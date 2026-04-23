Thị trường Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/4/2026: HDBank giảm mạnh Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/4/2026 ghi nhận HDBank đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm tất cả kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, đưa lãi suất cao nhất xuống còn 5,6%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến HDBank hôm nay

Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến vừa được HDBank cập nhật, toàn bộ kỳ hạn từ 6 tháng trở lên giảm đều 0,5 điểm phần trăm, trong khi các kỳ hạn dưới 6 tháng giữ nguyên. Lãi suất kỳ hạn 1–2 tháng tiền gửi trực tuyến hiện là 4,2%/năm, kỳ hạn 3–5 tháng là 4,3%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng giảm xuống 5%/năm. Kỳ hạn 7–11 tháng giảm còn 4,8%/năm — thuộc nhóm thấp nhất thị trường ở cùng kỳ hạn hiện nay. Kỳ hạn 12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ đạt 5,3%/năm, kỳ hạn 13–15 tháng còn 5,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất của HDBank là 5,6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng lĩnh lãi cuối kỳ. Kỳ hạn 24–36 tháng giảm về mức 5%/năm. Riêng kỳ hạn 36 tháng nếu chọn lĩnh lãi trước, lãi suất chỉ còn 4,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy HDBank hôm nay

Lãi suất ngân hàng HDBank tại quầy giao dịch thấp hơn kênh trực tuyến ở hầu hết kỳ hạn. Các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng không thay đổi: kỳ hạn 1–2 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 3–5 tháng là 3,6%/năm.

Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất tại quầy lần lượt như sau: kỳ hạn 6 tháng là 4,9%/năm, kỳ hạn 7–11 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 13–15 tháng là 5,4%/năm. Kỳ hạn 24–36 tháng chỉ còn 4,9%/năm. Mức cao nhất tại quầy là 5,5%/năm áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng, thấp hơn kênh trực tuyến cùng kỳ hạn 0,1 điểm phần trăm.

Lãi suất VIP 500 tỷ đồng giảm từ 8,1% xuống 7,6%/năm

Không chỉ điều chỉnh lãi suất tiết kiệm thông thường, HDBank còn giảm mạnh lãi suất huy động đặc biệt dành cho khách hàng VIP có số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. Lãi suất kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ giảm từ 8,1%/năm xuống còn 7,6%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng cùng nhóm VIP giảm từ 7,7%/năm xuống còn 7,2%/năm — đây là mức lãi suất huy động cao nhất mà HDBank công bố trong đợt điều chỉnh lần này.

HDBank là ngân hàng thứ 31 giảm lãi suất sau chỉ đạo của NHNN

HDBank là ngân hàng thương mại trong nước thứ 31 giảm lãi suất huy động sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại diễn ra ngày 9/4/2026. Tại cuộc họp, các ngân hàng đồng thuận giảm đồng thời cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Xu hướng giảm lãi suất ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm 2026. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, lãnh đạo VPBank nhận định lãi suất huy động sẽ giảm dần trong quý II và có thể giảm mạnh hơn trong quý III/2026. Đây là tín hiệu quan trọng với người gửi tiền khi cân nhắc lựa chọn kỳ hạn phù hợp trong thời điểm hiện nay.