2%/năm và kỳ hạn 24 tháng tăng 0,1%/năm, đưa lãi suất kỳ hạn 24 tháng lên 7,2%/năm.

Sức hút từ chứng chỉ tiền gửi

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm truyền thống, chứng chỉ tiền gửi cũng đang được các ngân hàng chào mời với mức lãi suất hấp dẫn. Nam A Bank vừa phát hành chứng chỉ tiền gửi đợt 2 năm 2026 với quy mô 2.000 tỷ đồng, lãi suất lên tới 7,89%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,99%/năm cho kỳ hạn 7 tháng. Tại ACB, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 9 tháng cũng được niêm yết ở mức 7,5%/năm.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng ngày 23/3/2026 (%/năm)

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3,2 5,7 6 6 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 5,5 5,5 5,5 VIETCOMBANK 4 5,5 5,5 5,5 BVBANK 4,75 6,6 6,8 7,2 NCB 4,7 6,4 6,6 6,8 TECHCOMBANK 4,35 7,25 7,35 6,35 PGBANK 4,75 7,1 7,2 6,8

Thống kê từ đầu tháng 3 đến nay, thị trường đã có 10 ngân hàng thực hiện tăng lãi suất huy động, bao gồm: VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB, Techcombank, VietinBank, BIDV và BVBank. Trong đó, MB là đơn vị có hai lần điều chỉnh tăng lãi suất chỉ trong thời gian ngắn.